هذا ما يمكنك القيام به في أذربيجان على مدار الفصول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يمكن لأي شخص تابع سباق جائزة أذربيجان الكبرى من قبل رؤية لمحة عمّا يمكن أن تقدّمه العاصمة باكو.
وأُقيم السّباق مجددًا في 30 أبريل/نيسان، وانضمت إليه مجموعة من السيّاح المتحمسين.
ولكن تستحق باكو، وهذه الوجهة الواقعة في قلب القوقاز، زيارة تتجاوز مدّتها عطلة نهاية أسبوع واحدة فقط.
وإليك ما يمكنك استكشافه في هذه الوجهة عبر الفصول الأربعة:
الرّبيع
استكشف الجبال الرّائعة في أذربيجان
وإذا كنت مهتمًا بالمسارات ذات المسافات الطّويلة، أُدرِجت أذربيجان مؤخرًا ضمن درب "Transcaucasian Trail"، مع مسار يمتد من البحر الأسود إلى بحر قزوين.
ومن خلال هذه التّجربة، سيرى الرّحالة القلاع القديمة، والمواقع الدينيّة، كما أنّهم سيتذوّقون حسن الضيافة من القرويين.
بين شوارع باكو
وتمزج عاصمة أذربيجان بين القديم والجديد. وفي باكو، ستتمكّن من التجول في شوارع البلدة القديمة المرصوفة بالحصى، والاشتراك في ورش عمل الفنّانين، وزيارة المقاهي، والمتاحف.
واحرص على زيارة "برج العذراء" الذي يعود إلى القرن الـ12، والمساجد، والحمامات القديمة.
وتشمل المعالم المعماريّة الحديثة أبراج اللهب الشّهيرة، ومركز "حيدر علييف" من تصميم المعماريّة البريطانيّة العراقيّة، زها حديد.
الصّيف
قم بزيارة بحر قزوين
ويُعد بحر قزوين أكبر مسطّح مائي مغلق في العالم، ويشهد طقسًا أكثر اعتدالًا خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، ما يجعله المكان المثالي للتّغلب على درجات الحرارة المرتفعة.
ألق نظرة على تاريخ أذربيجان القديم
وتحتضن غوبستان، وهي مستوطنة ساحليّة جنوب باكو، أكثر من 6 آلاف من النّقوش الصخريّة المدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتّراث العالمي.
ويعود تاريخ بعضها إلى أكثر من 15 ألف عام.
وتصور النّقوش مشاهد الصّيد، والرّقص، كما ترمز بعضها للحيوانات، وتقدّم رؤية فريدة لحياة ما قبل التاريخ في المنطقة.
الخريف
تذوّق النّبيذ
وقد لا تُعرف أذربيجان بنبيذها مثل فرنسا أو إيطاليا، ولكنّها تُعتبر واحدة من أقدم الوجهات التي بدأت بصناعة النّبيذ، ويعود تاريخ زراعة العنب فيها إلى آلاف الأعوام.
ويتم حصاد العنب في بداية الخريف، ما يجعله الموسم المثالي لزيارة مصانع النّبيذ في البلاد.
تناول الرّمان
ويحمل الرّمان مكانة مهمّة في المطبخ الأذربيجاني، ويتمتع بمعنى رمزي عميق في ثقافة البلاد، إذ يرتبط بالإنتاجيّة، والحب، والخلود.
وتشتهر منطقة غويتشاي وسط أذربيجان بزراعة هذه الفاكهة، كما يُقام فيها مهرجان الرّمان السّنوي في أكتوبر/تشرين الأول، والذي يجذب عشرات الآلاف من الزوّار.
الشّتاء
تزلّج بأناقة
وتوفّر منطقة القوقاز تضاريس متنوّعة للمتزلجين الجريئين، ويُعد منتجع "شاهداغ" الجبلي، مكانًا مثاليًا لقضاء العطلات الشتويّة.
استرخ بين الفوّهات الطينيّة
وتُعرف أذربيجان بكونها "أرض النّار"، ولكنها تحتضن أيضًا أكثر من 400 من البراكين الطينيّة، بما في ذلك أكبر بركان طيني في العالم.
ولمشاهدة هذه الظّاهرة الغريبة، توجّه إلى غوبستان، حيث ستتمكّن من تسلّق هذه البراكين، وأخذ حمام طيني داخلها، مع ضرورة تجنّب تلك التي تحتوي على مواد مشعّة.