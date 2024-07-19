بسبب الطعام.. كويتي يرصد لحظة هجوم نسر نوبي على 15 نسرًا بجنوب إفريقيا

"هناك طرق للتعايش مع الذئاب".. هذا المشروع يعيد الحياة البرية للبرتغال

"فريق اللبؤة".. أول وحدة حراسة من النساء فقط لحماية الحياة البرية في أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في محمية طبيعية خاصة، تُعرف باسم "زيمانغا"، في جنوب إفريقيا، التقطت عدسة المهندس والمصور الكويتي، محمد مراد، مشهدًا مباغتًا في عالم الحيوانات البرّية.

وتُخلّد صورة مراد "نسر الأذون"، أو "النسر النوبي"، وهو يُهاجم نحو 15 نسرًا من فصيلة النسور بيضاء الظهر أثناء تناولها جيفة حيوان، حتى يستحوذ عليها أخيرًا لنفسه.

Credit: Mohammad Murad

وأوضح مراد، وهو متخصص في مجال الطيور والحياة البرّية منذ عام 2015، أن النسر النوبي يُصنّف بأنه "أطول وأكبر نسر مُجنّح في مجموعته، كما يُعدّ الأقوى والأكثر عدوانية من بين النسور الإفريقية".

Credit: Mohammad Murad

ورصد المصور الكويتي هذا المشهد من داخل مخبأ خاص في المحمية، حيث كان يجلس فيه منذ الفجر حتى غروب الشمس لعدة أيام.

وقال: "المخبأ مصمم بطريقة تمنع الحيوانات والطيور من رؤيتنا.. ولكن نحن نراها من خلال مرايا عاكسة باتجاه واحد نُصوّر من خلالها".

Credit: Mohammad Murad

وحرص المصور الكويتي على تحضير نفسه جيّدًا من حيث التزّود بمعدات التصوير.

وأحضر بدوره عدسة ذات بُعد بؤري كبير متغير، حتى يستطيع التحكم في المشهد، من حيث إعطاء المساحة الكافية حتى لا تخرج أجنحة النسور خارج إطار التصوير.

ويمكن أن تُساعده العدسة أيضًا على تقريب المشهد في حال وقوع حدث درامي، كما حصل عند انقضاض النسر النوبي على فريسته.

Credit: Mohammad Murad

وحازت صورة النسر النوبي على إعجاب العديد من متابعي المهندس والمصور الكويتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وفي عام 2022، فازت صورة مراد في مسابقة "مونت فوتو" الإسبانية بالمركز الأول في محور "الطيور"، إذ أوضح: "هذا المحور صعب للغاية، حيث أن جميع المشاركين هم من نخبة مصوري الطيور، وعددهم كبير جدًا".

Credit: Mohammad Murad

ويُذكر أن الصورة نفسها قد فازت أيضًا في جائزة "اختيار المحكّمين" في مسابقة "الواحة" الإيطالية في عام 2023.

وأكدّ مراد: "الصورة تعكس مشهد التنافس على مصادر الطبيعة أو الحياة.. وفي هذه الحالة، كانت الطيور تتنافس على الطعام.. ودائمًا يكون الأقوى هو الأوفر حظًا في الحصول على ما يريده".