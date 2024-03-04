قيل له إنه لا يساوي شيئًا..شيف سنغافوري يعيد الطبخ إلى أصوله البدائية في مطعمه بدبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تهطل الأمطار بمعدل 171 يومًا سنويًا في سنغافورة. ولكن لم يمنع ذلك أحد الفنادق في "مدينة الأسد" إلى اتخاذ مخاطرة لضمان عدم إفساد المطر عطلات ضيوفه.

وستقوم باقة Rain Resist Bliss الخاصة بفندق "إنتركونتيننتال سنغافورة" بتعويض ليلة واحدة من مدة إقامة الضيف في حالة تأثر أحد أنشطته المخطط لها بسبب هطول المطر.

وقال المدير العام للفندق، أندرياس كريمر، لـCNN: "كنت أتحدث مع مجموعة من الأصدقاء حول ما هي الخطوة التالية في مجال السفر الفاخر، وعلّق أحدهم مازحًا أنّ القدرة على ضمان الطقس الجيد سيشكل المستوى التالي للسفر الفاخر المطلق".

ومن هنا وُلِد مفهوم باقة التأمين ضد المطر.

ومع ذلك، هناك بعض المحاذير، فلن يقوم فندق الفندق بتوزيع المال في كل مرة يهطل فيها المطر.

وبحسب بيانٍ صادر عن الفندق، يتم استيفاء المعايير عندما "تتجاوز مدة هطول الأمطار 120 دقيقة تراكمية خلال أي فترة زمنية مدتها 4 ساعات أثناء النهار".

كما تنطبق الحزمة فقط على الأشخاص المقيمين في الأجنحة، والتي تبدأ كلفتها من قيمة 850 دولارًا سنغافوريًا (633 دولارًا) في الليلة للأجنحة الصغيرة، و4،500 دولار سنغافوري (3،349 دولارًا) للجناح الرئاسي.

ويأتي المبلغ على شكل قسيمة، ويجب إنفاقها في فندق "إنتركونتيننتال سنغافورة" خلال أسبوعٍ واحد، وسيكون المبلغ الذي تحصل عليه معادلاً لكلفة الإقامة لليلة واحدة في فئة غرفتك.

وبالنسبة لكريمر، تشمل الأشياء المفضلة التي يمكن القيام بها في يومٍ ماطر بسنغافورة زيارة متحف الحضارات الآسيوية، والقيام بجولة في Tiger Brewery، والتسوق في مكتبة Kinokuniya اليابانية.

ويمكن أن تكون العروض الخاصة كهذه وسيلة لكي يبرز فندق شهير عن الآخرين.

وفي بالي، حظّر أحد الفنادق الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى بجوار المسبح كوسيلة لتشجيع الضيوف على الاسترخاء.

وفي الوقت ذاته، أنشأت العديد من الفنادق والمنتجعات حول العالم، بما في ذلك فندق "بارك حياة نيويورك"، غرفًا خاصة مصممة للحصول على نوم مثالي ليلاً، فهي مزودة بأجهزة الضوضاء البيضاء، والبطانيات الثقيلة، وأنواع الشاي الخاصة لوقت النوم.