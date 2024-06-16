كيف يمكن للمرء العيش في القارة القطبية الجنوبية؟ هل يغط بسبات أيضًا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سبات لمدة خمسة أشهر. مسكن جامعي. جحيم الانطوائي. هذه التعابير، يستخدمها سكان القارة القطبية الجنوبيةلوصف الحياة في أبرد قارة في العالم وأكثرها غموضًا.

في عام 1959، وقّعت 12 دولة، ضمنًا شيلي واليابان وأستراليا والولايات المتحدة، على معاهدة أنتاركتيكا، وتعهدت بأن القارة السابعة لن تستخدم إلا "للأغراض السلمية فقط". نتيجة لذلك، لا توجد قواعد عسكرية هناك، رغم أن الطائرات والسفن العسكرية يمكنها نقل الأشخاص والإمدادات.

وهذا يعني أن بضعة آلاف فقط من البشر يمكنهم القول إنهم عاشوا في القارة القطبية الجنوبية.

ورغم الاختلاط مع الغرباء، والاستحمام لمدة 90 ثانية وانعدام الخصوصية، هناك مسافرون مقدامون يعتقدون أن كل التحديات تستحق العناء.

كيري نيلسون.. واحدة منهم.

قصدت هذه الفتاة المولودة في مينيسوتا، القارة البيضاء لأول مرة، عام 2007، للعمل كحاجبة في قاعدة ماكموردو، إحدى القواعد الأمريكية البعيدة الثلاثة هناك. منذ ذلك الحين خدمت 16 موسمًا في القارة القطبية الجنوبية، واضطلعت بمهام عديدة في المحطات الثلاث. فبالإضافة إلى محطة ماكموردو، الأكبر والأكثر نشاطًا، هناك محطة أموندسن-سكوت في القطب الجنوبي الجغرافي، ومحطة بالمر، في شمال شبه جزيرة أنتاركتيكا.

وقالت نيلسون: "إذا كنت سأستعير الموسيقى لوصفها، فماكموردو تشبه فرقة غريت بلو غراس، وساوث بول مثل الموسيقى السيمفونية، أما بالمر فمثل موسيقى البوب ​​المبتذلة والممتعة في آن".

المخيم الصيفي للكبار

في أشهر الصيف من أكتوبر/ تشرين الأول إلى مارس/ آذار، قد يوجد نحو 1000 شخص في قاعدة ماكموردو، من علماء إلى نجارين وغاسلي الأطباق. العديد من موظفي الدعم لديهم وظائف متعددة.

ووصفت كيري نيلسون موقع ماكموردو بـ"أنها مدينة كاملة". وأشارت إلى أنه "يمكنك قضاء مواسم كاملة وعدم مقابلة الكثير من الأشخاص هناك، ولكن ثمة ازدحام في تلك المحطات. إنه مجرد صخب طوال الوقت. ومردّ ذلك إلى حجم ماكموردو كأكبر قاعدة، لكن أيضًا بسبب تناوب الموظفين، حيث سيتنقل الأشخاص بين المحطات الأخرى أو يخرجون في رحلات استكشافية ورحلات بحثية طوال الموسم.

رغم من وجود بعض وسائل الراحة الحديثة، غرفة لمشاهدة أقراص DVD، وأخرى للحرف اليدوية، وصالة ألعاب رياضية، فإن الشعور بأنك في النادي في هذه القاعدة يوفر لك الكثير من الفرص للتواصل الاجتماعي. قام نيلسون بتنظيم عروض أزياء كاملة مع مدرج وعزف الموسيقى على "شرائط الجليد

التي غالبًا ما تتشكل خلال الموسم.

على بعد ثلاثة كيلومترات (ميلين) فقط من ماكموردو، تقع قاعدة سكوت في نيوزيلندا، وفي بعض الأحيان يقوم الموظفون بالرحلة عبر جزيرة روس لزيارة نظرائهم الأمريكيين وينضمون إلى جلساتهم المزدحمة، واجتماعات نادي الكتاب، وماراثون الأفلام. حتى أن بعض الموظفين يتطوعون لتدريس دروس اليوغا أو اللغات أو اهتمامات أخرى.

كيري نيلسون وأصدقاؤها يقفون عند علامة القطب الجنوبي الجغرافية في محطة أموندسن-سكوت في القطب الجنوبي. Credit: Keri Nelson

وقال كريس لونغ: "ما تعلمته في القارة القطبية الجنوبية، وهو رقص الهيب هوب والتدليك التايلاندي".

لونغ، الذي يزعم بأنه من "أبعد عائلة تعيش في نيوزيلندا"، قضى معظم حياته خارج الشبكة أكثر من العيش عليها. عندما كان يبلغ من العمر 19 عامًا، عمل في اللحظة الأخيرة في مطبخ سفينة روسية لكسر الجليد متجهة إلى القارة القطبية الجنوبية.

