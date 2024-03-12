نام الطيار ومساعده..انحراف طائرة عن مسار رحلتها في ماليزيا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة النقل الإندونيسية أنها ستفتح تحقيقًا بعد أن غفا طياران تابعان لشركة طيران ماليزية "باتيك إير"، خلال رحلة جوية مؤخرًا، وفقًا لوكالة أنباء "أنتارا" الرسمية، نقلا عن المدير العام للطيران المدني بالوزارة، ماريا كريستي إنداه مورني.

وبحسب ما ذكره تقرير أولي صدر السبت عن اللجنة الوطنية لسلامة النقل، فقد غفا الطيار ومساعده في وقت واحد لمدة 28 دقيقة خلال رحلة من منطقة كنداري في مقاطعة جنوب شرق سولاوسي إلى العاصمة جاكرتا بتاريخ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، ما تسبب في حدوث أخطاء ملاحية نظرا لأن "الطائرة لم تكن في مسار الرحلة الصحيح".

وكشف التقرير الأولي الخاص باللجنة الوطنية لسلامة النقل أنه لم يصب أي شخص على متن الطائرة – بما في ذلك 153 راكبًا وأربع مضيفات – أثناء الرحلة، ولم تلحق أي أضرار بالطائرة.

واستغرقت الرحلة رقم BTK6723 ساعتين و35 دقيقة، وهبطت بنجاح في جاكرتا، بحسب وكالة "أنتارا" والتقرير الأولي.

وتواصلت CNN مع "باتيك إير".

ووفقًا للتقرير، فإن الطيار الثاني في القيادة أبلغ الطيار المسؤول في وقت سابق من اليوم أنه لم يحصل على قسط مناسب من الراحة.

وفي الرحلة التي سبقت الحادث، تمكنّ الطيار الثاني في القيادة من النوم "لمدة 30 دقيقة تقريبا". وبعد أن غادرت الطائرة كنداري ووصلت إلى ارتفاع التحليق، طلب قائد الطائرة المسؤول الإذن بالراحة أيضًا، وتولى الطيار الثاني قيادة الطائرة. وبعد حوالي 90 دقيقة من الرحلة، "عفا الطيار الثاني في القيادة عن غير قصد"، وفقًا لما أوضحه التقرير.

وبعد 12 دقيقة من آخر إرسال مسجل من قبل مساعد الطيار، حاول مركز التحكم بمنطقة جاكرتا الوصول إلى الطائرة، ولكن لم يكن هناك ردّ من قبل الطيارين.

وبعد حوالي 28 دقيقة من آخر إرسال مسجل، استيقظ قائد الطائرة المسؤول، وأدرك أن الطائرة لم تكن في مسار الرحلة الصحيح. وفي تلك المرحلة، أيقظ الطيار الثاني في القيادة، واستجاب للجنة التنسيق الإدارية.

وأوضح التقرير الأولي أن قائد الطائرة المسؤول أخبر لجنة التنسيق الإدارية أن الرحلة واجهت "مشكلة في الاتصال اللاسلكي" وتم حلّها.

ولم يكشف التقرير عن أسماء الطيارين، ولكنه حدد قائد الطائرة المسؤول، وهو رجل إندونيسي يبلغ من العمر 32 عامًا، أما الطيار الثاني في القيادة، فهو رجل إندونيسي يبلغ من العمر 28 عامًا.

وذكر التقرير أن الطيار الثاني في القيادة كان أب لتوأمين يبلغان من العمر شهرًا واحدًا، و"اضطر إلى الاستيقاظ عدة مرات لمساعدة زوجته في رعاية الأطفال".

من جهتها، قالت مورني في بيان، بحسب وكالة "أنتارا": "سنجري تحقيقًا ومراجعة لعملية الطيران الليلية في إندونيسيا فيما يتعلق بإدارة مخاطر الإرهاق لشركة باتيك إير ومشغلي الرحلات الآخرين".

وأضافت أنه تم أيضًا إيقاف طاقم الرحلة رقم BTK6723 وفقًا لإجراءات التشغيل القياسية في انتظار المزيد من التحقيق.

ولفتت إلى أن وكالة الطيران المدني سترسل مفتش طيران مفوضًا بشأن حل مشكلة السلامة للتحقيق في سبب الحادث والتوصية بتدابير التخفيف لمشغلي الطيران والمشرفين، حسبما ذكرته وكالة "أنتارا".