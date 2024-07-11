رجل يضع أكثر من 100 ثعبان حي في سرواله بالصين بهدف التهريب

إيقاف رجل كان يهرّب 104 ثعابين من قبل ضباط الجمارك.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أُلقِيَ القبض على رجل كان يحاول تهريب أكثر من 100 ثعبان حي وضعها في سرواله، إلى برّ الصين الرئيسي، بحسب ما أفادت سلطات الجمارك في البلاد.

وذكر بيان الثلاثاء، أنّ ضبّاط الجمارك في مدينة شنتشن، جنوب الصين، اعترضوا رجلًا كان مسافرًا عبر ميناء فوتيان، وهو عبارة عن نقطة تفتيش بين هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين.

أثناء التفتيش، عثر الضباط على ست حقائب قماشية برباط ومختومة بشريط لاصق في جيوب سرواله.

وورد في البيان: "فتح الضباط الأكياس وتبيّن أن كلّ كيس منها يحتوي على عدد من الثعابين الحية، بأشكال وألوان مختلفة”.

تمّ تحديد خمسة أنواع من الثعابين، أربعة منها الصين ليست موطنها. Credit: Shenzhen Customs

ولفت البيان إلى أنّ عدد الثعابين بلغ 104 أفعى.

ولاحقًا، تمّ تحديد خمسة أنواع من الثعابين، هي: ثعبان الحليب، وثعبان الهوغنوس الغربي (مدبب الأنف)، وثعبان الذرة، وثعبان المرجان تكساس، وثعبان الثور. وجاء في البيان أيضًا أنّ الصين ليست موطن لأربعة منها، وأن لا أنواع سامة بينها.

وفي يونيو/حزيران، أُلقِي القبض على رجل آخر يحاول تهريب 454 سلحفاة مهدّدة بالانقراض من ماكاو إلى برّ الصين الرئيسي.