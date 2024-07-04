مصور يرصد بطائرة "درون" قرية "وكان" بين أحضان الجبال في سلطنة عُمان

طبيعة ساحرة بين أحضان الجبال.. هل هذه أجمل قرية في عُمان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- على ارتفاع نحو ألفي متر عن سطح البحر، تحضتن الجبال الشاهقة هذه القرية العُمانية بمشهد يخطف الأنفاس (شاهد الفيديو أعلاه)

تُعد قرية "وكان" مزار فريدا من نوعه في سلطنة عُمان، إذ تجمع بين الجبال والسهول، والشواهد الأثرية التي تدل على عراقة التاريخ الأصيل، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام العُمانية.

تقع القرية في وادي مستل، بولاية نخل في محافظة جنوب الباطنة، وتزخر بالعديد من المدرّجات الزراعية على طول الوادي الممتد من حدود القرية إلى أعالي سفوح الجبال، حيث تزهر أشجار المشمش والخوخ، إلى جانب أنواع أخرى من الفاكهة مثل العنب، والرمان، والكرز المعروف باسم "الساكورا"، بالإضافة إلى بعض الأعشاب الجبلية كالخزامى والزعتر البري.

واستطاع المصور العُماني مؤيد السيابي أن يرصد مشهدا جويا آسرا للطبيعية الساحرة للقرية التي تحيط بها الجبال الشاهقة.

وأوضح السيابي لموقع CNN بالعربية أنه أراد توثيق جمال قرية "وكان" خلال موسم تفتّح أزهار المشمش، والخوخ، والكرز، مشيرا إلى أن القرية تُعد "تحفة طبيعيّة لا يجب تفويت زيارتها"، وواصفًا إياها بأنها "أجمل قرية في عُمان".

وقال المصور العُماني: "في كل زيارة، تُبهرني القرية بجمال بساتينها التي تكتسي بأزهار المشمش، بينما تعزف الطبيعة سمفونية متناغمة على وقع خرير المياه المتدفقة".، لافتًا إلى أن الزائر سيجد مسارا يتألف من نحو 700 درجة صخرية للصعود إلى أعلى قمة في القرية، ليستمتع خلاله بالإطلالات الخلّابة على وادي مستل.

واستعان السيابي بكاميرا طائرة بدون طيار "درون" من أجل رصد جمال القرية من الأعلى.

وينصح السيابي بزيارة القرية خلال شهر فبراير/ شباط من كل عام، والحذر أثناء القيادة على الطريق الوعرة المؤدية إليها، حيث تبعد عن العاصمة مسقط مسافة 150 كليومترًا.