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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعد كاتدرائية القديس بول من أبرز المباني التاريخية في مدينة لندن البريطانية. وصممها المهندس المعماري كريستوفر رين في القرن الـ17. واستضاف هذا المعلم جنازة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، وينستون تشرشل، وحفل زفاف ملك بريطانيا الحالي لزوجته الأولى، الليدي ديانا آنذاك، في عام 1981.

والآن، يمكن لعشاق التاريخ الشغوفين بالقراءة التقدم بطلب لقضاء ليلة في الموقع الشهير.

وهذه التجربة الفريدة متاحة لليلة واحدة فقط للاحتفال باليوم العالمي للكتاب.

ومقابل مبلغ إجمالي قدره 7 جنيهات إسترلينية فقط (9 دولارات)، سيقضي ضيفان الليلة في "المكتبة المخفية" بالكاتدرائية، الجمعة الموافق لـ15 مارس/آذار، وذلك بعد 8 أيام من اليوم العالمي للكتاب الرسمي.

هذه التجربة الفريدة في كاتدرائية القديس بول متاحة لليلة واحدة فقط. Credit: Dan Kitwood/Getty Images

وسيكون الضيفان أول من ينام في الكنيسة الشهيرة رسميًا منذ أن قام مراقبو القديس بولس بحماية المبنى خلال الحرب العالمية الثانية، وفقًا لبيان صحفي صادر عن شركة "إير بي إن بي"، الثلاثاء.

لا يمكن حجز الإقامة إلا عبر موقع "إير بي إن بي" اعتبارًا من الساعة الـ10 صباحًا بتوقيت غرينتش في 12 مارس/آذار.

وهذه ليست مسابقة، ولكن سيتم اختيار الضيوف المحظوظين، الذين يجب أن يكونوا أكبر من 18 عامًا، وبملف معتمد على "إير بي إن بي"، على أساس من سيأتي أولاً.

وسيدخل من يحصل على هذه التجربة الفريدة الكاتدرائية من باب العميد ويصعد سلم رين الهندسي الشهير.

وسيدخل الضيوف المكتبة بمجرد وصولهم إلى الأعلى، وسيستقبلهم عميد كاتدرائية القديس بول الذي سيأخذهم في جولة حول المكان.

وسيتناول الضيوف العشاء في مطعمٍ قريب، وبعد ذلك سيُتاح لهم فرصة التعمق في مجموعة منسقة خصيصًا تضم ​​أكثر من 22 ألف كتاب تتراوح من الكلاسيكيات الخالدة إلى الإصدارات القادمة.

وعلى الزوار المحتملين التحقق مرة أخرى من الشروط والأحكام قبل الحجز.

وأفاد البيان الصحفي أنّه يجب على المتقدمين للتجربة أن يكونوا من عشاق الكتب، ويجب عليهم مراعاة اللوائح الخاصة بالمكتبات.

والأكل والشرب داخل المكتبة ممنوع، ويجب أن تكون المحادثات هادئة.

وهناك جانب آخر قد يجده الضيوف مزعجًا بشكلٍ طفيف، وهو عدم وجود مرافق لحمام داخلي.

ولا يوجد مكان للاستحمام، ويتواجد أقرب مرحاض على بُعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام عبر الممر من المكتبة المخفية.

وتشمل التجربة وجبة الإفطار في صباح اليوم التالي قبل صعود الزوار إلى قمة قبة الكاتدرائية.

وقالت مديرة مشاركة الزوار في كاتدرائية القديس بول، ساندرا لينز تيمبريل، في البيان: "لطالما كانت المكتبة المُرممة مؤخرًا في سانت بول جوهرة سرية للكاتدرائية، وتم إخفاؤها بذكاء من خلال الهندسة المعمارية البارعة لكريستوفر رين. سيحظى بعض الضيوف المحظوظين الآن بفرصة التعمق في تاريخ وعجائب سانت بول عبر هذه الإقامة الفريدة من نوعها حقًا".