لقد "كره" الوظيفة تمامًا، لكنه وجد هدفه على طول الطريق.

بعد تلك الأشهر القليلة الكارثية، التي كانت خلالها مياه المحيط الجنوبي القاسية تدفع السفينة بانتظام بزاوية 45 درجة، أعيد توجيه لونج إلى وظيفة إدارة الخدمات اللوجستية للعلماء في قاعدة سكوت ويعمل الآن كموظف دعم للمسافرين الذين يزورون القارة القطبية الجنوبية. بالسفينة.

إنها حياة غير تقليدية، حيث يقضي نصف العام في التنقل ذهابًا وإيابًا عبر مياه ممر درايك الهائجة إلى أمريكا الجنوبية، لكن لونج يقول إنه لا يستطيع تخيل نفسه في مكان آخر.

لورا بولسباخ (أقصى اليمين) وزملاؤها في بورت لوكروي. Credit: Bridie Martin-West/UKAHT

الجانب الآخر من الجليد

لا ترى لورا بولسباخ أي شيء من تجربتها الخاصة في قصص عروض الأزياء ونوادي الكتب. وكان موسمها في القطب الجنوبي، الذي انتهى في مارس/آذار 2024، أكثر هدوء. لقد كانت واحدة من ستة أشخاص يعملون في مكتب البريد الواقع في أقصى جنوب العالم، بورت لوكروي، الذي يديره صندوق تراث القطب الجنوبي في المملكة المتحدة.

ووصفت الجزيرة بأنها "بحجم ملعب كرة قدم، لذا فهي صغيرة". وتضيف: "أنت تعيش مع الآخرين في كوخ يتألف من غرفتين بشكل أساسي".

وتابعت: "ليس لدينا أي مياه جارية، وبالتالي لا توجد حمامات، ولا مراحيض مناسبة للتنظيف، ونحن دومًا فوق بعضنا البعض.

وروت أنها "عندما ودعتُ أحد زملائي في المطار، كنا لم نفترق منذ نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول. أصبحنا أصدقاء مقربين وزملاء في الغرفة وزملاء عمل، وكل شيء في وقت واحد".

ولفتت بولسباخ إلى أنّ أحد المفاهيم الخاطئة الشائعة تتمثل بأنّ الحياة في القارة النائية مملة. في Port Lockroy، كانت هناك مهام يومية أبقت الجميع مشغولين، بدءًا من إدارة الحياة الأساسية مثل التناوب في طهي وجبات الطعام، إلى المهام الأكثر جدية مثل مسح المياه بحثًا عن أي بلاستيك قد يكون قد جرفته الأمواج وتتبع مستعمرة البطريق بالجزيرة.

إلى ذلك، هناك عنصر تعليمي. عندما تزور السفن الخاصة أو العلمية أو التجارية ميناء لوكروي، وهي أول قاعدة علمية أنشأتها المملكة المتحدة في القارة القطبية الجنوبية، كانت بولسباخ وأعضاء الفريق الآخرون يصعدون على متنها لإلقاء محاضرات تعليمية، وبيع الهدايا التذكارية، واستلام البريد. ولكن كانت هناك امتيازات، حيث كان بإمكانهم في كثير من الأحيان استخدام أماكن الاستحمام الموجودة على متن السفينة، وفي بعض الأحيان، كانت هناك فاكهة وخضار طازجة يمكنهم أخذها معهم إلى الجزيرة لتكملة إمداداتهم من الأطعمة المعلبة والمجففة.

التنافس على فرصة تنظيف التقيؤ

ما لم تكن عالمًا في مجال متخصص جدًا، فإن أفضل رهان لك للعيش في القارة القطبية الجنوبية هو التقدم للحصول على وظيفة دعم في إحدى المحطات.

كانت نيلسون متحمسة جدًا للذهاب إلى القارة البيضاء حدّ أنها ذهبت إلى دنفر لحضور معرض التوظيف في ماكموردو. بعدما تم رفضها بداية للحصول على وظيفة كغسالة أطباق، أكدت على تدريبها كممرضة مسجلة عندما تقدمت للعمل كبوابة.

وتقول إن أحد أسئلة المقابلة كان "ما هو أفظع شيء قمت بتنظيفه على الإطلاق؟"

ونجحت. منذ تلك المرحلة الأولى التي قضاها كعاملة نظافة، شغلت نيلسون مجموعة متنوعة من الوظائف في القطب الجنوبي، وفي النهاية شقت طريقها إلى منصب مدير المحطة.

كان الأجر منخفضًا، لكن نيلسون لم تهتم. لقد أرادت تجربة العيش في القارة القطبية الجنوبية، وتشير إلى أنه رغم الرواتب الصغيرة، إلا أن جميع الوجبات والإقامة والطعام والنقل من وإلى القارة مغطاة.

