فور سيزونز بورا بورا: تشتهر جزر بولينيزيا الفرنسية الجميلة، مثل بورا بورا، بمناظرها الخلابة. لكنها مليئة بمفاجآت الطبخ أيضًا.

ملاحظة المحرر: زار أليكس شير، مراسل CNN، جزر بولينيزيا الفرنسية وكتب هذا التقرير.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إنه صباح صافٍ والشمس مشرقة قبالة ساحل بابيتي، عاصمة بولينيزيا الفرنسية وأكبر مدنها، ما عزّز ظلال لون مياهها الزرقاء النابضة بالحياة.

رغم أنها تبعد أمتارًا قليلة عن أكبر ميناء تجاري في المنطقة، ومحطة السفن السياحية، والمطار، إلا أنّ المياه نظيفة وواضحة. وما يزيد من سحرها وجود الشعاب المرجانية المتغيرة ومجموعة متنوعة من الكائنات البحرية.

يجوب مرشد الصيد بالرمح، الشعاب المرجانية بحثًا عن أي شيء يمكن أن يصلح لوجبة لذيذة، لكنني آمل أن نصطاد بعض أسماك التونة، أو الماكريل، أو أسماك الببغاء، لإعداد طبق poisson Cru à la Chinoise، وهو النسخة الصينية للطبق الوطني في بولينيزيا الفرنسية Poisson Cru au lait de coco (سمك نيء متبّل بالليمون مع حليب جوز الهند).

تقع على هاتين النسختين من الطبق الوطني في كل أنحاء هذه البلاد، لشدة مذاقهما الطيب. لكن شعبية النسخة الصينية تطرح سؤالاً مثيرًا للاهتمام: كيف أصبح الطعام الصيني من المأكولات المفضلة على الأراضي الفرنسية؟

تكوين حياة جديدة على بعد آلاف الأميال من المنزل

منظر جوي لجزيرة موريا في بولينيزيا الفرنسية. Credit: Alex Sherr

وفقًا للروايات التاريخية، وصلت المجموعة الأولى من المهاجرين الصينيين، ومعظمهم من الإثنيتين هاكا وبونتي، إلى بولينيزيا الفرنسية في عام 1865.

وقد استُقدم غالبيتهم من مقاطعة قوانغدونغ الصينية للعمل في مزرعة للقطن في أتيماونو، الواقعة على الجانب الجنوبي من جزيرة تاهيتي الرئيسية في بولينيزيا الفرنسية.

لكن في عام 1873، توفي صاحب المزرعة. وبعد عام واحد فقط، أفلست شركته لصناعة القطن.

ولأنهم يعيشون بعيدًا عن منازلهم أكثر من 11 ألف كيلومتر، ويملكون القليل من المال، بقي العديد من هؤلاء العمال الصينيين في بولينيزيا الفرنسية لتكوين حياة جديدة.

واصل البعض الزراعة في المزرعة البائدة، فيما افتتح آخرون متاجر صغيرة ومطاعم في جميع أنحاء الأرخبيل.

ومن هذه البدايات المتواضعة، نما عدد السكان الصينيين حتى أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من قطاع الأعمال في بولينيزيا الفرنسية، ويشكّلون ثاني أكبر مجموعة عرقية في البلاد، حيث يمثلون أكثر من 10% من سكان أراضي ما وراء البحار.

بحسب مزاج الشيف، يمكن أن يحتوي ماء تينيتو على مجموعة واسعة من المكونات، ضمنًا المعكرونة. Credit: Pylyp Jeremy /iStockphoto/Getty Images

في وقت مبكر، كان على الطهاة الصينيين التكيّف مع ما كان متاحًا في بولينيزيا الفرنسية، وذلك باستخدام المزيد من المأكولات البحرية الطازجة، والفاكهة مثل جوز الهند، وفاكهة الخبز، والمواد الغذائية الأساسية مثل القلقاس عوض الأرز. واستخدام صلصة الصويا والمحار، إلى جانب المكونات الأخرى اللازمة للطهي الصيني الأكثر تعقيدا، التي ستصبح متوفرة بسهولة أكبر فقط مع موجات لاحقة من هجرة الصين، بين مطلع ومنتصف القرن العشرين، بحسب ما جاء في مقال نُشر في مجلة تاريخ المحيط الهادئ.

