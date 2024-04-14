مصانع تقطير الويسكي "الأشباح" في إسكتلندا تعود للحياة..ما السبب؟

نبيذ مصنوع من الزهور .. شاهد كيف يحول هذا المصنع نبات الهندباء إلى كحول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا شك في أن مشروب الويسكي الكحولي يتمتع بارتباط قوي بالهوية الأسكتلندية.

وداخل مصنع التقطير Port Ellen الذي أبصر النور من جديد على جزيرة "إيلاي" الأسكتلندية الصغيرة، سيكون أول مشروب يقدم للزوار هو كوب من شاي "لابسانغ" المدخن بالصنوبر من جبال وُويي الصينية.

يعد مصنع Port Ellen تقطير الويسكي العاشر على جزيرة إيلاي Credit: Courtesy Port Ellen Distillery

وليس هذا ما تتوقع أن تشربه، خاصة في مكان مخصص لفن عملية التقطير،.

ولكن سرعان ما يصبح الأمر منطقيًا، إذ أنّه يتعلّق بضبط حاسة التذوق للزائر استعدادًا للانغماس في نكهة بعض أنواع الويسكي باهظة الثمن، والمعقّدة عطريًا، والمقطرة لمرة واحدة.

وتُوصف تجربة الزائر الفاخرة هنا كاستكشاف عميق لتذوق الجانب المدخّن من مشروب الويسكي.

"بحيرة الويسكي"

وأُغلق مصنع Port Ellen، المملوك لشركة المشروبات العالمية العملاقة Diageo، في عام 1983 عندما اجتمع الركود العالمي مع الإفراط في الإنتاج، مولدًا بذلك فائضًا من الويسكي غير المرغوب فيه، وسمي الأمر بـ"whisky loch"، أو "بحيرة الويسكي".

والآن أصبح مصنع Port Ellen العضو الأحدث في نادي مصانع التقطير القديمة المغلقة "الأشباح"، والتي تخضع للتجديد بفخامة.

قام مصنع التقطير بتزيين بعض مساحاته المفتوحة حديثًا بالأعمال الفنية المعاصرة Credit: Courtesy Port Ellen Distillery

وخلال العقود الأربعة بين الإغلاق وإعادة الافتتاح، جذب مصنع Port Ellen طائفة من عشاق الويسكي الذين اكتشفوا جميع أنواع المعلومات المثيرة حول ما طرأ على المشروب الروحي نتيجة لتعتيقه داخل براميل "إعادة التعبئة" القديمة والمستخدمة بشكل جيد.

وقال روي داف، وهو محرر موقع Dramface.com المستقل والمخصص لمراجعة مشروبات الويسكي: "بفضل شركات تعبئة الزجاجات المستقلّة وبعض المؤثرين المتحمسين، تزايد عدد المتابعين تدريجيًا لمشروب الويسكي".

وأضاف داف: "لقد كانت صدفة بحتة. حدث السحر لأنه تم نسيان الويسكي وتُرك بمفرده. ووجوده في براميل إعادة التعبئة (الأقل نشاطًا) يعني أن المشروب الروحي تمكن من التألق، وكلما طالت فترة تعتيقه في المناخ الإسكتلندي، كلما أصبح أفضل".

وبفضل تاريخه الطويل، مع تأسيسه في عام 1825، وتواجده في الواجهة البحرية لجزيرة "إيلاي"، وهي وجهة تستقطب عشاق الشعير في جميع أنحاء العالم، يعد مصنع التقطير Port Ellen عضوًا شهيرا في نادي مصانع الأشباح المنتجة للويسكي.

يقول ألكسندر ماكدونالد، خبير التقطير لدى مصنع Port Ellen، إن الابتكار سيكون مفتاح نجاح العلامة التجارية. Credit: Courtesy Port Ellen Distillery

وتشمل مصانع التقطير الأخرى التي عادت مؤخرًا إلى الحياة مصنع Highland في برورا، وRosebank بالقرب من مدينة فلكرك في اسكتلندا.

وتوقفت أسطورة ويسكي أخرى من جزيرة "إيلاي"، وهو مصنع Ardbeg للتقطير ، خلال غالبية فترة الثمانينات، ولكنه عاد للحياة بشكل مذهل منذ أن اشتراه مصنع Glenmorangie للتقطير في البر الرئيسي، عام 1997.

وفي عام 2022، بيع برميل واحد من إنتاج مصنع Ardbeg في عام 1975 إلى مشتر من هونغ كونغ مقابل 16 مليون جنيه إسترليني (20 مليون دولار)، أي أكثر من ضعف ما دفعته شركة Glenmorangie مقابل مصنع التقطير ومخزوناته.

وهذه هي المكافآت التي تأتي نتيجةً لـ"إيقاظ الأشباح"، ومع ذلك يتطلب مبالغ طائلة.

ورغم إعلان عودة مصنع Port Ellen في عام 2017، إلا أنّ الأمر تأخر لأكثر من ثلاث سنوات بسبب مزيج من المشاكل الناجمة عن جائحة "كوفيد-19"، و"بريكسيت"، وتحديات أخرى متعلقة بكلفة وتوريد مواد البناء، ونقص سعة العبَّارات.

ويبدو أنّ تلك المشاكل منسية في الوقت الحالي.

وعادت المباني القديمة والجديدة، المزينة بالفن المعاصر المستوحى من الويسكي، إلى العمل كمعمل عاشر للتقطير في الجزيرة.

وبحلول عام 2030، قد يكون هناك 14 مصنعًا، ما يُعتَبَر تركيزًا ملحوظًا لجزيرة يسكنها 3 آلاف شخص.

طابع كيميائي

والاختلافات الملحوظة بين دفعات المشروبات الروحية المقطرة حديثًا، والتي تفصل بينها فترة لا تزيد عن نصف ساعة، توفر نظرة ثاقبة لمستقبل معمل التقطير كمركز للابتكار، مع التركيز بشكلٍ خاص على كيفية إدارة دخان الخث طوال عملية التقطير.

ولدى خبير التقطير، ألكسندر ماكدونالد، بالفعل قائمة مهام تضم أكثر من ألف تجربة ستتضمن التلاعب بمتغيرات مثل الخث، وتلامس النحاس، وحتى شكل المقطرات.

ويضيف المختبر الموجود في الموقع، ما يمكن وصفه فقط بأنه غرفة ألعاب لصنع الويسكي الخاص بك، إلى الطابع الكيميائي.

وكان الابتكار جزءًا من قصة مصنع التقطير القديم، وكان من أولى مصانع التقطير الإسكتلندية التي صدرت منتجاتها إلى أمريكا الشمالية، والمصنع يهدف إلى مواصلة فتح آفاق جديدة.

وأكّد مكدونالد: "من المهم أن نعيد إنشاء شخصية Port Ellen الكلاسيكية التي يحبها الناس، ولكننا نريد أيضًا القيام بأشياء لم نفعلها من قبل".

ويأمل مصنع Port Ellen في جذب عشاق الويسكي الراقي لتجربة هذا المشروب في جولة تُدعى Atlas of Smoke Experience.

والجولة صمِّمت لمجموعات تصل إلى 8 أشخاص.

ورُغم عدم الكشف عن سعر الجولة، يُعتقد أنّ سعرها في حدود 900 جنيه إسترليني (1،120 دولارا).