يعد إحصاء طيور البطريق، أحد الأدوار التي يقوم بها موظفو Port Lockroy خلال فترة وجودهم في القارة القطبية الجنوبية. Credit: UKAHT

لكن الحصول على وظيفة في القارة القطبية الجنوبية لا تتمحور فقط حول ما كتبته في السيرة الذاتية. فالعيش في مربع لفترات طويلة يتطلب التمتع بشخصية محددة.

وأوضح لونغ أنه "يمكنك أن تكون مهندسًا أو عالمًا رائعًا، لكن إذا لم تتمكن من العيش في كوخ صغير أو محطة صغيرة مع ثلاثة أشخاص آخرين أو ربما في محطة مع 40 شخصًا آخرين لقضاء الصيف، فأنت لست جيدًا للوظيفة"، بحسب لونغ.

وتابع: "لا يهم مدى براعتك في الوظيفة. أن تكون قادرًا على التأقلم مع الفريق هو الأهم. "أنت لا تريد أن تصنع أعداء في هذا النوع من البيئة".

قاعدة ماكموردو: أكبر القواعد الأمريكية الثلاث في القطب الجنوبي وأكثرها ازدحامًا. Credit: David Hosking/Alamy Stock Photo

عندما وصلت بولسباخ إلى الجولة النهائية من المقابلات لوظائف بورت لوكروي، ذهبت هي ومرشحون آخرون إلى منطقة ريفية فيما تسميه "معسكر الاختيار". هناك، تم تقسيم المتقدمين إلى فرق مختلفة، وتم تكليفهم بمهام مثل بناء خيمة وهم معصوبي الأعين. كان الهدف ذو شقين: قياس المهارات والقدرات العملية لكل شخص مع الحكم أيضًا على مدى قدرتهم بحل المشاكل والعمل مع الآخرين.

هناك اعتبار آخر للعمل "على الجليد" وهو البلد الذي تنتمي إليه وما إذا كان لبلدك قاعدة في القطب الجنوبي. بولسباخ ألمانية، لكن لديها الحق في العمل في المملكة المتحدة، ما أهّلها لوظيفة بورت لوكروي.

ومع ذلك، إذا لم تكن مواطنًا في بلد لديه برنامج في أنتاركتيكا، فلا تزال هناك بعض الخيارات لقضاء بعض الوقت في أنتاركتيكا، معظمها من خلال العمل في مجال السياحة.

وشرح كل من لونغ ونيلسون إنه بمجرد الإصابة بلوثة القارة القطبية الجنوبية، فمن الصعب جدًا التخلص منها. يعد الدخول للمرة الأولى أمرًا صعبًا، ولكن نظرًا لأن عددًا قليلًا جدًا من الأشخاص لديهم خبرة عمل في القارة القطبية الجنوبية، فمن الأسهل الاستمرار في العودة لمواسم عدة.

وقال لونغ: "خبرتي هي العيش والعمل في أكثر الأماكن غير الصالحة للسكن على وجه الأرض. قد يكون (المقيم) عالمًا، وشخصًا ذكيًا للغاية، ويعرف الكثير عن مجال خبرته، ولكن إذا أرسلته إلى القارة القطبية الجنوبية، فسوف يموت غدًا. لذلك أنت بحاجة إلى شخص جيد في رعاية الناس وتدريبهم على العيش في تلك البيئة.

ترك الجليد خلفك؟

التقطت كيري نيلسون صورة شخصية لها خلال احتفالية القطب الجنوبي في محطة أموندسن-سكوت للقطب الجنوبي. Credit: Keri Nelson

يمكن أن يكون للقارة القطبية الجنوبية تعويذة قوية على الأشخاص الذين يزورونها. فكل من نيلسون ولونغ لا يتخيلان عدم قضاء الوقت هناك، وكانت بولسباخ قد تقدمت بالفعل بطلب للقيام برحلة استكشافية ثانية بعد أسبوع من عودتها من رحلتها الأولى. وفي الوقت عينه، أطلقت نيلسون بودكاست بعنوان "أنتارتيكا فعلت ذلك من أجلي" لمشاركة تجاربها.

في عالم العولمة سريع الخطى حيث يستخدم الجميع هواتفهم طوال الوقت، توفر القارة القطبية الجنوبية فرصة نادرة لعيش نوع حياة مختلف

إلا أن تغير المناخ يؤثر بالفعل على القارة السابعة، وليس فقط من خلال تقلص الأنهار الجليدية. تحاول المزيد والمزيد من الدول التي لم تكن جزءًا من معاهدة أنتاركتيكا الأولية، وتحديداً الصين، المطالبة بجزء منها مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

وخلصت نيلسون إلى أنّ "أنتاركتيكا تم تخصيصها بموجب معاهدة في الوقت الحالي من أجل العلم والسلام والمشاريع التي تعود بالنفع على البشرية. إنها أحد الأمور التي أحبها شخصيًا في العمل بالبرنامج. لهذا السبب أنا من محبي القارة القطبية الجنوبية".