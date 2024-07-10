من الخنافس إلى الديدان.. سنغافورة توافق على استهلاك الحشرات كغذاء للبشر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل ترغب في تناول طبق "ساتيه" مصنوع من دودة القز، أو ماذا عن وجبة "ناسي ليماك" تُقدَّم مع القليل من الجنادب المقرمشة؟

وافقت وكالة الأغذية السنغافورية (SFA) على بيع واستهلاك 16 نوعًا من الحشرات الصالحة للأكل في البلاد، وفقًا لإعلانٍ موجّه إلى تجار المواد الغذائية صدر في 8 يوليو/تموز.

وذكرت الوكالة في البيان: "ستسمح وكالة الأغذية السنغافورية بمفعولٍ فوري باستيراد الحشرات والمنتجات الحشرية التي تنتمي إلى الأنواع التي تم تصنيفها على أنّها تتمتع بمخاطر منخفضة من الناحية التنظيمية".

وتشمل الحشرات المعتمدة من قبل الوكالة الجراد، والجنادب، وديدان "mealworm"، وأنواع عدّة من الخنافس.

قد يكون الجراد المقلي ضمن قائمة الطعام في سنغافورة قريبًا. Credit: Krit of Studio OMG/Moment RF/Getty Images

وأوضحت الوكالة: "يمكن استخدام هذه الحشرات والمنتجات الحشرية للاستهلاك البشري أو كعلف حيواني للحيوانات المنتجة للغذاء"، مضيفةً أنّه لا يمكن "حصاد الحشرات من البرية".

كما أكّدت: "هناك حاجة إلى دليل موثَّق (لإظهار) أنّ الحشرات تُستَزرَع في أماكن تنظمها الجهة المختصة".

تواصلت CNN مع الوكالة للحصول على تعليق إضافي حول القوانين الجديدة.

ولا يزال تناول الحشرات في سنغافورة أمرًا جديدًا تمامًا كما هو الحال في معظم أنحاء العالم.

وسجل الباحثون أكثر من 2،100 نوع من الحشرات الصالحة للأكل، والعديد منها مليئة بالفيتامينات، والمعادن المهمة، كما أنّها تشكل مصدرًا مستدامًا للبروتين، على عكس الماشية المُنتِجة لغاز الميثان.

وأفاد منتدى الاقتصاد العالمي في تقريرٍ صدر في عام 2022 أنّ "الحشرات مصدر بروتين يتم إهماله، وطريقة لمكافحة تغير المناخ".

ورأى الباحثون أنّ "استهلاكنا للبروتين الحيواني هو مصدر الغازات الدفيئة وتغير المناخ. ويمكن (لاستهلاك) الحشرات أن يوازن تغير المناخ بعدة طرق".

وتُقدَّم شطائر "التاكو" بالجنادب كوجبةٍ شهية في أجزاء من المكسيك، ويتم تناول النمل وعناكب الرتيلاء بشكلٍ شائع في دول أخرى في جنوب شرق آسيا، مثل تايلاند وكمبوديا.

وتُباع الحشرات الحية عادةً في سنغافورة كغذاء للحيوانات الأليفة مثل الطيور، والزواحف، لكنها قد تكون خيارًا جديدًا ومثيرًا للبشر.



وقام الطهاة، والمطاعم، وشركات الأغذية والمشروبات المحلية بتجربة طرق مختلفة لتقديم الحشرات بأمان في أطباقٍ مختلفة مثل السلطعون بالبيض المملح والديدان الخارقة، ومنتجات مثل ألواح البروتين.

وأكّدت الوكالة: "نظرًا لكون صناعة الحشرات ناشئة، وبسبب اعتبار الحشرات عنصرًا غذائيًا جديدًا هنا، طوَّرت وكالة الأغذية السنغافورية إطارًا تنظيميًا للحشرات يضع مبادئ توجيهية للموافقة على الحشرات كغذاء".