هذه الوتيرة البطيئة نسبيًا لتطور الطهي من شأنها أيضًا أن تمنح الأذواق التاهيتية المحلية مزيدًا من الوقت للتعود على الطعام اللذيذ.

قبل وصول الصينيين، كان المطبخ التاهيتي بسيطًا جدًا ومتبّلًا في الغالب بعدد قليل من المكونات، مثل الملح، والفلفل، والليمون، والبصل، وحليب جوز الهند.

يصعب تصوّر مذاق الطعام التاهيتي الصيني المبكر، لا سيّما مع انتشار المكونات الصينية على أرفف متاجر البقالة اليوم. لكن إحدى بقايا الطبخ الصيني التاهيتي المبكر صمدت أمام اختبار الزمن.

ما تينيتو، الذي يعني حرفيًا "الطعام الصيني" في اللغة التاهيتية، هو أيضًا اسم طبق يعتبر أحد أقدم إبداعات الطهي الصينية في المنطقة.

ووفقا لبحث أجرته جمعية سينيتونغ التي تشرف على الجمعيات الثقافية الصينية المحلية في بولينيزيا الفرنسية، فقد تم اختراعه من قبل مساعد مطبخ صيني في منطقة أتيماونو الصغيرة.

تقول القصة أنّ الطباخ الذي كان يعاني من نقص المكونات، اضطر الارتجال لإشباع معدة عمال المزارع الجائعة لعمال المزارع في المنطقة بسرعة.

وفجد في مخزنه فاصولياء حمراء، ولحم خنزير مملح، وأضاف بعضًا من الملفوف الصيني (الملفوف الصيني) والفاصولياء الطويلة من حديقة الخضار ليلوّن الطبق. سأل السكان المحليون الفضوليون العمال: "ماذا تأكلون؟" فأجابوا: "ماء تينيتو!" (الطعام الصيني!)

ويتميز بأنه سهل الإعداد، ورخيص، ولذيذ، وقابل للتكيف بسهولة.. هذا الطبق واسمه وجدا كي يبقيا.

جرعة إضافية من الحلاوة

وماذا عن ثقافة المطبخ الصيني التاهيتي..

قالت أوراما موليمارد، مؤسسة شركة Tahiti With Me لجولات الطعام والسفر المحلية لـCNN: "طعامنا الصيني يدور حول العائلة والأصدقاء".

وتابعت: "إنه طعام يفترض مشاركته والتلذذ به مع العائلة والأصدقاء".

بعدما اكتسبت قرابة عامين من الخبرة كمرشدة سياحية للطعام، قررت أوراما تأسيس شركتها الخاصة في عام 2024، حتى تتمكن من مشاركة وجباتها المفضلة مع أصدقاء جدد من جميع أنحاء العالم.

تسلط جولتها الغذائية في بابيتي الضوء على الوجبات الخفيفة الصينية التاهيتية باعتبارها جءًا من تراثها الصيني التاهيتي.

يمكن لعشاق الطعام الجائعين أن يتطلعوا إلى عدد قليل من مأكولات أوراما الشخصية المفضلة، مثل كرات أرز الدجاج المطهوة على البخار، وفطائر السمك على الطريقة الصينية، والمانغو المطحونة بالبرقوق.

Poisson Cru à la Chinoise، نسخة مستوحاة من الطبق الوطني في الصين Poisson Cru au Lait de Coco. Credit: Alex Sherr

عند تجربة أحد أطباق أوراما الموصى بها من Poisson Cru à la Chinoise، قد يستنتج الخبراء بكيفية تقديم السمك النيئ بعض الروابط بين الاثنين.

