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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت شركة التطوير العقاري الفاخرة "ديسكفري لاند" (DLC) مجتمعًا سكنيًا فائق الفخامة بكلفة ملايين الدولارات في دبي، وسيصل ثمن أغلى قطعة أرض فيه إلى 50 مليون دولار.

أُطلق على هذا المجتمع الحصري اسم "ديسكفري ديونز" (Discovery Dunes)، والطريقة الوحيدة للانضمام إليه هي من خلال دعوتك لشراء إحدى القصور، أو الفلل التي يبلغ مجموعها 340، أو قطع الأراضي التي تمتد على مساحة 27 مليون متر مربع جنوب دبي.

وتبدأ أسعارها من 7.5 مليون دولار.

أطلقت شركة التطوير العقاري الفاخرة "ديسكفري لاند" (DLC) مجتمعًا سكنيًا فائق الفخامة بكلفة ملايين الدولارات في دبي. Credit: Discovery Land Company

يجب أن يخضع أعضاء "DLC" لعملية تقديم طلبات دقيقة قبل قبولهم كمشترين محتملين.

وحتى الآن، أفادت الشركة أنّه تم شراء 60% من المرحلة الأولى للمشروع، وستُسلَّم قطع الأراضي للمشترين بدءًا من أواخر هذا الصيف.

وتشمل الأنشطة المتوفرة ركوب الدراجات في الجبال، والتزلج الشراعي، والفروسية، والرياضات التي تستخدم المضرب.

يتمتع النادي الفاخر المخصص للأعضاء فقط بـ"محطات راحة" حصرية. Credit: Discovery Land Company

وسيضم الموقع أيضًا منتجعًا خاصًا لبطولات الغولف، وهو أول ملعب غولف يتكوّن من 18 حفرة في المنطقة، وابتكره المصمم العالمي توم فازيو.

وستكون "ديسكفري ديونز" أول مكان إقامة فاخرة للغاية من "DLC" في الشرق الأوسط.

وتدير الشركة حاليًا 35 مجتمعًا سكنيًا راقيًا على مستوى العالم.

سيشمل نادي "ديسكفري داون تاون" صالة مطلة على المدينة. Credit: Discovery Land Company

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة "DLC"، مايك ميلدمان: "نحن نؤمن بأنّ الوقت الذي تقضيه مع العائلة والأصدقاء يعادل الرفاهية المطلقة"، مضيفًا أنّ "ديسكفري ديونز" هي وسيلة لربط الأشخاص الذين يعنون الكثير بالنسبة لك بما هو مهم.

راحة مصممة خصيصًا

تتميز العديد من عقارات شركة "ديسكفري لاند"، بما في ذلك "The Madison"، في كاليفورنيا (الظاهرة في الصورة أعلاه)، بوجود ملاعب الغولف. Credit: Discovery Land Company

قد يتمثّل الجانب الأبرز في المجتمع الحصري بمستوى التخصيص الذي يتّسم به.

ويُمنح الأشخاص الذين يشترون قطع الأراضي المخصصة سيطرة كاملة على كيفية اختيار تخصيص منازلهم، سواءً كانوا يقومون ببناء منزل خاص بهم مع مهندس معماري تُشرف عليه شركة "DLC"، أو يعملون جنبًا إلى جنب مع المطورين مباشرة.

وأكّد ممثل في شركة "ديسكفري لاند" لـCNN أن "الفلل هنا في ديسكفري ديونز مُصمَّمة بشكلٍ مخصص للغاية".

وشرح قائلاً: "يمكن للمقيمين اختيار الواجهات والتفاصيل في كل غرفة. يرغب بعض الأشخاص بتفاصيل معينة من إيطاليا، أو البرازيل، أو الأرجنتين، ونحن لدينا اقدرة على القيام بكل ذلك".

وصُمِّمت الفلل الجاهزة بالكامل من قِبَل مصممين حائزين على جوائز من شركة "Olson Kundig"، والتي أُدرِجت مؤخرًا ضمن قائمة "AD100" لعام 2024، المخصصة لشركات التصميم والهندسة المعمارية الأكثر تأثيرًا.

وتتعاون شركة "DLC" أيضًا مع "Killa Design" من دولة الإمارات العربية المتحدة، و"Champalimaud Design"، ومقرها مدينة نيويورك الأمريكية للعمل على التصاميم الداخلية للفلل.

نادٍ حصري

أنهت شركة "ديسكفري لاند" مؤخرًا العمل على مركز يُدعى "The Lakehouse" في "ديسكفري ديونز". Credit: Discovery Land Company

ويُمنح أعضاء "ديسكفري ديونز" حق الوصول الحصري إلى "ديسكفري داون تاون"، وهو نادٍ خاص للأعضاء بدبي يحتل جزءًا في فندق "Edition" الفاخر، والذي يقع بجوار أطول مبنى بالعالم، أي برج خليفة.

يضم النادي سلسلة من "محطات الراحة" المجهزة جيدًا، ومطعمًا، وغرفة لترفيه الأطفال، وصالة مؤتمرات صغيرة، وحانة.

وأنهت شركة تطوير العقارات أيضًا العمل على أول مركز تجارب في الموقع يُدعى "ذا ليك هاوس" (The Lakehouse)، وهو عبارة عن حانة ومطعم، ويستند كلاهما على مفهوم من المزرعة إلى الطاولة.

أفادت الشركة أنّها استضافت عددًا من الفعاليات في المركز بالفعل. Credit: Discovery Land Company

ويقدم المركز أنشطة ترفيهية خاصة بالبحيرات، مثل التجديف، والسباحة.

ويُعد "ديسكفري ديونز" أحدث مشاريع "DLC" المخطط لها في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مواقع جديدة في أوروبا، والبرتغال، وأمريكا الوسطى.