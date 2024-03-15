"تايم أوت" تُصدر قائمة بـ"أروع شوارع العالم" لعام 2024.. من فاز؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ما الذي يجعل الشارع "رائعًا"؟ هل يرتبط الأمر بعدد المطاعم والحانات والمقاهي التي يمكنك قضاء ساعات فيها والتنقل بينها؟ أم المتاجر المستقلة التي تبيع بضائع لن تجدها في أي مكان آخر؟ أم الأجواء العامة للشارع حيث ستشعر بالدفء والود وأمور أخرى جميلة يصعب تحديدها؟
تعتقد مجلة "تايم آوت" أن كل ما سبق صحيح. وقامت شركة الإعلام العالمية بتجميع قائمتها الخاصة بـ"أروع الشوارع في العالم" في الوقت الحالي، آخذة بالاعتبار عروض الطعام، وخيارات المشروبات، والمسرّات الثقافية، والحياة الليلية، والشعور العام المخيم على قاطني شارع ما.
لإنتاج قائمة 2024، شاركت شبكة المحرّرين والكتاب التابعة لدليل القوائم العالمية في عملية تحديد الشوارع المفضلة لديهم في مدنهم.
وتبوأ شارع "High Street" الصاخب في ملبورن المركز الأول ضمن القائمة، حيث أشادت محررة "Time Out Melbourne" المحلية ليا غلين بـ"المطاعم الرائعة، والحانات المخفية، وأماكن عزف الموسيقى الحيّة، ومحلات البوتيك" في الشارع. ولفتت إلى "روح المجتمع التي تشعر المرء بالدفء والترحاب".
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إدراج شارع في ملبورن ضمن قائمة "Time Out"، حيث كان شارعا" Gertrude Street" و"Smith Street" ضمن القوائم السابقة لتصنيفات "Time Out". وأدى الوجود الدائم لملبورن إلى قيام غلين بالاقتراح أن "سكان ملبورن مدلّلون للاختيار عندما يتعلق الأمر بالطرق المزدحمة التي تقدم الطعام والثقافة والمرح".
"مكان يريد الناس قضاء وقتهم فيه"
يقع شارع "High Street" جنوب شرق المدينة الأسترالية الساحلية، ملبورن، ويتقاطع مع ضواحي نورثكوت، وثورنبيري، وبريستون.
أشادت "Time Out" بـ"الأعمال التجارية المحلية الفريدة في الشارع الذي يجد فيه كل من يرتاده منتجًا يعنيه"، من "Casa Nata" الذي يبيع فطائر الكسترد البرتغالية اللذيذة، إلى مطعم "1800 Lasagne" الذي افتتح بعد جائحة فيروس كورونا، ويلاقي إقبالا كبيرًا لأطباق المعكرونة التي يقدمها وأماكن الجلوس في الهواء الطلق.
كما يُعتبر "High Street" مكانًا رائعًا للتنقل بين الحانات، مع تسليط الضوء على بار "Gigi Rooftop" الحميم والحصري، بحسب "تايم آوت"، وحانة الرقص الصاخب "Francesca’s Bar".
وقال ماركو فينانزيو، المؤسس والمدير الإداري لشركة "Gigi Rooftop"، لـCNN إنه افتتح لأول مرة مكانًا في "High Street" قبل 14 عامًا، وكان في ذلك الوقت "يحلم بأن تصبح المنطقة وجهة مميزة".
وأضاف: "هذا الاعتراف يُعتبر إنجازًا رائعًا للعديد من الشركات المحلية التي عملت بلا كلل لخدمة السكان المحليين، والتغلب على الجائحة، ومكافحة ارتفاع التكاليف لإنشاء شارع نابض بالحياة وصل إلى قمة العالم".
وأعرب بن ماثيسون، من "Francesca’s Bar"، عن أنه "أمر مميز حقًا أن يعرف الجميع الآن مدى روعة شارعنا".
