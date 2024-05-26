مضيفة طارت واصطدمت بالسقف.. شاهد ما حدث لطائرة ركاب عندما تعرضت لمطبات شديدة في الجو

(CNN)-- أُصيب 12 شخصًا بعد أن تعرضت رحلة الخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى دبلن لمطبات هوائية فوق تركيا، الأحد.

والرحلة، التي هبطت في دبلن قبل الساعة الواحدة بعد الظهر بقليل بالتوقيت المحلي، تم استقبالها بخدمات الطوارئ، بما في ذلك شرطة المطار وإدارة الإطفاء والإنقاذ.

وبحسب بيان صادر عن مطار دبلن، أُصيب ستة ركاب وستة من أفراد الطاقم في الحادث. وذكر البيان أن رحلة الخطوط الجوية القطرية رقم QR107 تعرضت لمطبات هوائية أثناء تحليقها فوق تركيا.

وأوضح مطار دبلن أنه يساعد الركاب والموظفين وأن العمليات لم تتأثر.

وقال المطار إنه من المقرر أن تنطلق رحلة عودة الطائرة إلى الدوحة، الرحلة QR018، كما هو مُتوقع، رغم أن إقلاعها سيتأخر.

وفي بيان لشبكة CNN، قالت الخطوط الجوية القطرية، إن الرحلة هبطت بسلام في دبلن، لكن "عددًا صغيرًا من الركاب وطاقم الطائرة أُصيبوا بجروح طفيفة أثناء الرحلة ويتلقون الآن رعاية طبية".

وأضاف البيان: "الأمر يخضع الآن لتحقيق داخلي". وأوضحت الخطوط القطرية أن "سلامة وأمن ركابنا وطاقمنا هي أولويتنا القصوى".

ويأتي ذلك بعد أيام من إصابة 104 ركاب ومقتل رجل يعاني من مرض في القلب على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية، بعد تعرضها لمطبات هوائية شديدة.

وكانت الرحلة SQ321 من لندن إلى سنغافورة تحلق على ارتفاع 37000 قدم، الثلاثاء الماضي، عندما انخفضت الطائرة بشكل حاد، قبل أن ترتفع عدة مئات من الأقدام، بحسب بيانات تتبع الرحلة. ثم انخفضت مرارًا وتكرارًا وصعدت لمدة دقيقة تقريبًا.