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دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- خلال 24 ساعة و26 دقيقة فقط ومن دون فترة توقّف للنوم، حطمت النيبالية فونجو لاما الرقم القياسي العالمي لأسرع صعود تقوم به امرأة إلى قمة جبل إيفرست.

استغرقت رحلتها من معسكر قاعدة إيفرست إلى القمة 14 ساعة و31 دقيقة، ثم استغرق النزول من إيفرست 9 ساعات و18 دقيقة أخرى.

وقد غادرت لاما معسكر القاعدة الساعة 3:52 مساءً في 23 مايو/ أيار، ووصلت إلى قمة العالم عند الساعة 6:23 صباح اليوم التالي.

في كل عام، تُظهر الصور طوابير طويلة من المتسلقين الذين ينتظرون فرصتهم للوصول إلى القمة، مع استمرار "الاختناقات المرورية" في بعض الأحيان لساعات.

وأضحت لاما لـ CNN أن التسلّق طوال الليل ساعدها على تجاوز الحشود الكبيرة.

لحظة استقبال فونجو لاما من قبل الجمهور عند وصولها إلى مطار تريبهوفان الدولي في كاتماندو بتاريخ 26 مايو/ أيار 2024 Credit: PRAKASH MATHEMA/AFP via Getty Images

وتقدّر لاما أنه خلال الفترة ما بين 21 و22 مايو/أيار، كان هناك 6،700 شخص بين المعسكرين الثاني والرابع. وفي صباح يوم الـ24، كانت خلف "60 أو 70” شخصاً.

ويتم تسجيل الأرقام القياسية لأسرع صعود بداية من معسكر القاعدة، وذلك بسبب الحاجة إلى التأقلم مع الارتفاع الشديد.

وأمضت لاما ثلاثة أسابيع هناك قبل صعودها إلى القمة، حيث انضمت إليها شريكتها في التسلّق، سامانثا مكماهون، التي وضعت هدفا يتمثل في أن تصبح أول امرأة أسترالية تتسلق جميع قمم العالم التي يبلغ ارتفاعها 8 آلاف متر.

ويبلغ ارتفاع جبل إيفرست 8,849 مترًا.

وبحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، التي ترصد إجمالي الوقت الذي تستغرقه رحلة العودة من معسكر، فقد سجّلت لاما أول رقم قياسي لها على جبل إيفرست في عام 2018، بزمن قدره 39 ساعة و6 دقائق.

تظهر هذه الصورة التي التقطت في 24 أبريل/ نيسان عام 2018 متسلقة الجبال النيبالية فونجو لاما وهي تلتقط صورا في معسكر قاعدة جبل إيفرست Credit: PRAKASH MATHEMA/AFP via Getty Images)

لكن هذا الرقم القياسي حُطّم في عام 2021 من قبل مواطنة من هونغ كونغ تُدعى أدا تسانغ، بزمن 25 ساعة و50 دقيقة.

وشهد هذا العام المرة الثانية التي تصعد فيها لاما إلى قمة جبل إيفرست على الإطلاق.

حاليًا، الرقم القياسي لأسرع صعود إلى قمة جبل إيفرست يقوم به رجل يبلغ 10 ساعات و56 دقيقة، وسجله النيبالي لاكبا جيلو شيربا في عام 2003.

رغم هذا الإنجاز، تؤكد لاما أنها ليست مهووسة بمطاردة الأرقام القياسية. ولم تكن تعلم أيضَا أن تسلق الجبال بمثابة مهنة، إذ عاشت لاما معظم حياتها على ارتفاع يتراوح بين 4،500 و5000 متر فوق مستوى سطح البحر.

وقد نشأت لاما في مجتمع رعي الياك في وادي تسوم النائي في نيبال، وكانت تتحدث لهجة محلية. ولم تتعلم التحدّث باللغة النيبالية ثم الإنجليزية إلا بعد انتقالها إلى كاتماندو في سن المراهقة.

وقالت لـ CNN: "الجبال هي ملعبي وبيتي".

وأضافت: "الجبل لا يفرق أبدًا بين امرأة ورجل. ولهذا السبب أحب الجبال".

وقد تسلقت لاما قمة دينالي في ألاسكا، أي أعلى جبل في أمريكا الشمالية، وتأمل في تسلّق K2 في باكستان، وهي ثاني أعلى قمة في العالم.