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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الشركة الإماراتية، "إعمار العقارية" الإثنين عن خططٍ لعملية توسعة قيمتها 1.5 مليار درهم (408 مليون دولار) لـ"دبي مول".

ويُعد المركز التجاري، الذي تبلغ مساحته 12 مليون قدم مربع (أكثر من 1.1 مليون متر مربع) أكبر مركز تسوق في العالم من حيث المساحة الإجمالية بالفعل، وستُضيف عملية التوسعة 240 متجرًا فاخرًا آخر، إلى جانب منافذ جديدة لبيع الأطعمة.

ويقع مركز التسوق بجانب نافورة دبي، وبرج خليفة الأطول في العالم.

كما أنّه يضم بالفعل أكبر حوض أسماك داخل مركز تسوق في العالم، بالإضافة إلى متحف فني رقمي غامر، وهيكل عظمي كامل لديناصور يبلغ عمره 155 مليون عام، وحلبة تزلج على الجليد بالحجم الأولمبي، وسينما تتكوّن من 26 شاشة.

وفي بيان صحفي، وصف مؤسس شركة "إعمار العقارية"، محمد العبار، التوسعة بكونها "إضافة رائعة لواحدة من أكثر المواقع زيارةً في العالم".

في العام الماضي، استقبلت دبي عددًا قياسيًا من السياح، وأفاد المركز التجاري أنّه استقبل 105 ملايين زائرًا العام الماضي، ويمثّل ذلك زيادة قدرها 19% عن عام 2022.

وستستوعب التوسعات المخطط لها الزيادة المتوقعة للزوار في ظل استثمار المدينة في اقتصادها السياحي.

ورُغم تراجع تجارة التجزئة التقليدية في العديد من الأماكن حول العالم، إلا أنّ الإنفاق في سوق التجزئة ارتفع في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 14% العام الماضي، وهذا الارتفاع مدفوع غالبًا بالموضة (بزيادة قدرها 31% على أساسٍ سنوي)، وتجارة التجزئة العامة (بزيادة قدرها 16%)، والترفيه والتسلية (بزيادة قدرها 15%)، وفقًا لتقرير اقتصاد التجزئة السنوي لمجموعة ماجد الفطيم.

وعزّزت المبادرات الحكومية، بما في ذلك مهرجان دبي للتسوق، الذي أُطلِق في عام 1996، سمعة الإمارة عندما يأتي الأمر لتقديم تجربة تسوق متميزة عبر العشرات من مراكز التسوق.

ولم تكشف "إعمار" عن الموعد المتوقع لبدء العمل.