وقال لـCNN: "الشارع مزيج رائع من الضيافة، والموسيقى الحية، وتجارة التجزئة، والصحة والعافية، وجميع التجار يدعمون بعضهم البعض".
ولفت ماثيسون إلى أن سكان ميلبورن"يجعلون الشارع رائعًا مثلنا تمامًا. ونحن لا وجود لنا من دون السكان المحليين الرائعين".
وحلّ في المرتبة الثانية ضمن قائمة "Time Out" لعام 2024، طريق هوليوود في هونغ كونغ، الذي يُعتبر موطن المطاعم المذهلة ضمنًا "Tate Dining Room" الحائز على نجمة ميشلان، بالإضافة إلى الموقع الثقافي "Man Mo Temple" و"Mid-Levels Escalators"، وهو أطول نظام سلم متحرك مغطى في الهواء الطلق بالعالم.
في المركز الثالث، فاز شارع "East Eleventh" في أوستن، بتكساس. وفي "East Eleventh"، يحظى متجر "Vintage Bookstore & Wine Bar" بالثناء باعتباره المكان المثالي لتناول مشروب والمطالعة، في حين أن "Kenny Dorham's Backyard" هو المكان المثالي لمشاهدة الموسيقى الحية في "مكان مؤقت يبدو وكأنه مكان حفلة دائم"، بحسب "تايم آوت".
تغير وجه شوارع المدينة
تشير مجلة "تايم آوت" أيضًا إلى كيفية تغير بعض الشوارع الأكثر ازدحامًا في العالم نحو الأفضل في السنوات الأخيرة، حيث أصبح العديد منها بمثابة "أماكن ممتعة أكثر للمشي وقضاء وقت جيد".
وأشارت مجلة "تايم آوت" إلى أنّ "تناول الطعام واحتساء المشروبات في الهواء الطلق، الذي كان في وقت ما إجراءً مؤقتًا، صار عنصرًا أساسيًا في العديد من الشوارع المدرجة ضمن قائمتنا"، مضيفة أنّ إمكانية المشي هذه "تم تعزيزها من خلال المبادرات الخضراء مثل الطرق المخصصة للمشي وذات حركة المرور المنخفضة". ويحتل شارع "Consell de Cent" في برشلونة بإسبانيا، المرتبة 10 ضمن قائمة "Time Out"، ويحظر السيارات منذ عام 2023.
لكل شارع ورد ضمن قائمتها، أوصت "تايم آوت" بمجموعة من الأنشطة الممتعة التي يمكن القيام بها، مثل اليوغا في "أردا بيكرام يوغا" بشارع غواتيمالا في بوينس آيرس (المرتبة الرابعة).
ويمكن احتساء النبيذ الطبيعي بحانة "Small Shifting" في جالان بيتالينغ بكوالالمبور (المرتبة السادسة).
ويمكن الاستمتاع بعوامات الصودا الكريمية في مقهى غووتارا في تشازاوا دوري بطوكيو (المرتبة التاسعة).
تقول "Time Out" إن الهدف من القائمة الاحتفال بـ"الشوارع والشوارع الرئيسية، والشوارع الخلفية، والشوارع التي تزدهر فيها الحياة المحلية حقيقة".
يمكن رؤية أفضل 30 شارعًا على موقع "Time Out" الإلكتروني.
أفضل 10 شوارع ضمن قائمة "تايم آوت" لعام 2024:
- هاي ستريت، ملبورن
- طريق هوليوود، هونغ كونغ
- الشرق الحادي عشر، أوستن، تكساس
- شارع غواتيمالا، بوينس آيرس، الأرجنتين
- الطريق التجاري، فانكوفر، كندا
- جالان بيتالينغ، كوالالمبور، ماليزيا
- روا دا بوافيستا، لشبونة، البرتغال
- أرنالدو كوينتيلا، ريو دي جانيرو، البرازيل
- تشازاوا دوري، طوكيو، اليابان
- كونسيل دي سنت، برشلونة، إسبانيا