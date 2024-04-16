هل تعلم أنّ شواطئ ترينيداد تضاهي بسحرها شواطئ منطقة البحر الكاريبي؟

شاطئ مايارو هو الأطول في ترينيداد، ويمتد على مساحة تسعة أميال (14.5 كيلومترًا).

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ما أن تتبادر منطقة البحر الكاريبي إلى ذهنك حتى تمتد أمام عينيك شواطئ البحر الرائعة.

ويتمتع كل شاطئ من شواطئ ترينيداد الرملية المذهلة التي يفوق عددها الخمسين بطابع خاص، يضمن وجود شاطئ يناسب جميع الأهواء تقريبًا.

وهنا بعض من أفضل هذه الشواطئ:

شاطئ مايارو

إذا كنت تبحث عن مكان مثالي لالتقاط الصور وتجاوز مقدار المشي اليومي البالغ 10 آلاف خطوة، فإنّ شاطئ مايارو يُعتبر المكان المثالي لك. ويمتد أطول شاطئ في ترينيداد، على مسافة تسعة أميال على طول الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة.

وتحدّ الأمواج القوية هنا من إمكانية السباحة إلا لمن يتمتعون بخبرة كبيرة. ويختبر الباحثون عن الإثارة التزلج الشراعي على الرياح والأمواج، فيما يفضل آخرون المشي على طول الرمال الفضية الرمادية البكر بعيدًا عن الشواطئ الأكثر شعبية في الشمال.

شاطئ مانزانيلا

مانزانيلا شاطئ رائع آخر للمشي. Credit: Mark Meredith/Moment RF/Getty Images

يقع شاطئ مانزانيلا شمال مدينة مايارو مباشرةً. ورغم شهرته المحدودة، إلا أنه مكان رائع للمشي. تصطف العديد من أشجار جوز الهند الشاهقة على الشاطئ، ما يمنح الزوار جوًا مستوحى من خيال الشاطئ التقليدي المهجور.

ويتمثل عامل الجذب الرئيسي بتمشيط الشاطئ بحثًا عن الأصداف البحرية.

شاطئ غراند ريفيير (Grand Riviere)

يعد شاطئ Grande Riviere مثاليًا لتعشيش السلاحف البحرية في ترينيداد. Credit: Michael Dwyer/Alamy

بخلاف الامتدادات الطويلة من الرمال التي تصطف على شواطئها الشرقية، تقع شواطئ الساحل الشمالي لترينيداد في خلجان صغيرة مركزة. هذه الخلجان المثالية على شكل نصف قمر والمنحوتة من ساحل التلال المتعرجة هي مثال للملاذات الشاطئية الرومانسية البكر.

يبرز شاطئ غراند ريفيير كشاطئ تعشيش رئيسي للسلاحف البحرية في ترينيداد. ومن المألوف العثور على مئات السلاحف جلدية الظهر التي تعشش على مساحة طول الرمال الضئيلة التي تبلغ كيلومترًا واحدًا في Grand Riviere خلال ليلة معينة من الموسم (بين مارس/ آذار وأغسطس/ آب).

وتجدر الإشارة إلى أنه من الضروري الحصول على تصريح من قسم الغابات في ترينيداد لمشاهدة تعشيش السلاحف جلدية الظهر.

شاطئ خليج ماراكاس (Maracas Bay Beach)

يشتهر خليج ماراكاس بأكشاك الطعام. Credit: Alamy

بينما يُعتبر شاطئ غراند ريفيير وجهة لمحبي الطبيعة، فإنّ شاطئ خليج ماراكاس هو وجهة لعشاق الطعام. يُعد هذا الشاطئ أحد الخلجان الهلالية المبتسمة على الشاطئ الشمالي الخيالي في ترينيداد، وهو الشاطئ الأكثر شهرة في الجزيرة.

