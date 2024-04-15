دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بلغت العالمة الشهيرة المتخصصة في الرئيسيات، جين جودال، عامها التسعين، وللاحتفال بهذه المناسبة، عرضت 90 مصورة أعمالها للبيع لمدة 90 يومًا.

ومن الدببة القطبية التي تبدو وكأنّها تعانق بعضها البعض، إلى طائر إوز الثلج وهو يرفرف بجناحيه في بركة، ليست هذه سوى بعض من الصور المذهلة المدرجة في مزاد التصوير الفوتوغرافي للفنون الجميلة المستوحى من إرث جودال.

التقطت العالمة جين جودال هذه الصورة في تنزانيا بعام 1962. Credit: Jane Goodall/Courtesy Vital Impacts

وسيحصل معهد جين غودال (The Jane Goodall Institute)، الذي يعمل على حماية قرود الشمبانزي وموائلها، على نسبة 60% من العائدات.

أنثى باندا عملاقة تُدعى "هوا يان" أُطلِق سراحها إلى البرية بعد ولادتها في الأَسْر بالصين. Credit: Ami Vitale/Courtesy Vital Impacts

ويوجد حاليًا 31 صورة معروضة للبيع كجزء من حملة "طبيعة الأمل: 90 عامًا من تأثير جين جودال" التي انطلقت في الأول من أبريل/نيسان، مع إصدار أعمال 10 فنانات إضافيات كل أسبوع، وفقًا لما ذكره الموقع الذي يستضيف عملية البيع "Vital Impacts".

صورة لفيل راحل يُدعى "راجان" التُقِطت له عندما كان في الـ66 من عمره. Credit: Jody MacDonald/Courtesy Vital Impacts

وتُعتبر "Vital Impacts" بمثابة منظمة غير ربحية تقودها النساء، وتستخدم الفن لدعم أولئك الذين يحمون الكوكب.

وفي بيان صحفي، قالت مؤسسة "Vital Impacts"، وهي مصورة من "ناشيونال جيوغرافيك"، آمي فيتالي: "أثناء الاحتفال بالحياة الاستثنائية والإرث الاستثنائي لجين جودال، نحن لا نكرم عملها الرائد في علم السلوك فحسب، بل نعترف أيضًا بدورها المحوري بإلهام النساء في جميع أنحاء العالم".

مشهد لدبين قطبيين في كندا. Credit: Daisy Gilardini/Courtesy Vital Impacts

وتشمل الصور المعروضة أعمال المصورة الحائزة على الجوائز، جودي ماكدونالد، ومصورة الحياة البرية الشهيرة توي دي روي، والفنانة التي نالت استحسان النقاد، تمارا دين.

وتُعتبر صورة ذاتية التقطتها جودال بنفسها في بداية حياتها المهنية فوق قمة عالية في متنزه "جومبي ستريم" الوطني بتنزانيا، عندما كانت تبحث عن قرود الشمبانزي بالأسفل، من أبرز الصور المعروضة، حيث استخدمت كاميرا قامت بتثبيتها على شجرة.

تتواجد أكبر مستعمرة لفقمات الفراء في أستراليا قبالة ساحل جزيرة Montague. Credit: Krystle Wright/Courtesy Vital Impacts

وتُعرَف عالمة السلوك الحيواني البريطانية بأبحاثها المفصَّلة بشكلٍ استثنائي حول قرود الشمبانزي في متنزه "جومبي ستريم" الوطني.

وأكّدت جودال في بيان: "كنت متحمسة حقًا لرؤية أنّه تم اختيار الصورة التي التقطتها وأنا أنظر إلى الوادي في غومبي باستخدام التلسكوب خفيف الوزن الموثوق الخاص بي. التُقِطت الصورة في عام 1962 على ما أعتقد. كنت بمفردي في أعلى التلال وفكرت أنّه (المشهد) سيشكل صورة رائعة".

صورة لفهد لعوب. Credit: Beverly Joubert/Courtesy Vital Impacts

وتتوفر نسخ موقعة من الصورة، بالإضافة إلى صور موقعة لعائلة قرود الشمبانزي المحبوبة خاصتها.