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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يواجه أعلى جبل في كوريا الجنوبية أضرارًا بيئية من مصدرٍ غير متوقع، وهي الشعيرية سريعة التحضير، أو الـ"نودلز".

أطلق مكتب الحديقة الوطنية لجبل "هالا" حملة لتشجيع المتنزهين على عدم إلقاء حساء الشعيرية على الجبل أو في مجاريه من أجل الحفاظ على "بيئة نظيفة"، وفقًا لبيان صحفي.

ويُعد جبل "هالا"، الذي يبلغ ارتفاعه 1،947 مترًا، أعلى جبل في البلاد، ويقع في جزيرة "جيجو"، وهي وجهة شهيرة لقضاء العطلات.

يُعد جبل "هالا" الأعلى في كوريا الجنوبية. Credit: Yonhap/EPA/Shutterstock

وفي كوريا الجنوبية، يجلب المتنزهين الـ"رامن"، وهو نوع من الشعيرية سريعة التحضير يتم تقديمها في كوب يمكن التخلص منه، معهم لتناول الطعام خلال النهار.

ووُضِعت لافتات حول الجبل كُتب عليها عبارة "دعونا نحافظ على جبل هالا النظيف ونورثه للأحفاد كما هو"، مع لافتات تحث المتنزهين على استخدام نصف كمية الحساء والماء فقط.

ويُحظر التدخين، وترك الطعام، والقمامة، والدخول غير المصرح به، وشرب الكحول في الجبل، ويمكن أن يواجه أولئك الذين ينتهكون القواعد عقوبات تصل قيمتها إلى 1,442 دولار تقريبًا.

وفي منشور عبر منصة "فيسبوك"، شرح مكتب الحديقة الوطنية: "يحتوي مرق الرامن على الكثير من الملح، لذا فإن التخلص منه على طول مجرى مياه الوادي يجعل عيش الحشرات المائية مستحيلاً في المياه الملوثة".

وبحسب ما ورد، قامت شرطة جزيرة "جيجو" بحملة قصيرة في 25 يونيو/حزيران في أعقاب استلام شكاوى متكررة من السكان بشأن سلوك السياح في الجزيرة.

ويمكن أن يتم تغريم الزوار بسبب سلوكياتهم، بما في ذلك رمي القمامة، والتبول في الأماكن العامة، والتدخين في المناطق المخصصة لغير المدخنين.

ووفقًا لشرطة "جيجو"، مُنِح 9 سياح أجانب مخالفات وغرامات (كان عليهم دفعها على الفور) في اليوم الأول من تطبيق الضوابط الجديدة، وكان معظمها بسبب العبور العشوائي للمشاة.

وتبلغ غرامة العبور العشوائي للمشاة 14 دولارًا تقريبًا، بينما تصل غرامة استخدام معبر المشاة عندما تكون الإشارة حمراء إلى 43 دولارًا تقريبًا.

ويُعد جبل "هالا" جزءًا من جزيرة "جيجو" البركانية وأنابيب الحمم المدرجة ضمن قائمة منظمة اليونسكو للمواقع التراثية.

وزار الجبل 923،680 شخصًا العام الماضي، بحسب الاحصائيات الحكومية.

وانتشرت شعبية تناول الشعيرية الساخنة على القمم المرتفعة خارج كوريا الجنوبية.

ووفقًا لوسائل الإعلام الكورية، فإن "الرامن" معروض للبيع الآن فوق جبل "ماترهورن" الموجود بين جبال الألب في سويسرا.