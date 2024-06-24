مصور يوثق حفرة عميقة وخطرة للغاية بجبال المسمى بالسعودية.. ما سرّها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا صادفت حفرة كهذه في يوم من الأيام، فاحرص على ترك مسافة جيّدة بينك وبينها.

تتوزع القلات، وهي عبارة عن حفر طبيعية تتجمع فيها مياه الأمطار، بمختلف أنحاء المملكة العربية السعودية. وتجذب عادة العديد من الجيولوجيين والمصورين الفوتوغرافين من داخل البلاد وخارجها.

يُعدّ المصور السعودي، محمد الشاوي، من بين الأشخاص الذين رصدت عدسة كاميرتهم قلتة "خراطان" الموجودة في جبال المُسمى تحديدًا. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

تكمن خطورتها بشكل أساسي في عمقها الكبير، وهشاشة أطرافها، ما قد يُصعّب الخروج منها.

وأوضح الشاوي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "عُمقها غير معروف، لكن أتوقع أن يصل إلى 10 أمتار".

وقال المصور السعودي إن القلات توفر مصدر مياه للحيوانات البرّية في الجبال والأودية. وقد يستفيد بعض الأشخاص منها عندما تكون "سهلة المنال".

ولذلك، يجب المحافظة عليها وعدم تلويثها بالمخلفات.

وحذّر الشاوي من السباحة في القلات العميقة، وكذلك القلات التي يرقد فيها الماء لفترة طويلة. ومن الضروري أيضًا عدم زيارتها سوى بصحبة أشخاص آخرين.

وقال المصور السعودي: "غالبًا ما تكون هذه القلات موردًا للسباع، وخاصة في فصل الصيف حينما تقلّ نسبة المياه فيها".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن سلسلة جبال المسمى تحيط بمدينة حائل، وهي تقع على بعد 180 كيلومتراً غربها، وتتفرّد هذه السلسلة الجبلية بغرابة تضاريسها الصخرية ونقوشها الأثرية، حيث تُعد واحدة من أفضل المواقع لهواة التصوير بهدف رصد النجوم والمجرات.