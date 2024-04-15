الطائرة أم السيارة..ما الخيار الأكثر أمانًا للسفر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تزايدت التقارير بشأن الحوادث المروعة والمأساوية أحيانًا على متن الطائرات هذا العام، ما دفع الكثير من الأشخاص إلى التساؤل عمّا إذا كان الطيران لا يزال آمنًا.

وانفجرت سدادة باب على متن طائرة تابعة لخطوط ألاسكا الجوية، وأدّى ذلك إلى إحداث فجوة كبيرة في جسم الطائرة التي كانت من طراز "بوينغ 737 ماكس".

وانخفضت طائرة أخرى من طراز "بوينغ" بشدة لدرجة أنّ الركاب قُذِفوا إلى سقف المقصورة، ما أدى إلى إصابة العشرات بجروح، ما تطلّب نقلهم إلى المستشفى عند الهبوط.

وفي اليابان، اصطدمت طائرة ركاب بطائرة عسكرية في مطار طوكيو، ما أسفر عن مقتل 5 من أفراد خفر السواحل اليابانيين.

ووقعت المزيد من الحوادث البسيطة، مثل سقوط عجلة تزن 90 كيلوغرامّا تقريبًا من طائرة عند الإقلاع، ما أدى إلى سحقها مركبات مركونة على الأرض.

وفي هذا الإطار، ليس من السهل الإجابة على سؤال ما إذا كان الطيران لا يزال آمنًا. وتتمثل الإجابة السريعة بأنّ الطيران آمن بالفعل، بل هو أكثر أمانًا مقارنةً بغالبية وسائل السفر، وبرحلة على متن سيارة.

وقال محقق الحوادث وأستاذ سلامة الطيران في جامعة "إمبري ريدل" للطيران، أنتوني بريكهاوس: "عندما تصل إلى المطار وتصعد على متن الأنبوب المضغوط (أي الطائرة)، هذا هو الجزء الأكثر أمانًا في الرحلة"، لافتًا إلى أن الأشخاص أكثر عرضة للخطر أثناء القيادة نحو المطار.

ومنذ تحطم طائرة إقليمية في بوفالو بمدينة نيويورك الأمريكية خلال عام 2009، ما أسفر عن مقتل 49 شخصا كانوا على متنها، توفي 5 أشخاص فقط كجزء من حوادث على متن الرحلات الجوية التجارية المجدولة في الولايات المتحدة.

ومقارنةً بذلك، توفي في المتوسط ​​أكثر من 100 شخص يوميًا في الشوارع والطرق السريعة بأمريكا بين عامي 2003 و2022.

وهذا يعني أنّ عدد الأشخاص الذين يلقون حتفهم في الشوارع والطرق السريعة كل ساعة ​​يعادل في المتوسط تقريبًا عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في حوادث طيران تجارية أمريكية خلال 15 عامًا.

ورغم أن الطيران التجاري يتمتّع بالسجل الأكثر أمانًا بين خيارات النقل، إلا أنّ السكك الحديدية تُعتَبَر ثاني أكثر وسائل السفر أمانًا.