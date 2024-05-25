مسارها يتتبّع فصل الصيف.. إليك معلومات عن هذه الباخرة السياحية

في الحوض الجاف لبناء السفن Harland & Wolff في بلفاست، أيرلندا الشمالية، هذه السفينة على وشك إحداث خضات كبيرة في صناعة الرحلات البحرية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحت السماء الزرقاء الحارقة في حوض بناء السفن الأسطوري Harland & Wolff في أيرلندا الشمالية، حيث بُنيت سفينة Titanic ذات يوم، تنتصب سفينة Villa Vie Odyssey ذات الحجم المتواضع في حوض جاف، التي تبدو صغيرة بالمقارنة مع سفينة الحفلات الكاريبي الضخمة المكوّنة من 12 طبقة.

لكن عندما تبحر في 30 مايو/ أيار، بعدما خضوعها لأعمال تجديد وتجميل مكثفة، ستكون هذه السفينة التي يبلغ عمرها 31 عامًا واحدة من أهم الابتكارات الجديدة في صناعة الرحلات البحرية. وواحدة من سفينتين سياحيتين سكنيتين فقط قيد التشغيل. وستحقق جولتها العالمية انطلاقة ناجحة حيث فشلت السفن الأخرى.

Credit: Villa Vie Residences

سيكون على متن السفينة حوالي 300 راكب أو "مقيم"، لبدء الرحلة من بلفاست. ستزور 425 ميناءً في 147 دولة عبر جميع القارات السبع، وتبحر حول العالم كل ثلاث سنوات ونصف السنة.

ستكون هذه رحلة بحرية لا متناهية، حيث يمكن للمسافرين الاختيار بين خيارات الدفع الفوري وخيارات الملكية، وقضاء 35 يومًا بالحد الأدنى أو كامل حياتهم على متن السفينة، مع استبدال السفينة نفسها في كل مكان تقريبًا كل 15 سنة.

1,301 يومًا من الصيف

إن الحجم الصغير نسبيًا للسفينة التي تبلغ سعتها 924، يترجم بقدرتها على الرسو في قلب الوجهات، مع فترة إقامة في الميناء تتراوح بين يومين وسبعة أيام، فعوض نهج السفن السياحية التقليدي "الرسو لفترة قصير، والمغادرة بسرعة"، يتمتع المقيمون على متن هذه السفينة بوقت كاف في كل مدن العالم على المدى الطويل.

تم تصميم خط سير الرحلة العالمي، المقسم إلى 16 "جزءًا" على مدار 1301 يوم، بدقة، كي يتناسب مع مواسم الربيع والصيف في كل من نصف الكرة الشمالي والصيفي. وقد لا يشعر السكان، إذا اختاروا ذلك، ببرد الشتاء مجددًا.

ليس هناك أي التزام بالبقاء على متن السفينة لمدة ثلاث سنوات ونصف سنة كاملة. يمكن للمقيمين اختيار أجزاء من المسار. فأمريكا الجنوبية هي الجزء الأكثر شعبية والقسم عبر المحيط الأطلسي هو الأدنى، وفق ما صرّح الرئيس التنفيذي لشركة Villa Vie Residences، ميكائيل بيترسون، للجولة الصحفية في الحوض الجاف، الأحد.

التعلم من الماضي

Credit: Kasper Willow Nissen/Villa Vie R

لقد كان معدل الاقبال مرتفعا، إذ تم بيع 270 كابينة من أصل 295 متاحة عند الإطلاق، مع اختيار بعض المقيمين الانضمام في وقت لاحق من الرحلة. ويتوقع بيترسون أن يتم حجز جميع الكبائن بالكامل بحلول نهاية الجزء الأوروبي الشمالي، الذي ينتهي في أغسطس/ آب، وسيتم فتح المزيد خلال الجزء الثاني، وهو من غرينلاند إلى ميامي.

وأوضح بيترسون: "لدينا عدد كبير من الأشخاص الذين يرغبون بالقدوم ورؤية السفينة بأنفسهم قبل الالتزام بها، وذلك لأسباب واضحة"، فهذا ليس المشروع الأول من نوعه.

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ألغت شركة Life at Sea Cruises رحلتها التي تستغرق ثلاث سنوات قبل وقت قصير من المغادرة، بعدما لم تقم بتأمين سفينة، ما ترك الركاب عالقين ويطالبون باسترداد عشرات الآلاف من الدولارات.

بدأت سفينة Villa Vie على يد بيترسون وأعضاء سابقين آخرين في الفريق التنفيذي لـLife at Sea والذين استقالوا عندما انقسم الفريق الأصلي في مايو/ أيار 2022. ويقول إنهم تمكنوا من التعلم من أخطاء أولئك الذين سبقوهم.

غرفة شرفة مع طابع البحر الواضح في التصميم. Credit: Maureen O'Hare/CNN

الخيار المحافظ

تم بناء السفينة المعروفة الآن باسم Villa Vie Odyssey في عام 1993 وتم شراؤها باسم MS Braemar المكونة من 495 كابينة من FRED Olsen Cruise Lines العام الماضي، مقابل 13 مليون دولار. تم إنفاق 12 مليون دولار أخرى على عملية التجديد وإعادة اعتمادها بالكامل ووصولها إلى المستوى القياسي.

وأوضح بيترسن أنه "بإجمالي 25 مليون دولار، يعد هذا أقل من نصف ما كان سيكلف أي شخص آخر. إن السفينة أرخص بكثير، والتمويل موجود، والأسهم موجودة، والمبيعات أكثر من ضعف ما كانت عليه الحياة في البحر، لذلك نحن في وضع مختلف تمامًا".