تعود شهرة ماراكاس جزئيًا إلى شعبيته بين الجنود الأمريكيين المتمركزين في ترينيداد خلال الحرب العالمية الثانية. وجد الجنود الأمريكيون أن خليج ماراكاس جميل جدًا لدرجة أنهم كلفوا ببناء ما كان لسنوات عديدة أفضل طريق في ترينيداد حتى يتمكنوا من الوصول إلى الشاطئ والاستمتاع به بسهولة أكبر.

ومع ذلك، في السنوات اللاحقة، نمت شهرة ماراكاس أكثر بفضل العلاج بالطهي الترينيدادي الفريد من نوعه، والمتمثل في الخبز وأسماك القرش.

تقول الأسطورة إن طبق الخبز وأسماك القرش أُعدّ لأول مرة على شاطئ خليج ماراكاس. واليوم، هناك مجموعة من أكشاك الغداء الموجودة على الشاطئ في الرمال والتي تقدم أسلوبها الفردي الخاص في المأكولات الكلاسيكية، بالإضافة إلى مجموعة من المأكولات والحلويات المحلية والعالمية الأخرى.

في الآونة الأخيرة، أدت المخاوف بشأن استدامة استخدام أسماك القرش ذات الزعانف السوداء إلى إطلاق حملات تحث الناس على التفكير مرتين قبل تناولها.

شاطئ لاس كويفاس (Las Cuevas Beach)

يعد لاس كويفاس أكبر شاطئ على الساحل الشمالي لترينيداد. Credit: John de la Bastide/Alamy

يبعد شاطئ لاس كويفاس خليجًا واحدًا شرق ماراكاس (حوالي 10-15 دقيقة بالسيارة)، ويتمتع بموقع مثالي لمن يرغبون في مضاعفة متعة الشاطئ من خلال الجمع بين الزيارات لكليهما في رحلة واحدة. بعد قضاء بعض الوقت وسط مشهد حشود حفلات ماراكاس، يمكن للزوار التوجه فوق التل إلى لاس كويفاس.

كل شيء هنا أكثر هدوءًا مما هو عليه في ماراكاس، بما في ذلك البحر والأمواج. وهذا يجعل من لاس كويفاس أفضل شاطئ للسباحة في ترينيداد. يُعد لاس كويفاس الذي يبلغ طوله 2.2 كيلومتر، أكبر شاطئ على الساحل الشمالي لترينيداد، ما يوفّر مساحة أكبر للاستمتاع بالشاطئ المنعزل.

جزر داون "دي " (Down ‘D’ Islands)

جزيرة مونوس هي بين الجزر الصغيرة الواقعة قبالة ساحل ترينيداد. Credit: Martino Motti/Education Images/Universal Images Group/Getty Images

تتألف دولة ترينيداد وتوباغو من أكثر من مجرد كتلتين أرضيتين رئيسيتين. تسهل جزر Down 'D'، أو DDI باختصار، على الزوار التنقل بين الجزر حول الأجزاء البحرية من ترينيداد التي لا يعرفها غالبية السكان.

يتم تقديم رحلات القوارب DDI من قبل عدد من الشركات السياحية المختلفة، والعديد منها يعمل خارج تشاغواراماس على الساحل الغربي لترينيداد بالقرب من العاصمة بورت أوف سبين.

واحدة من الرحلات اليومية الأكثر شعبية تأخذ الزوار إلى غاسبار غراندي. وبمجرد الوصول إلى هناك، يستمتع الزوار برحلة إلى الكهف. تتجه السلالم المضاءة جيدًا نزولاً إلى بركة تحت الأرض تُعرف باسم Blue Grotto.

ومع ذلك، يمكن للمسافرين الأقل ميلاً إلى المغامرة تخطي كل ذلك واختيار الاستمتاع بالسباحة في الخلجان البكر المعزولة للجزر الصغيرة الشقيقة غير المأهولة في ترينيداد، ما يُعتبر تجربة سفر فريدة حقًا في مكان غير متوقع على الإطلاق.