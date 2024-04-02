دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعيدًا عن معالمها السياحية الخلّابة، تُعتبر سويسرا وجهة مثالية لعُشّاق المغامرات والطبيعة، والذين يقصدونها لصعود جبالها الشاهقة، والمشي لمسافات طويلة.

وهذا ما فعله الثنائي الأمريكي، جيزيل لانغلي وستيفن جايروك، إذ أمضيا 7 أيام على طرق سويسرا لاستكشاف جمالها الساحر.

ومن بين جميع المغامرات التي خاضها الثنائي معًا، تبقى نزهتهما حول بحيرة "أوشينن" من الأكثر تميّزًا. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

ماذا تعرف عنها؟

تقع على ارتفاع 1,578 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وتحديدًا عند سفح "بلويمليسالب"، وهو أحد جبال سلسلة جبال الألب البرنية.

وتُعتبر "أوشينن" إحدى أكبر بحيرات جبال الألب، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني السياحي "My Switzerland".

وتُغذّيها الجداول الجليدية للقمم التي يبلغ ارتفاعها 3 آلاف متر، أي "بلويمليسالب" و"أويشيننهورن" و"فروندنهورن" و"دولدنهورن".

وينجذب العديد من محبّي الطبيعة للبحيرة بسبب وجود أنواع مختلفة من النباتات الجبلية، وقطعان الأغنام، والأبقار التي ترعى على جبال الألب.

كيف تستطيع الوصول إليها؟

سيقودك قطار "الجندول" من مدينة كانديرستيج إلى موقع قريب من بحيرة "أوشينن".

ومن هناك، يمكن المشي لمدة نصف ساعة عبر المراعي وغابات الصنوبر وصولًا إلى البحيرة.

ويُمارس الثنائي الأمريكي رياضة المشي لمسافات طويلة بشكل منتظم في عُطلات نهاية الأسبوع، إذ أوضحا في مقابلة مع موقع CNN بالعربية أن "الرحلة تستحق كلّ العناء، إذ ستجعلك تشعر وكأنك تعيش قصة خيالية".

وأشار الثنائي الأمريكي إلى أنه "في أول ميل من المسار، ستكتسب أكثر من ألف قدم في الارتفاع.. وإذا لم تكن مُعتادًا على المشي لمسافات طويلة، فسيُشكّل ذلك تحديًا بالنسبة لك".

ويأتي جمال المكان من بحيرته فيروزية اللون التي تتوسط قممًا جبلية خلّابة.

وتابع الثنائي: "كانت مغامرة التنزه سيرًا على الأقدام لا تُصدّق، لأنك تستقلّ قطارًا في بداية المغامرة، ثم من هناك تتسلق جانب الجبل حتى تحظى بإطلالة جميلة على بحيرة أوشينين".

وحازت المشاهد أعلاه على إعجاب العديد من متابعي الثنائي الأمريكي، الذين يزيد عددهم عن 700 ألف متابع عبر منصة "إنستغرام" وحدها.

وينصح لانغلي وجايروك السياح بزيارة بحيرة "أوشينن" في فصل الصيف أو بداية الخريف، وتحديدًا في شهر سبتمبر/ أبلول، حيث يكون الطقس مثاليًا.

ولطالما أحبّت لانغلي السفر حول العالم، بينما كان جايروك من بين عُشّاق رياضة المشي لمسافات طويلة.

وجمع الثنائي شغفهما لخوض "مغامرات السفر" معًا، حيث قاما بزيارة 36 دولة حتى يومنا هذا. ولكن، تبقى سويسرا من بين وجهاتهما المفضلة.