وأضاف أن السبب وراء اختيار الفريق لهذه السفينة ذات الحجم والسعر المتواضع "أننا أردنا التأكد من أننا قادرون على إنجاز ذلك". وتابع: "تمثّل التحدي في إعادة تشغيل هذه التقنية وقد حققنا ذلك إلى حد كبير. نحن أصبحنا في الجزء السهل".

تبدو علامات العمر على القارب جيدًا لكن لم يكن الأمر كله مضنيًا، ذلك أنه في عام 2009، خضعت لعملية توسيع أثناء عملية تجديد، وتم تجديدها مجددًا عام 2019، حيث اكتسبت العديد من المناطق العامة وجهًا جديدًا أنيقًا.

وأشار بيترسن إلى أنّ "الكثير من هذه المساحات كانت في الخدمة لمدة أربعة أشهر فقط منذ آخر مرة تم تنشيطها، لذا لم يكن علينا أن نجري أعمالًا فيها". هناك خطط للحفاظ على تحديث المساحات بعد الإطلاق أيضًا، لتكون منزلًا للعيش عوض فندق.

أقل من 33000 دولار في السنة

وكما هي الحال في أوديسي، ستتكون السفينة من ثمانية طبقات، وممشى ملتف، وحوض سباحة موسع، يجمع بين اثنين من برايمار، بحيث يمكن للركاب السباحة لفات. وعندما تشعر بالنشاط الشديد، يوجد جاكوزي للاسترخاء.

سيكون على متنها ثلاثة مطاعم، وخمسة بارات، وصالات، ومنتجع صحي، ومركز للياقة البدنية، ومكتبة، ومركز طبي. ثم هناك مركز الأعمال الفسيح المطل على البحر، والإنترنت من Starlink وViasat 3، و"مركز الطهي التفاعلي" لأولئك الذين يفتقدون المطبخ، وكذلك لدروس الطبخ.

سيكون هناك أيضًا برنامج غولف مع جهاز محاكاة على متن السفنية، ونزهات إلى الملاعب الخضراء حول العالم.

Credit: Maureen O'Hare/CNN

كما أنها ميسورة التكلفة جدًا، مقارنة بتجارب الرحلات البحرية الأخرى حول العالم. فالرحلة على متن اليخت الضخم The WorlD، السفينة السياحية السكنية الأخرى، تبدأ الأسعار من 2 مليون دولار سنويًا. ولكن في Villa Vie Odyssey، يبلغ الإيجار السنوي أقل من 32.485 دولارًا، في حين أن الإيجار لمدة ثلاث سنوات سيكلفك 97.455 دولارًا.

تبلغ تكلفة المقصورة الداخلية 89 دولارًا للشخص الواحد في اليوم، وتبدأ الكبائن الخارجية بسعر 119 دولارًا للشخص الواحد في اليوم، والشرفات بسعر 199 دولارًا. يشمل السعر جميع المأكولات والمشروبات الغازية، بالإضافة إلى المشروبات الكحولية على العشاء، بالإضافة إلى خدمة الواي فاي والزيارات الطبية (لكن ليس الإجراءات أو الأدوية). ستكون هناك أيضًا خدمة غرف على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وخدمة تنظيف الغرف أسبوعيًا، وخدمة غسيل الملابس نصف أسبوعية من دون أي تكلفة إضافية.

آفاق لا نهاية لها

وفي الوقت ذاته، يستلزم الشراء الدفع بالكامل للمقصورة، بدءًا من 99 ألف دولار للمقصورة الداخلية، و149 ألف دولار للمقصورة الخارجية، و249 ألف دولار للشرفة. يجب على المالكين بعد ذلك دفع رسوم شهرية تبدأ من 1750 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد، أو 2500 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد، أو 4000 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد على التوالي، أو 21000 دولارًا أمريكيًا، أو 30000 دولارًا أمريكيًا، أو 48000 دولارًا أمريكيًا في السنة.

يمكن للمالكين بعد ذلك تأجيرها لأشخاص آخرين بأنفسهم (من دون رسوم) أو من خلال Villa Vie مقابل رسوم.

Credit: Villa Vie Residences

سيتم ضمان أولئك الذين يشترون المقصورة لمدة 15 عامًا، وهو العمر المقدر للسفينة. ثم هناك برنامج Endless Horizons الذي تم طرحه حديثًا، حيث يقوم السكان بدفع مبلغ لمرة واحدة قدره 299000 دولار للوصول إلى المقصورة مدى الحياة، وتبديل السفن عند انتهاء الرحلة البحرية.

وتستند الأسعار على الإشغال المزدوج. يحصل المسافرون فقط على خصم 30% للمقصورة الداخلية، و20% للمقصورة الخارجية، و10% للشرفة.

يوجد أيضًا عدد أكبر بكثير من المسافرين المنفردين ما قد يتوقعه المرء في رحلة إجازة نموذجية - 50٪ من هذه الرحلة الأولى تكون منفردة. في نطاق أقل من 40 عامًا، يوجد عدد أكبر بكثير من المسافرين الذكور مقارنة بالإناث، ولكن في سن ما بعد التقاعد، يوجد عدد أكبر من النساء. ويبلغ متوسط ​​عمر المسافرين 58 عامًا، و80% منهم من الولايات المتحدة، ويأتي الكنديون في المجموعة الأكبر التالية.

سافر آل هواردز من نيوزيلندا إلى بلفاست لبدء مغامرتهم التي استمرت ثلاث سنوات ونصف السنة على متن السفينة. Credit: Maureen O'Hare/CNN



