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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبدو أنّ قمة جبل إيفرست ليست الوحيدة في العالم التي تعاني من الاكتظاظ.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، علقت مجموعات من المسافرين الذين تسلقوا جبل "ياندانغ" شرق الصين على حافة الهاوية بمنتصف الطريق نحو جرف، وظلوا متشبثين بحبلٍ على طول مسار تسلق ثابت، لأكثر من ساعة.

تُظهر اللقطة هذه السياح المحاصرين على مسار تسلق في شرق الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع Credit: Xiaohongshu

وسرعان ما انتشرت صور المتسلقين عبر منصات التواصل الاجتماعي الصينية، وظهروا فيها وهم يتدلون من جانب الجرف بينما كانوا ينتظرون الآخرين للتقدم عبر الـ"فيراتا"، أي الدرجات المعدنية المثبّتة على الجبل.

وكتب أحد المعلقين الصينيين على المشهد: "هذا مخيف! قد يقوم شخص يخاف من المرتفعات مثلي بتبليل نفسه هناك!"، بينما علّق آخر: "لن أذهب، حتى لو عُرض علي المال للقيام بهذا".

وتساءل معلق آخر عما سيحدث إذا سقط أحد المتسلقين واحتاج إلى الإنقاذ، ولكنهم ظهروا جميعًا وهم يرتدون الخوذ، والأحزمة، ومعدات السلامة.

من جهتها، صرّحت شركة "Wenzhou Dingcheng Sports Development" المحدودة، التي تدير المسار، بأنّها استهانت بعدد الأشخاص المهتمين بتسلق الجبل.

وأفادت الشركة في بيان: "بسبب سوء تقديرنا لعدد العملاء المتوقع حضورهم، والافتقار إلى ضوابط مرورية فعّالة مثل نظام حجز التذاكر، وأوجه القصور في الإدارة في الموقع، أُعيق العملاء وحوصروا على مسار التسلق".

وأضافت الشركة أنّها أوقفت مبيعات التذاكر مؤقتًا أثناء تعاملها مع الوضع داخليًا، وستطرح نظامًا للتحكم في حركة المرور للزوار في المستقبل.

ويقع جبل "ياندانغ" على بعد حوالي 410 كيلومترات جنوب شنغهاي، ويبلغ ارتفاعه 1،150 متراً.

وشهد الأسبوع الأول من شهر مايو/ أيار عطلة عيد العمال في الصين، ما ساهم في توافد أعداد كبيرة من السياح على المنطقة.

ويُعد جبل "ياندانغ" موقعًا شهيرًا لقضاء العطلات في الصين.