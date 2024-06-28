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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أُخمد حريق بسرعة بعد اندلاعه الثلاثاء على متن أكبر سفينة سياحية في العالم، أي "أيقونة البحار" (Icon of the Seas)، في ميناء المكسيك، وذلك بحسب ما ذكره المتحدث باسم شركة "رويال كاريبيان" المشغِّلة للسفينة.

Credit: Joe Raedle/Getty Images/FILE

وكانت سفينة "أيقونة البحار" المُحطِّمة للأرقام القياسية، ويبلغ طولها360 مترًا ووزنها 250،800 طن تقريبًا، ترسو في ميناء كوستا مايا بالمكسيك عندما وقع الحادث.

وانقطع التيار الكهربائي عن السفينة لفترةٍ وجيزة، ولكن تم تفعيل الطاقة الاحتياطية على الفور.

وأكد متحدث باسم "رويال كاريبيان" أنّ أفراد الطاقم سيطروا على الحريق، موضحًا أنّ جميع أفراد الطاقم تم تدريبهم للتعامل مع مواقف كهذه.

وتحدث مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الذين كانوا جزءًا من مجموعة ركاب سفينة "أيقونة البحار" عبر موقع "فيسبوك" عن حدوث اضطراب بسيط في يومهم، لكن عادت العمليات إلى طبيعتها بسرعة.

وتصدرت "أيقونة البحار"، التي بلغت قيمتها ملياري دولار، عناوين الأخبار عند إطلاق السفينة في وقتٍ سابق من هذا العام.

تشمل المركبة 7 مسابح، وحديقة مائية قياسية تبلغ مساحتها 1،580 مترًا مربعًا. ولم يتأثر خط سير الرحلة الحالي للسفينة بالحريق، والمركبة في طريقها إلى جزيرة كوزوميل المكسيكية الآن.

في مارس/آذار، اندلع حريق على متن سفينة تابعة لـخطوط "كارنيفال" للرحلات البحرية، وأظهرت بعض مقاطع الفيديو التي وثقها أحد الركاب ذيل السفينة المشتعل.

وعند الحديث مع CNN، أوضح متحدث باسم شركة "رويال كاريبيان" أنّ الحرائق الطفيفة على متن السفن السياحية "ليست شائعة، ولكنها أيضًا ليست غير شائعة"، ولكن عادةً ما يتم التعامل معها بسرعة وأقل قدر من الإزعاج للركاب.