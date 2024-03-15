"تايم أوت" تُصدر قائمة بـ"أروع شوارع العالم" لعام 2024.. من فاز؟

أرنالدو كوينتيلا، ريو دي جانيرو: حلّ هذا الشارع في المرتبة الثامنة وفقًا لتصنيف شبكة Time Out التي لفتت إلى أنه "أثبت نفسه كمركز للأطباق اللذيذة في الآونة الأخيرة".

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ما الذي يجعل الشارع "رائعًا"؟ هل يرتبط الأمر بعدد المطاعم والحانات والمقاهي التي يمكنك قضاء ساعات فيها والتنقل بينها؟ أم المتاجر المستقلة التي تبيع بضائع لن تجدها في أي مكان آخر؟ أم الأجواء العامة للشارع حيث ستشعر بالدفء والود وأمور أخرى جميلة يصعب تحديدها؟

تعتقد مجلة "تايم آوت" أن كل ما سبق صحيح. وقامت شركة الإعلام العالمية بتجميع قائمتها الخاصة بـ"أروع الشوارع في العالم" في الوقت الحالي، آخذة بالاعتبار عروض الطعام، وخيارات المشروبات، والمسرّات الثقافية، والحياة الليلية، والشعور العام المخيم على قاطني شارع ما.

لإنتاج قائمة 2024، شاركت شبكة المحرّرين والكتاب التابعة لدليل القوائم العالمية في عملية تحديد الشوارع المفضلة لديهم في مدنهم.

تم الكشف عن قائمة Time Out لأفضل الشوارع في العالم. وحلّ في المرتبة الأولى شارع هاي ستريت (High Street)، في ملبورن، بأستراليا. Credit: Josie Withers

وتبوأ شارع "High Street" الصاخب في ملبورن المركز الأول ضمن القائمة، حيث أشادت محررة "Time Out Melbourne" المحلية ليا غلين بـ"المطاعم الرائعة، والحانات المخفية، وأماكن عزف الموسيقى الحيّة، ومحلات البوتيك" في الشارع. ولفتت إلى "روح المجتمع التي تشعر المرء بالدفء والترحاب".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إدراج شارع في ملبورن ضمن قائمة "Time Out"، حيث كان شارعا" Gertrude Street" و"Smith Street" ضمن القوائم السابقة لتصنيفات "Time Out". وأدى الوجود الدائم لملبورن إلى قيام غلين بالاقتراح أن "سكان ملبورن مدلّلون للاختيار عندما يتعلق الأمر بالطرق المزدحمة التي تقدم الطعام والثقافة والمرح".

"مكان يريد الناس قضاء وقتهم فيه"

يقع شارع "High Street" جنوب شرق المدينة الأسترالية الساحلية، ملبورن، ويتقاطع مع ضواحي نورثكوت، وثورنبيري، وبريستون.

أشادت "Time Out" بـ"الأعمال التجارية المحلية الفريدة في الشارع الذي يجد فيه كل من يرتاده منتجًا يعنيه"، من "Casa Nata" الذي يبيع فطائر الكسترد البرتغالية اللذيذة، إلى مطعم "1800 Lasagne" الذي افتتح بعد جائحة فيروس كورونا، ويلاقي إقبالا كبيرًا لأطباق المعكرونة التي يقدمها وأماكن الجلوس في الهواء الطلق.

كما يُعتبر "High Street" مكانًا رائعًا للتنقل بين الحانات، مع تسليط الضوء على بار "Gigi Rooftop" الحميم والحصري، بحسب "تايم آوت"، وحانة الرقص الصاخب "Francesca’s Bar".

وقال ماركو فينانزيو، المؤسس والمدير الإداري لشركة "Gigi Rooftop"، لـCNN إنه افتتح لأول مرة مكانًا في "High Street" قبل 14 عامًا، وكان في ذلك الوقت "يحلم بأن تصبح المنطقة وجهة مميزة".

وأضاف: "هذا الاعتراف يُعتبر إنجازًا رائعًا للعديد من الشركات المحلية التي عملت بلا كلل لخدمة السكان المحليين، والتغلب على الجائحة، ومكافحة ارتفاع التكاليف لإنشاء شارع نابض بالحياة وصل إلى قمة العالم".

وأعرب بن ماثيسون، من "Francesca’s Bar"، عن أنه "أمر مميز حقًا أن يعرف الجميع الآن مدى روعة شارعنا".

وقال لـCNN: "الشارع مزيج رائع من الضيافة، والموسيقى الحية، وتجارة التجزئة، والصحة والعافية، وجميع التجار يدعمون بعضهم البعض".

ولفت ماثيسون إلى أن سكان ميلبورن"يجعلون الشارع رائعًا مثلنا تمامًا. ونحن لا وجود لنا من دون السكان المحليين الرائعين".