يوشينغ، الذي يعني "السمك النيئ" باللغة الصينية، طبق شعبي لكنه بسيط نسبيًا، ويتكوّن من شرائح السمك النيئ والصلصة المصاحبة اللذيذة والحامضة، وأحيانًا الحارة.

لقد تم تناول هذه الأطعمة الشهية منذ آلاف السنين في الصين، ورافقت الشتات الصيني إلى جميع أنحاء العالم.

يمكن للمرء أن يتخيل بسهولة المهاجرين الصينيين في أواخر القرن التاسع عشر أو مطلع القرن العشرين وهم يجربون مجموعات مختلفة من النكهات والأسماك، ما دفعهم إلى إنشاء نسخة حلوة وحامضة ولذيذة مستوحاة من الصين من طبق بواسون كرو.

في حين أن وصفات Poisson Cru à la Chinoise لا تتطلب جميعها إضافة السكر، إلا أن محبي الحلويات في بولينيزيا الفرنسية يرون أنه من غير المعقول استبعاده.

يقول كارل تشونغ تان، مالك الجيل الثاني لمطعم Golden Lake في جزيرة موريا: "يقوم طهاتنا بجعل الأطباق أكثر حلاوة قليلاً مما كانت عليه في العادة لجذب الأذواق المحلية".

ويشمل هذا الأمر أطباقًا أخرى. مثل، منح الخنزير الكانتوني المشوي الكلاسيكي لمسة فريدة هنا: فعوض تقديمه مع صلصة الخردل الصفراء كما هي الحال في هونغ كونغ أو قوانغتشو، يتم تقديمه برفقة حليب جوز الهند المخملي.

توضح مثل هذه الأطباق أن طهاة بولينيزيا الفرنسية لا يحاولون ببساطة محاكاة نظرائهم في الصين، بل هم قادرون على ابتكار تركيبة أكثر لذة وفرادة من خلال استخدام المكونات والأذواق المحلية، بالإضافة إلى التقنيات والنكهات الصينية التقليدية.

فيما يلي مجموعة مختارة من المطاعم في جميع أنحاء بولينيزيا الفرنسية التي تقدم المأكولات الصينية التاهيتية الممتازة، إلى جانب الأطباق الموصى بها لتجربتها.

تاهيتي

مطعم لو داليا (Arue)

أول لقاء لي بالمطبخ الصيني التاهيتي كان في مطعم Le Dahlia الذي افتتح عام 1972، وهو أقدم مطعم صيني في تاهيتي.

شي مي (بابيتي)

لست متأكدًا من عدد المرات التي يجب على المرء أن يأكل فيها طبق poisson cru (السمك النيئ) حتى يعتبر متذوقًا، لكن بين المرات السبع أو الثماني التي استمتعت فيها بالطبق طوال رحلتي الأخيرة، تفوقت نسخة "شي مي".

سوق بابيتي الأحد

يقدم سوق بابيتي الأحد المنتجات الزراعية المحلية، والأسماك، واللحوم، والمصنوعات اليدوية، والهدايا التذكارية. Credit: Sylvain Lefevre/Getty Images

يعد سوق بابيتي الأحد، القلب النابض لعاصمة بولينيزيا الفرنسية.

جميع أنواع المنتجات الجيدة متاحة للشراء: أسماك التونة الكاملة التي يتم اصطيادها من البرية، والفاكهة، والخضار المزروعة محليًا، والشوكولاتة، والكرواسان المخبوزة الطازجة، وبواسون كرو بالرطل، وحتى اللآلئ والهدايا التذكارية الأخرى.

ومع ذلك، فإن ما يميز السوق مجموعة مذهلة من الوجبات الخفيفة (ديم سام) الصينية.

