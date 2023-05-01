هذا ما يمكنك القيام به في أذربيجان على مدار الفصول

هذا ما يمكنك أن تشتريه بـ10 دولارات بمدينة شاكي في أذربيجان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يمكن لأي شخص تابع سباق جائزة أذربيجان الكبرى من قبل رؤية لمحة عمّا يمكن أن تقدّمه العاصمة باكو.

وأُقيم السّباق مجددًا في 30 أبريل/نيسان، وانضمت إليه مجموعة من السيّاح المتحمسين.

ولكن تستحق باكو، وهذه الوجهة الواقعة في قلب القوقاز، زيارة تتجاوز مدّتها عطلة نهاية أسبوع واحدة فقط.

وإليك ما يمكنك استكشافه في هذه الوجهة عبر الفصول الأربعة:

الرّبيع

استكشف الجبال الرّائعة في أذربيجان

جبال "كاندي كاين" في أذربيجان. Credit: Andrey Pronin/Alamy Stock Photo

وإذا كنت مهتمًا بالمسارات ذات المسافات الطّويلة، أُدرِجت أذربيجان مؤخرًا ضمن درب "Transcaucasian Trail"، مع مسار يمتد من البحر الأسود إلى بحر قزوين.

ومن خلال هذه التّجربة، سيرى الرّحالة القلاع القديمة، والمواقع الدينيّة، كما أنّهم سيتذوّقون حسن الضيافة من القرويين.

بين شوارع باكو

مشهد أبراج اللهب الشّهيرة مساءً. Credit: Feng Wei Photography/Moment RF/Getty Images

وتمزج عاصمة أذربيجان بين القديم والجديد. وفي باكو، ستتمكّن من التجول في شوارع البلدة القديمة المرصوفة بالحصى، والاشتراك في ورش عمل الفنّانين، وزيارة المقاهي، والمتاحف.

واحرص على زيارة "برج العذراء" الذي يعود إلى القرن الـ12، والمساجد، والحمامات القديمة.

وتشمل المعالم المعماريّة الحديثة أبراج اللهب الشّهيرة، ومركز "حيدر علييف" من تصميم المعماريّة البريطانيّة العراقيّة، زها حديد.

الصّيف

قم بزيارة بحر قزوين

شبه جزيرة أبشيرون وجهة رائعة للاسترخاء. Credit: Alexander Melnikov/Alamy Stock Photo

ويُعد بحر قزوين أكبر مسطّح مائي مغلق في العالم، ويشهد طقسًا أكثر اعتدالًا خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، ما يجعله المكان المثالي للتّغلب على درجات الحرارة المرتفعة.

ألق نظرة على تاريخ أذربيجان القديم

تحتضن غوبستان نقوشًا متنوّعة. Credit: AlizadaStudios/iStockphoto/Getty Images

وتحتضن غوبستان، وهي مستوطنة ساحليّة جنوب باكو، أكثر من 6 آلاف من النّقوش الصخريّة المدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتّراث العالمي.

ويعود تاريخ بعضها إلى أكثر من 15 ألف عام.

وتصور النّقوش مشاهد الصّيد، والرّقص، كما ترمز بعضها للحيوانات، وتقدّم رؤية فريدة لحياة ما قبل التاريخ في المنطقة.

الخريف

تذوّق النّبيذ

يتم حصاد العنب في بداية الخريف. Credit: DPST/Newscom

وقد لا تُعرف أذربيجان بنبيذها مثل فرنسا أو إيطاليا، ولكنّها تُعتبر واحدة من أقدم الوجهات التي بدأت بصناعة النّبيذ، ويعود تاريخ زراعة العنب فيها إلى آلاف الأعوام.

ويتم حصاد العنب في بداية الخريف، ما يجعله الموسم المثالي لزيارة مصانع النّبيذ في البلاد.

تناول الرّمان

تحتفل أذربيجان بهذه الفاكهة في مهرجان خاص. Credit: Azerbaijan Brand Center

ويحمل الرّمان مكانة مهمّة في المطبخ الأذربيجاني، ويتمتع بمعنى رمزي عميق في ثقافة البلاد، إذ يرتبط بالإنتاجيّة، والحب، والخلود.

وتشتهر منطقة غويتشاي وسط أذربيجان بزراعة هذه الفاكهة، كما يُقام فيها مهرجان الرّمان السّنوي في أكتوبر/تشرين الأول، والذي يجذب عشرات الآلاف من الزوّار.

الشّتاء

تزلّج بأناقة

وتوفّر منطقة القوقاز تضاريس متنوّعة للمتزلجين الجريئين، ويُعد منتجع "شاهداغ" الجبلي، مكانًا مثاليًا لقضاء العطلات الشتويّة.

استرخ بين الفوّهات الطينيّة

Credit: Resul Rehimov/Anadolu Agency/Getty Images

وتُعرف أذربيجان بكونها "أرض النّار"، ولكنها تحتضن أيضًا أكثر من 400 من البراكين الطينيّة، بما في ذلك أكبر بركان طيني في العالم.

ولمشاهدة هذه الظّاهرة الغريبة، توجّه إلى غوبستان، حيث ستتمكّن من تسلّق هذه البراكين، وأخذ حمام طيني داخلها، مع ضرورة تجنّب تلك التي تحتوي على مواد مشعّة.