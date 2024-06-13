اليونان تغلق الأكروبوليس لحماية السياح من الحرارة الشديدة

سياح يجلسون في الظل خارج تلة الأكروبوليس القديمة خلال يوم حار في أثينا، 12 يونيو/ حزيران 2024.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أغلق الأكروبوليس، أحد أشهر معالم اليونان، باب الزيارات أمام السيّاح خلال الفترة الأكثر سخونة من يوم الأربعاء، جرّاء ضرب موجة حارة العاصمة أثينا.

وأُغلق الموقع السياحي الشهير الذي يجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، بين الساعة 12 ظهرًا و5 مساءً بالتوقيت المحلي، وفق متحدث باسم هيئة آثار مدينة أثينا لـCNN.

وتجاوزت درجات الحرارة يوم الأربعاء 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت).

بُني الموقع المدرج ضمن قائمة اليونيسكو على تلة صخرية شديدة الانحدار، وهو عرضة للحرارة وأشعة الشمس، ما يوفر لصفوف السياح الذين ينتظرون الدخول والخروج القليل من الحماية من أشعة الشمس الحارقة.

سيّاح يجلسون على درجات تلة الأكروبوليس القديمة خلال يوم حار في أثينا، في 12 يونيو/ حزيران 2024. Credit: STRINGER/AFP via Getty Images

أصبح إغلاق الأكروبوليس اتجاهًا سنويًا، حيث لا تزال اليونان والعديد من الدول الأوروبية الأخرى، تعاني من فصول الصيف الحارقة.

معبد البارثينون الإغريقي على قمة تلة الأكروبوليس في أثينا. Credit: ANDREA BONETTI/SOOC/AFP via Getty Images

في يوليو/ تموز الماضي، أغلق الموقع أيضًا بين الساعة 12 ظهرًا و5 مساءً في محاولة لحماية العمال والزوار، إذ سجلت الحرارة ارتفاعًا بدرجاتها زادت عن 38 درجة مئوية. وتم إنشاء الملاجئ، واستدعاء الشرطة، وخدمات الطوارئ لتقديم المساعدة للسياح الذين يواجهون صعوبات بسبب الحرارة.

يبدو أن موجة الحر الحالية في المنطقة ستستمر حتى يوم الخميس، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية اليونانية، التي أصدرت تحذيرًا برتقالي اللون للحرارةـ، الذي يعتُبر ثاني أخطر تصنيف.

يغادر السيّاح بعد زيارة تلة الأكروبوليس القديمة خلال يوم حار في أثينا، في 12 يونيو/ حزيران 2024. Credit: STRINGER/AFP via Getty Images

تثير درجات الحرارة المرتفعة مخاوف من صيف حار جدًا آخر في أجزاء من أوروبا، ما يزيد من مخاطر موسم حرائق الغابات المدمّر، ويهدّد صحة الناس.

تعد الحرارة واحدة من أكثر الأخطار الطبيعية فتكًا، حيث توفي أكثر من 61 ألف شخص خلال موجة الحر الصيفية القياسية في أوروبا، عام 2022.

ساعد مزيج من تغير المناخ الذي يسببه الإنسان وبروز ظاهرة المناخ الطبيعية النينيو، في دفع درجات الحرارة بالصيف الماضي إلى مستويات قياسية في أجزاء من أوروبا،.