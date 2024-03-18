دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- للوهلة الأولى، قد تخال أنك تنظر في هذه الصورة إلى مسجد قبة الصخرة الذي يقع في قلب ساحة المسجد الأقصى بالبلدة القديمة في مدينة القدس.

ولكن أمعن النظر جيدا، وستُدرك أنك تنظر إلى مسجد آخر.

وفي مجموعة من الصور التقطتها عدسته خلال زيارات مختفلة، يسلّط المصور الإماراتي، أحمد بدوان، الضوء على عمارة مسجد "بني هاشم" في العاصمة الإماراتية، أبوظبي.

يقع مسجد "بني هاشم" بمنطقة رويدان في أبوظبي Credit: Ahmed Badwan

وأثارت عمارة هذا المسجد الإعجاب بقبته الذهبية التي يعلوها هلال ذهبي وواجهته باللونين الأزرق والأبيض، إذ تحاكي بشكل مذهل التصميم الهندسي الخارجي لمسجد قبة الصخرة، حسبما تناقله رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، أوضح بدوان أنه يسعى إلى توثيق جماليات العمارة التي تزخر بها مدينته أبوظبي، معتبرًا أنها "تعكس الهوية الإسلامية العريقة".

ورأى بدوان أن مسجد بني هاشم يُعد "بمثابة أيقونة معمارية في أبوظبي ترتبط برمز إسلامي بارز، أي قبة الصخرة في القدس"، قائلًا: "يتجلى جماله (مسجد بين هاشم) وفخامته في تصميمه الفريد، ما يثير الإعجاب والإنبهار لدى كل من يزوره، ويجعله واحة من السلام والروحانية في قلب المدينة (أبوظبي)".

لقطة تبرز القبة الذهبية لمسجد بني هاشم في ليلة مضيئة بالبدر Credit: Ahmed Badwan

وأوضح المصور الإماراتي: "يشكّل وجود مسجد مشابه في أبوظبي مصدر إلهام وفخر للمسلمين ومحل إعجاب للزوار، حيث يجسد روحانية وجمالية العمارة الإسلامية، ويذكِّر بالأماكن المقدسة".

افتتح مسجد بني هاشم عام 2010 Credit: Ahmed Badwan

وقال بدوان:"عندما يرى الناس الشبه بين مسجد بني هاشم ومسجد قبة الصخرة، يتجلى في نفوسهم الإعجاب والاحترام لهذا الصرح الذي يعكس عظمة الفن الإسلامي وتاريخه العريق، ما يثير فيهم الحنين والأمل في زيارة القدس والصلاة في هذا المكان المقدس".

صورة تبرز تفاصيل عمارة مسجد بني هاشم التي تحاكي مسجد قبة الصخرة Credit: Ahmed Badwan

وحرص المصور الإماراتي على أن يبرز التفاصيل المعمارية الدقيقة وعناصر العمارة الإسلامية في مسجد "بني هاشم"، قائلًا: "تصميم مسجد بني هاشم يُظهر العناية الفائقة بالتفاصيل واستخدام العناصر المعمارية الإسلامية بشكل متقن، ما يجعله أكثر من مجرد مكان للعبادة، بل عمل معماري يستحق الإشادة والإعجاب".

Credit: Ahmed Badwan

وافتُتح المسجد في شهر رمضان عام 2010 من قبل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.