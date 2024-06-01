شركة طيران هندية تمنح المسافرات خيار الجلوس بجانب النساء على الطائرة

امرأة تساعد البشر والنمور على التعايش جنبًا إلى جنب في الهند.. شاهد كيف

في مشاهد آسرّة.. هكذا يبدو "الطريق إلى الجنة" من سماء الهند

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أطلقت إحدى أكبر شركات الطيران في الهند للتو ميزة جديدة، تسمح بموجبها للمسافرات معرفة مكان جلوس النساء الأخريات لدى اختيارهنّ مقاعد رحلاتهن.

وفقًا لبيان أرسل إلى CNN، تقدّم شركة طيران IndiGo Airlines (خطوط إنديغو) منخفضة التكلفة هذه الميزة على أساس تجريبي للمسافرات اللواتي يُسجّلن الوصول لرحلاتهنّ عبر الإنترنت.

وتشغّل الناقلة، التي تأسست عام 2006، أكثر من 2000 رحلة محلية ودولية يوميًا في الهند.

وفي البيان، أوضحت IndiGo Airlines أنّ الميزة التي ستكون متاحة للنساء اللواتي يسافرن بمفردهن أو كجزء من حجز عائلي، تتوافق مع "روح #GirlPower (قوة الفتاة) الخاصة بهن".

وقالت شركة الطيران: "تفتخر IndiGo بالإعلان عن تقديم ميزة جديدة تهدف إلى جعل تجربة السفر أكثر راحة لركابنا".

وتابعت: "نحن ملتزمون بتوفير تجربة سفر لا مثيل لها لجميع مسافرينا، وهذه الميزة الجديدة هي مجرد واحدة من الخطوات العديدة التي نتخذها نحو تحقيق هذا الهدف".

وتواصلت CNN مع IndiGo للحصول على مزيد من المعلومات حول طرح الميزة الجديدة.

ورغم أن شركة الطيران لم تحدد سببًا لمنح النساء خيار رؤية مكان جلوس الإناث الأخريات، إلا أنه يتم الإبلاغ عن الاعتداءات ضد النساء والأطفال أثناء الرحلات الجوية التجارية بانتظام في جميع أنحاء العالم.

وفي الولايات المتحدة، تقع الجرائم على متن الطائرات ضمن اختصاص مكتب التحقيقات الفيدرالي. وفي تقرير صدر في أبريل/ نيسان الماضي بهدف رفع مستوى الوعي حول الاعتداءات الجنسية على الطائرات، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه فتح 96 قضية اعتداء جنسي على متن الطائرات في عام 2023.

وجاء في التقرير: "إن الاعتداء الجنسي على متن الطائرات الذي يتخذ عادة شكل اللمس غير المرغوب به، يعتبر جناية قد تؤدي إلى سَجن مرتكبيها".

وتابع التقرير:"عادةً ما يكون الرجال هم الجناة، والنساء والقاصرات اللواتي لسن برفقة ذويهنّ هنّ الضحايا".