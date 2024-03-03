إخلاء البحيرة الزرقاء الشهيرة في أيسلندا قبل ثوران بركاني "وشيك"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أخلت أيسلندا موقع البحيرة الزرقاء (Blue Lagoon) الشهيرة عالميًا بسبب نشاط زلزالي قريب يُشير إلى ثورانٍ بركاني "وشيك"، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة العامة في البلاد RÚV السبت.

وبدأت الحمم البركانية تتدفق بعد "نشاطٍ زلزالي شديد" في المنطقة المحيطة بالبحيرة، وهي عبارة عن منتجع صحي شهير بالطاقة الحرارية الأرضية معروفة بمياهه الدافئة ذات اللون الأزرق الحليبي، وفقًا لهيئة الإذاعة.

وقال عالم البراكين، ثورفالدور ثوردارسون، لـ RÚV إنّ عمق الحمم البركانية الممتد لحوالي 4 كيلومترات يعني أنّ ثورانًا قد يحدث في غضون ساعات.

وأشارت هيئة الإذاعة إلى إخلاء بلدة غريندافيك المجاورة أيضًا.

وأفادت الشرطة أنّ عملية الإخلاء "تسير على ما يرام"، ولم يكن هناك سوى عدد قليل من الأشخاص في البلدة في الأيام الأخيرة.

وخلال بياٍن نُشِر على موقعهم عبر الإنترنت السبت، أفاد مشغلو البحيرة الزرقاء أنّهم بدأوا عملية إخلاء للمباني بسبب "تزايد النشاط الزلزالي في منطقة معروفة على بُعد بضعة كيلومترات".

كما أضافوا أنّه سيتم إغلاق العمليات حتى نهاية الأحد على الأقل، وستتم إعادة تقييم الوضع حينها.

وأضاف البيان: "سنواصل متابعة إرشادات وتوصيات السلطات بشكلٍ وثيق، ونعمل بالتعاون معها لمراقبة تطور الأحداث".

وتقع البحيرة الزرقاء على بُعد أقل من ساعة بالسيارة من عاصمة أيسلندا، وأكبر مدينة لها، ريكيافيك، وهي واحدة من مناطق الجذب السياحي الأكثر شعبية في البلاد.

والموقع جزء من شبه جزيرة ريكيانيس جنوب غرب أيسلندا.

وإلى جانب البحيرة الزرقاء، تحتضن شبه جزيرة ريكيانيس مطار "كيفلافيك" الدولي الرئيسي في أيسلندا.

وتُعتَبَر أيسلندا واحدة من أكثر المناطق البركانية نشاطًا على هذا الكوكب.

وبدلاً من وجود بركان مركزي، يهيمن على شبه جزيرة ريكيانيس وادٍ متصدع، مع حقول من الحمم البركانية، والأقماع.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أُغلقت البحيرة الزرقاء لأسبوع بعد رصد 1،400 زلزال خلال 24 ساعة.