احتل هذا الشارع المزدحم في هونغ كونغ المرتبة الثانية ضمن قائمة Time Out. تسلط Time Out الضوء على أجواء الشارع الممتعة ومطعم Tate Dining Room الحائز على نجمة ميشلان. Credit: Kumar Sriskandan/Alamy

وحلّ في المرتبة الثانية ضمن قائمة "Time Out" لعام 2024، طريق هوليوود في هونغ كونغ، الذي يُعتبر موطن المطاعم المذهلة ضمنًا "Tate Dining Room" الحائز على نجمة ميشلان، بالإضافة إلى الموقع الثقافي "Man Mo Temple" و"Mid-Levels Escalators"، وهو أطول نظام سلم متحرك مغطى في الهواء الطلق بالعالم.

إن كنت تبحث عن طعام رائع ستجده في شارع East Eleventh بتكساس. وأوصت شبكة Time Out أيضًا بشراء كتاب والاستمتاع بمشروب في Vintage Bookstore and Wine Bar. Credit: Witold Skrypczak/Alamy

في المركز الثالث، فاز شارع "East Eleventh" في أوستن، بتكساس. وفي "East Eleventh"، يحظى متجر "Vintage Bookstore & Wine Bar" بالثناء باعتباره المكان المثالي لتناول مشروب والمطالعة، في حين أن "Kenny Dorham's Backyard" هو المكان المثالي لمشاهدة الموسيقى الحية في "مكان مؤقت يبدو وكأنه مكان حفلة دائم"، بحسب "تايم آوت".

تغير وجه شوارع المدينة

تشير مجلة "تايم آوت" أيضًا إلى كيفية تغير بعض الشوارع الأكثر ازدحامًا في العالم نحو الأفضل في السنوات الأخيرة، حيث أصبح العديد منها بمثابة "أماكن ممتعة أكثر للمشي وقضاء وقت جيد".

شارع كونسيل دي سنت، برشلونة، إسبانيا، يدعم إمكانية المشي، وبات مخصّصًا للمشاة فقط. Credit: Paco Freire/SOPA Images/ZUMA Press, Inc./Alamy

وأشارت مجلة "تايم آوت" إلى أنّ "تناول الطعام واحتساء المشروبات في الهواء الطلق، الذي كان في وقت ما إجراءً مؤقتًا، صار عنصرًا أساسيًا في العديد من الشوارع المدرجة ضمن قائمتنا"، مضيفة أنّ إمكانية المشي هذه "تم تعزيزها من خلال المبادرات الخضراء مثل الطرق المخصصة للمشي وذات حركة المرور المنخفضة". ويحتل شارع "Consell de Cent" في برشلونة بإسبانيا، المرتبة 10 ضمن قائمة "Time Out"، ويحظر السيارات منذ عام 2023.

شارع غواتيمالا في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس حل في المرتبة الرابعة. يقع هذا الشارع في حي باليرمو فيجو التاريخي، وهو موطن لاستوديو يوغا رائع يسمى Ardha Bikram Yoga، وفقًا لـ Time Out. Credit: Conchi Martinez/Alamy

لكل شارع ورد ضمن قائمتها، أوصت "تايم آوت" بمجموعة من الأنشطة الممتعة التي يمكن القيام بها، مثل اليوغا في "أردا بيكرام يوغا" بشارع غواتيمالا في بوينس آيرس (المرتبة الرابعة).

جالان بيتالينغ، كوالالمبور، ماليزيا: يتم تقديم النبيذ الطبيعي والطعام الماليزي المعاصر في هذا الشارع النابض بالحياة بكوالالمبور. Credit: oonat/Moment RF/Getty Images

ويمكن احتساء النبيذ الطبيعي بحانة "Small Shifting" في جالان بيتالينغ بكوالالمبور (المرتبة السادسة).

بعد ظهر كل يوم أحد، يتم إغلاق شارع شازاوا-دوري في طوكيو أمام حركة المرور، كي تتمكن من اكتشاف الكثير من المطاعم والمقاهي سيرًا على الأقدام. Credit: World Discovery/Alamy

ويمكن الاستمتاع بعوامات الصودا الكريمية في مقهى غووتارا في تشازاوا دوري بطوكيو (المرتبة التاسعة).

تقول "Time Out" إن الهدف من القائمة الاحتفال بـ"الشوارع والشوارع الرئيسية، والشوارع الخلفية، والشوارع التي تزدهر فيها الحياة المحلية حقيقة".

يمكن رؤية أفضل 30 شارعًا على موقع "Time Out" الإلكتروني.

أفضل 10 شوارع ضمن قائمة "تايم آوت" لعام 2024: