بطلة أولمبية استعرضت لياقتها مع جبن "البارميزان" فأثارت جنون معجبيها

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قهوة وجعّة وجبن؟ هذا الطبق الحائز على نجمة ميشلان يُقدم في علبة معدنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشكّل الألعاب الأولمبية مشهدًا لاستعراض القدرات الرياضية والمثابرة والأداء المتميز، وربما بالنسبة للبعض، تناول جبن "البارميزان".

أصبحت لاعبة الجمباز الإيطالية جورجيا فيلا، التي كانت جزءًا من الفريق الذي أحرز الميدالية الفضية في الجمباز الفني للسيدات، وهي أول ميدالية لإيطاليا في هذا الحدث منذ 96 عامًا، مشهورة بحبها للجبن أكثر من حركاتها على حصير الصالة الرياضية.

وكانت الشابة البالغة من العمر 21 عامًا من لومبارديا في شمال إيطاليا، مدعومة من قبل "اتحاد جبن بارميجيانو-ريجيانو" في عام 2021.

وانتشرت الصور التي التقطت للاحتفال بهذه الشراكة، بشكل واسع النطاق الآن، بعدما عادت إلى الظهور عقب مجد فيلا الأولمبي.

وتظهر لاعبة الجمباز مرتدية زيّها الرياضي، وهي جالسة على كومة من عجلات الجبن العملاقة، وتؤدي حركة الشقلبة على طول خط من عجلات الجبن.

كانت فيلا جزءًا من الفريق الذي حصل على الميدالية الفضية هذا الأسبوع في الألعاب الأولمبية Credit: Sipa USA

كما التقطت لها صورة وهي تؤدي حركة الوقوف على يديها بجانب الجبن، وتتكئ بجوار قطعة كبيرة من جبن البارميزان، مع شرائح شهية مقطعة من القالب.

وفي إحدى الصور، كانت تعانق عجلة الجبن. وفي صور أخرى، تبدو كأنها لم تعد قادرة على المقاومة، فتقوم بوضع قطع الجبن الكبيرة في فمها.

ورغم أن لديها صورًا أخرى تُبرز أداءها المثير للإعجاب على القضبان، إلا أنها لم تنجح في جذب انتباه الجمهور بذات الطريقة التي نجحت بها صورها مع الجبنة.

التقطت هذه الصور بعدسة المصور غابرييل سيغيزي، الذي نشر المجموعة الكاملة على موقعه الإلكتروني.

وسلطت الصور الضوء على إقليم إميليا-رومانيا، وهي منطقة إيطالية تشتهر بمنتجاتها المتنوعة من لحم الخنزير المقدد، إلى معكرونة التورتيليني المحشوة، والتالياتيلي بالصلصة، والكولاتيلو، والمورتاديلا.

وتُصنع جبنة بارميجانو-ريجيانو أو جبن البارميزان بشكل شائع في التلال المحيطة بمدينة بارما، التي تبعد 65 ميلاً (104 كيلومترات) شمال غرب مدينة بولونيا، عاصمة إقليم إميليا-رومانيا.

وحتى تتأهل لوصف جبنة بارميزان "حقيقية"، لابد من إنتاجها في مقاطعات بارما، وريجيو إميليا، ومودينا، وبولونيا، ومانتوفا.

وتخضع الأبقار لأنظمة غذائية صارمة، ويستغرق إنتاج إحدى العجلات العملاقة التي تجلس عليها فيلا لالتقاط صورها حوالي 550 لترًا من الحليب.

وتجدر الإشارة إلى أن عجلات الجبن لا يتم تشكيلها على الفور، بل تترك لتتعتّق مدة لا تقل عن 12 شهرًا، رغم أن بعض أنواع الجبن الأكثر تكلفة قد تستغرق 24، أو 36، أو 40 شهرًا أو أكثر حتى.

وبعد مرور 12 شهرًا، يتم قرع كل عجلة بواسطة مفتش باستخدام نوع خاص من المطرقة للاستماع إلى تقدّم عمرها.

ومن ثم، تختم كل عجلة برقم هويتها الخاص، لمنع التزوير وتحديد المصنع الذي تم تصنيعها فيه، وتوضع علامة تجارية عليها - حرفيًا - على أنها عجلة جبن بارميجانو ريجيانو حقيقية.

وإذا كنت تريد تجربتها في موطنها الأصلي، تعد بولونيا هي وجهة الطعام الأكثر وضوحًا في إقليم إميليا - رومانيا. هنا، في الشوارع بجوار كنيسة سان بيترونيو، كان هناك سوق منذ العصور الوسطى، واليوم تبيع العشرات من المتاجر أعدادًا مذهلة من أنواع الجبن المختلفة.

ومع ذلك، تعد مدينة بارما، التي لا يزورها الكثيرون، الموطن الروحي لجبن البارميزان، حيث يزخر وسط المدينة بمحلات الأطعمة الشهية التي تتيح لك عادةً تذوق أنواع مختلفة من الجبن من مختلف الأعمار قبل الشراء. وتبيع الحانات والمطاعم في جميع أنحاء المدينة أطباقاً ضخمة من الجبن واللحوم الباردة.

ويمكنك أيضًا زيارة مصانع أو منتجي جبن البارميزان في التلال، حتى أن هناك متحفًا مخصص لجبن البارميزان، Museo del Parmigiano-Reggiano، على بعد 40 دقيقة خارج بارما.