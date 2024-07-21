في دبي.. طائرة احتفالات خاصة لقاء 15 ألف دولار بالساعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عادات كثيرة اكتُسبت خلال جائحة كورونا، وترسّخت في روتين حياتنا اليومية. من الاستعانة بخدمة "أوبر" عوض ركوب مترو الأنفاق، إلى استسهال خدمة توصيل الطعام عوض التوجّه إلى المتجر.

وتنسحب هذه العادات على الأثرياء الذين يرغبون بقضاء وقت قصير ومريح بعيدًا.. محلّقين بالجو على متن طائرات خاصة ربما!

فمنذ عام 2020، يشهد قطاع الطيران الخاص العالمي نموًا عامًا بعد آخر، وتقود دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الاتّجاه.

وأحد العروض الفريدة في دبي يتمثّل بطائرة الحفلات 9H-FIVE التي أطلقتها العلامة التجارية الفندقية الفاخرة FIVE في عام 2023. والأخيرة تمتلك ثلاثة عقارات "على الأرض" في دبي.

جاهزة للإقلاع: في الداخل، تبلغ مساحة المقصورة 78.1 × 10.8 قدم (23.8 × 3.3 متر)، وارتفاعها 6.6 قدم (مترين). Credit: FIVE Hotels and Resorts

والطائرة من طراز ACJ TwoTwenty، وهي طائرة رجال أعمال جديدة تابعة لشركة إيرباص بالشراكة مع Comlux. ورغم أنّ الطائرات الخاصة قد تكون عادةً مطلية باللون البيج الخاص بالشركات، لكن العرض هنا لا يركز على الأعمال بل المتعة.

غرفة جلوس كبيرة: تتسع المقصورة المتناسبة حد 16 راكبًا. Credit: FIVE Hotels and Resorts

وتتكيّف إضاءة LED مع الحالة المزاجية في المقصورة المكوّنة من 16 مقعدًا، والمجهزة بظلال النوافذ الكهربائية الملونة، وشاشتي تلفزيون مقاس 55 بوصة، ونظام صوتي على متن الطائرة، إلى توفّر قائمة تشغيل بحسب رغبة الضيوف، وشاشات لمس ذكية، وخدمة واي فاي عالية السرعة، ومساحة كبيرة للرقص.

رحلة للحصول على قسط من الراحة.. مدتها 12 ساعة؟ Credit: FIVE Hotels and Resorts

تتمتع الطائرة بقدرة على الطيران تصل حد 12 ساعة من دون توقف، أي ما يعادل رحلة قصيرة من دبي إلى لندن أو إلى طوكيو، على سبيل المثال. عندما يشعر الضيوف بالجوع، ثمة مطبخ مجهّز بالكامل، وطاولة طعام تتّسع لثمانية أشخاص، مع إمكانية الاختيار بين قوائم الطعام من مطاعم فندق FIVE.

ليس هناك عذر لعدم الظهور بمظهر أنيق وساحر بعد مغامرتك الجوية. Credit: FIVE Hotels and Resorts

تبلغ مساحة المقصورة 78.1 × 10.8 قدمًا (23.8 × 3.3 مترًا) ويبلغ ارتفاعها 6.6 قدمًا (متران)، ويوجد أيضًا جناح رئيسي به سرير مزدوج كبير، ودش على متن الطائرة، للانتعاش قبل الهبوط.

كل هذا البذخ متاح لضيوف FLY FIVE، أو أي شخص آخر يرغب باستئجار طائرة، مقابل حوالي 15000 دولار في الساعة، وهو رقم أقل بكثير من شراء طائرة ACJ TwoTwenty بقيمة 100 مليون دولار.

كبار الشخصيات ورؤساء الدول

تعد الرحلات الجوية المستأجرة جزءًا أساسيًا من طفرة الطيران الخاص، باعتبارها وسيلة أقل تكلفة لتحقيق تلك التجربة الحصرية، رغم أنها لا تزال باهظة الثمن.

صرّحت FLY FIVE لـCNN أنه منذ بدء عملياتها رسميًا في أبريل/ نيسان 2023، تم حجز 9H-FIVE أكثر من 50 مرة، من قبل العملاء. والأخرون هم من كبار الشخصيات ورؤساء الدول، يستأجرون رحلات جوية عبر أوروبا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا.

تستمرّ طفرة الطيران الخاص هذه رغم انتقادات المجموعات البيئية بأنّ الطائرات الخاصة تساهم بشكل كبير وغير متناسب في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، حيث تكون الرحلات الجوية الأقصر أقل كفاءة، والانبعاثات لكل راكب أعلى بكثير.

في هذا الإطار علّقت FLY FIVE في حديثها مع CNN إنها تعوض انبعاثاتها السنوية عبر شراء أرصدة الكربون المستندة إلى الطبيعة، ودعم الحفاظ على الغابات المطيرة، وإعادة التشجير، وتهدف إلى تجديد أنشطتها التعويضية سنويًا. وقد تم اعتمادها أيضًا من قبل شهادة تعويض المناخ (COC) التي تعزز شفافية معاملات تعويض الكربون.

تم الكشف عن CelestialSTAR في معرض دبي للطيران، وهو تصميم جديد للمقصورة من شركة Lufthansa Technik. إنها مصممة لطائرة BBJ 777-9 - النسخة النفاثة الخاصة التالية من طائرة بوينغ الجديدة ذات الهيكل العريض، 777X. Credit: Lufthansa-Technik

في مجال الطائرات الخاصة، كانت شركة لوفتهانزا تكنيك كشفت في معرض دبي للطيران العام الماضي، عن تصميم جديد لمقصورة طائرة BBJ 777-9 التالية، أي النسخة النفاثة الخاصة من طائرة بوينغ الجديدة ذات الهيكل العريض، 777X. يحتوي التصميم المسمّى CelestialSTAR، على أكبر دش مطري وتدليك تم بناؤه على الإطلاق على متن طائرة، يمكن دمجه مع غرفة النوم (مزودة بسرير كبير الحجم بالطبع) للحصول على ملاذ خاص تمامًا.

وستكون طائرة BBJ 777-9 أكبر طائرة خاصة ذات محركين في العالم، حيث تبلغ مساحة المقصورة حوالي 3700 قدم مربع (343 مترًا مربعًا)، ويمكن للطائرة الطيران من دون توقف لمدة 22 ساعة. وهذا يعني أنها يمكن أن تربط أي مدينتين في العالم من دون توقف، وفقًا لشركة بوينغ.

ومع ذلك، فإن تكلفة هذه الطائرة الجديدة المتطورة مع تصميمها الداخلي تصل إلى حوالي نصف مليار دولار، لذا فهي خيار صافي للأثرياء.

بيد أنّ هناك خيار آخر للميزانية لمن يرغبون بالاحتفال على متن الطائرة. تتوفر طائرة الخطوط الجوية البريطانية 747 التي خرجت من الخدمة، مقابل 1300 دولار في الساعة في مطار كوتسوولد بإنجلترا، رغم أنها لا تتحرك بوصة واحدة ولا تغادر الأرض أبدًا.

وقالت المالكة سوزانا هارفي لـCNN في عام 2022: "إنها منشأة متعددة الاستخدامات للفعاليات، لذا يمكنها استيعاب أي حدث، بدءًا من حفلة عيد ميلاد طفل حتى إطلاق منتج جديد أو عرض تقديمي للشركة".

حتى أن الطائرة بأكملها لديها رخصة زفاف، بحسب هارفي، "حتى تتمكن من الزواج في قمرة القيادة إذا كنت تريد ذلك".