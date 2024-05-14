مصري يوثق من السماء مشهدا ساحرا لبحيرات الملح في بورسعيد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خلال زيارته لـمحافظة بورسعيد المصرية، لم يتوقع مدون سفر مصري أن يصادف هذه المشهد الساحر لبحيرات ملحية، بألوان نابضة بالحياة (شاهد الفيديو أعلاه)

بصفته صانع محتوى ومدون سفر، يشعر فادي فيكتور بشغف تجاه الترحال واكتشاف الأماكن البكر التي لم يكتشفها أحد أو لم يُسلّط عليها الضوء بشكل كافٍ، حسبما ذكره لموقع CNN بالعربية.

وبهدف اسكتشاف معالم محافظة بورسعيد، الواقعة شمال مصر، قرّر فيكتور خوض رحلة إلى مدينة بورفؤاد، حيث عثر عبر خاصية "خرائط غوغل" بمحض الصدفة على ما يصفه بلوحة فنية زاهية الألوان، لم يتردّد في التوجّه إليها وتوثيقها لمشاركتها مع متابعيه..

ووصف فيكتور منظر بحيرات الملح الملونة من الأعلى بأنها أشبه بعمل فني، قائلا: "كانت أشبه بلوحة فنية زاهية الألوان للفنان الهولندي بيت موندريان، صاحب اللوحات التجريدية من منظور أفقي عبر الخطوط المتقاطعة".

ولقي مقطع الفيديو الذي شاركه تفاعلا واسع النطاق من قبل متابعيه، إذ يسعى مدون السفر المصري إلى تسليط الضوء على تنوع وجمال الوجهات المخفية في مصر.