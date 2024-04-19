ثعبان على متن قطار سريع يتسبب في تأخير نادر باليابان

تقنية من المستقبل قيد التجربة في اليابان.. شاشة ترجمة فورية للسيّاح الأجانب في محطة مترو

أقدم فندق في العالم شيّد قبل 1300 عام باليابان.. هل ما زال يستقبل النزلاء؟

تبدو بتلاتها وكأنها مصنوعة من الزجاج.. شاهد هذا النوع الجديد من الأوركيد الذي تم اكتشافه في اليابان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ليس هناك شيء تقريبًا يمنع قطارات "الرصاصة" السريعة والشهيرة في اليابان من الانطلاق لرحلاتها في الوقت المحدّد، ولكن أدّى ثعبان صغير زحف عبر عربة ركاب إلى تأخير قطار لمدة 17 دقيقة.

وأبلغ أحد الركاب الثلاثاء موظفي المحطة في طوكيو، بشأن رصد ثعبان يبلغ طوله 40 سنتيمترًا في عربة قطار قادم من ناغويا، وفقًا لشركة السكك الحديدية المركزية اليابانية (Central Japan Railway Company).

وكان من المقرّر أن يغادر القطار إلى مدينة أوساكا، ولكن تم إخراجه من الخدمة بدلاً من ذلك كإجراء احترازي.

وكان لا بد من تعيين قطار آخر على هذا المسار، ما تسبب في التأخير.

ورغم أنّ الرحلة تعرضت لتأخير قصير مقارنةً بمعايير السكك الحديدية الوطنية الأخرى، إلا أنها شكّلت أمرًا كبيرًا بالنسبة لليابان وخدمتها المنضبطة بشكلٍ كبير.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، وتأثر أكثر من 600 راكب نتيجة التأخير.

وأفادت شركة السكك الحديدية لـCNN أنّ فصيلة الثعبان غير معروفة، ويجري البحث الآن لتحديد كيفية صعود الثعبان على متن القطار.

ويشتهر قطار "الرصاصة"، المعروف باسم "شينكانسن" في اليابان، بكفاءته وسرعته التي تصل إلى 320 كيلومترًا في الساعة.