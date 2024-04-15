دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بلغت العالمة الشهيرة المتخصصة في الرئيسيات، جين جودال، عامها التسعين، وللاحتفال بهذه المناسبة، عرضت 90 مصورة أعمالها للبيع لمدة 90 يومًا.
ومن الدببة القطبية التي تبدو وكأنّها تعانق بعضها البعض، إلى طائر إوز الثلج وهو يرفرف بجناحيه في بركة، ليست هذه سوى بعض من الصور المذهلة المدرجة في مزاد التصوير الفوتوغرافي للفنون الجميلة المستوحى من إرث جودال.
وسيحصل معهد جين غودال (The Jane Goodall Institute)، الذي يعمل على حماية قرود الشمبانزي وموائلها، على نسبة 60% من العائدات.
ويوجد حاليًا 31 صورة معروضة للبيع كجزء من حملة "طبيعة الأمل: 90 عامًا من تأثير جين جودال" التي انطلقت في الأول من أبريل/نيسان، مع إصدار أعمال 10 فنانات إضافيات كل أسبوع، وفقًا لما ذكره الموقع الذي يستضيف عملية البيع "Vital Impacts".
وتُعتبر "Vital Impacts" بمثابة منظمة غير ربحية تقودها النساء، وتستخدم الفن لدعم أولئك الذين يحمون الكوكب.
وفي بيان صحفي، قالت مؤسسة "Vital Impacts"، وهي مصورة من "ناشيونال جيوغرافيك"، آمي فيتالي: "أثناء الاحتفال بالحياة الاستثنائية والإرث الاستثنائي لجين جودال، نحن لا نكرم عملها الرائد في علم السلوك فحسب، بل نعترف أيضًا بدورها المحوري بإلهام النساء في جميع أنحاء العالم".
وتشمل الصور المعروضة أعمال المصورة الحائزة على الجوائز، جودي ماكدونالد، ومصورة الحياة البرية الشهيرة توي دي روي، والفنانة التي نالت استحسان النقاد، تمارا دين.
وتُعتبر صورة ذاتية التقطتها جودال بنفسها في بداية حياتها المهنية فوق قمة عالية في متنزه "جومبي ستريم" الوطني بتنزانيا، عندما كانت تبحث عن قرود الشمبانزي بالأسفل، من أبرز الصور المعروضة، حيث استخدمت كاميرا قامت بتثبيتها على شجرة.
وتُعرَف عالمة السلوك الحيواني البريطانية بأبحاثها المفصَّلة بشكلٍ استثنائي حول قرود الشمبانزي في متنزه "جومبي ستريم" الوطني.
وأكّدت جودال في بيان: "كنت متحمسة حقًا لرؤية أنّه تم اختيار الصورة التي التقطتها وأنا أنظر إلى الوادي في غومبي باستخدام التلسكوب خفيف الوزن الموثوق الخاص بي. التُقِطت الصورة في عام 1962 على ما أعتقد. كنت بمفردي في أعلى التلال وفكرت أنّه (المشهد) سيشكل صورة رائعة".
وتتوفر نسخ موقعة من الصورة، بالإضافة إلى صور موقعة لعائلة قرود الشمبانزي المحبوبة خاصتها.