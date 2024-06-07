فيديو "يفضح" شلالًا شهيرًا بالصين يُظهر أنبوبًا يمده بالماء

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جذب شلال شهير في الصين اهتمامًا أكبر من المعتاد بعد أن كشف مقطع فيديو أن مياهه الغزيرة ربما يتم إمدادها عن طريق أنبوب مياه.

ويقع شلال "يونتاي" في "حديقة جبل يونتاي"، وهو أحد المعالم السياحية الرئيسية في مقاطعة خنان شمال وسط الصين.

وحصلت الحديقة على تصنيف "AAAAA"، وهو أعلى تصنيف تمنحه وزارة الثقافة والسياحة في البلاد لمنطقة جذب سياحي.

يقع شلال "يونتاي" في الصين، ويبلغ ارتفاعه 314 مترًا. Credit: Penta Springs Limited/Alamy Stock Photo

وأصبح مصدر مياه الشلالات موضع انتقاد.

ويُظهر مقطع فيديو نُشِر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الصين هذا الأسبوع ما يبدو كأنبوب يزود الشلالات بالمياه الغزيرة، التي يبلغ ارتفاعها 314 مترًا، بالمياه، ما يشير إلى أنّ مصدرها قد لا يكون طبيعيًا تمامًا، كما اعتقد الزوار في السابق.

واستجابت إدارة "حديقة جبل يونتاي" للفيديو، موضحةً كيف استلزمت تغييرات موسم الجفاف تعزيزًا إضافيًا للشلالات.

لقطة من فيديو يُظهر مجموعة من الأنابيب في الشلال. Credit: From Weibo

وأفادت الإدارة أنّ "الشلال لا يمكن أن يضمن مواجهة الجمهور بأفضل حلّة له بسبب تغيرات الموسم"، مضيفةً أنّ "الشلال خضع لتحسن طفيف خلال موسم الجفاف".

كما أعربت إدارة الحديقة عن امتنانها لهذا الاهتمام، ووعدت بأنّ الشلال سيستقبل الضيوف هذا الصيف في "شكله الأمثل والأكثر طبيعية".

وصدم الفيديو الكثير من الأشخاص في الصين، ولكن أشاد آخرون برد فعل المتنزه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد مستخدمي موقع "ويبو" أن "مصدر الشلال ليس ما جاء الأشخاص لرؤيته على أي حال، لا أعتقد أنّه يُعتبر كذبًا على الجمهور".

وليس "يونتاي" الشلال الأول الذي يحتاج إلى القليل من الدعم الإضافي في الصين.

ويُصعِّب مناخ موسم الرياح الموسمية في البلاد من الحفاظ على تدفق المياه خلال مواسم الجفاف.

وعانى شلال "هوانغجوشو"، الواقع في مقاطعة قويتشو جنوب غرب الصين، من موسم الجفاف.

وفي عام 2004، تم بناء سد للتأكد من استمرار تدفق المياه.

وآنذاك، أشادت المقاطعة بالسّد، مشيرةً إلى أنّه "سيضع حدًا لجفاف شلال هوانغجوشو".