في حين أن جميع أطباق ديم سام الموصى بها هي من أصل صيني، إلا أنّ بعضها قد يكون معروفًا باسمه بإحدى اللغات الأربع: التاهيتية أو الفرنسية أو الهاكا أو الكانتونية.

يفتح السوق في حوالي الساعة 4 صباحًا وينصح السياح بالوصول إلى هناك باكرًا.

موريا

مطعم جولدن ليك (تيماي)

رغم عدم إدراجه على القائمة العادية لـGolden Lake، يمكن للمطلعين أن يطلبوا طهي جزء من Maa Tinito على الطراز العائلي بحسب الطلب.

الدعائم الأساسية للطبق هي الصلصة البنية السميكة والحلوة والمالحة، وقطع كبيرة من لحم الخنزير الطري. إلا أن كل العناصر الأخرى تقريبًا قابلة للاستبدال؛ إنه الطبق المثالي للطهي في المنزل عندما تكون في مأزق. تقليديا، كان يقدم مع الموز، لكن اليوم، شائع تناوله مع الأرز أو الخبز.

بورا بورا

لو باندا دور (فايتاب)

مطعم Le Panda D’or الصيني الوحيد الذي يديره القطاع الخاص في جزيرة بورا بورا.

تقع في فايتاب، المدينة الرئيسية في بورا بورا، ويرجح أن يمر بها المسافرون في طريقهم من أو إلى جولة جت سكي، أو رحلة بحرية مع أسماك القرش والراي، أو عند التنقل بين المنتجعات المختلفة، ما يجعلها محطة وجبة غداء سهلة في الطريق إلى الوجهة التالية.

أسماكهم المحشوة بالروبيان لن تخيب أملك.

المنتجعات

في منتجعات بورا بورا المشهورة عالميًا، يسعى الطهاة إلى تجاوز حدود الاندماج الصيني التاهيتي.

أعربت المنتجعات الثلاثة التالية التي قمت بزيارتها عن حافز قوي لتطوير أطباق جديدة لإبقاء العروض مثيرة لضيوفها المميزين.

بامبو (سانت ريجيس بورا بورا)

من الأطباق المفضلة في مطعم سانت ريجيس بورا بورا لحم الخنزير المقلي بالكراميل. إن قطع لحم الخنزير ذات الحجم الجيد التي تحتوي على نسبة دهنية طفيفة تكون مقرمشة، كما أن إضافة الملفوف الأرجواني والأخضر والبصل والجزر يجعل الطبق شهيًا بصريًا. الكزبرة أمر لا بد منه شرط أن تحبها.

بانيان (كونراد بورا بورا)

يعد جراد البحر الشوكي المقلي في بانيان طبقًا يجب تجربته. Credit: Alex Sherr

يقدم مطعم Banyan الصيني الحديث نسخة محلية من الطبق الكانتوني التقليدي. تعد Siu Mai المصنوعة يدويًا (فطائر لحم الخنزير والروبيان المطبوخة على البخار) نسخة من فئة الخمس نجوم لما يمكنك العثور عليه في سوق الأحد النابض بالحياة في بابيتي.

يمكن الاستمتاع بها كما هي مقدمة، لكن لا تتردد بطلب بعض الخل أو معجون الفلفل الحار إذا كنت ترغب بتجربتها حيث يتم تناول الزلابية أحيانًا في الصين.

فايميتي (فور سيزونز بورا بورا)

من الصعب ألا يكون لديك توقعات عالية للطعام بعد رؤية أجواء هذا المطعم. تقع جزيرة فايميتي فوق المياه السماوية الخلابة والرمال البيضاء النقية، وتتمتع بإطلالات رائعة على جبل أوتيمانو وما يرجح أن يكون أجمل شاطئ في العالم.

الدعامة الأساسية لقائمة الطعام هنا منذ قرابة عامين هي ماهي ماهي على طراز هونان.