دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لأول مرة في التاريخ، ستشهد دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس 2024 تنافس عدد متساو من الرجال والنساء، إذ سيحقق تمثيل الرياضيين بنسبة 50:50 في الألعاب الصيفية أول دورة تساوي بين الجنسين.

ومن المتوقع أن يصل عدد المشاهدين العالميين إلى 3 مليارات شخص، حيث تمت جدولة دورة الألعاب هذا العام لإتاحة تغطية أكثر توازناً لجميع الأحداث، ووضع جميع الرياضيين في دائرة الضوء. وستتضمن الألعاب أيضًا المزيد من المنافسات النسائية والمختلطة، مما يوفر المزيد من الفرص للنساء للفوز بالميداليات.

أدى التزام اللجنة الأولمبية الدولية بالمساواة بين الجنسين عبر السنين، إلى قيام الحركة الأولمبية بزيادة عدد الرياضيات الإناث في الألعاب الأولمبية بشكل ملحوظ، حيث بلغ مجموع المشاركين 2.2٪ فقط من المشاركين بالألعاب الأولمبية في باريس عام 1900 عندما تنافست النساء لأول مرة، وارتفع العدد تدريجياً، وتسارعت وتيرة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية قي عام 1984، بنسبة 23٪ و44٪ بالعاصمة البريطانية لندن في عام 2012 و48٪ بالعاصمة اليابانية طوكيو في عام 2020.

وقد أدت المبادرات الرئيسية الأخرى التي تم تنفيذها بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية الدولية (IFs) واللجان الأولمبية الوطنية (NOCs) إلى توفير فرص متساوية للرياضيين من الذكور والإناث للمشاركة في الألعاب الأولمبية.

كما تم ضمان جدولة الأحداث الرياضية للسيدات والرجال بشكل عادل على مدار 16 يومًا من الألعاب الأولمبية.

ويوفر الجدول الزمني المتوازن بين الجنسين للصحفيين الفرصة لتحقيق توازن أفضل في تغطيتهم، مما يسهل أيضًا على الجيل القادم من الرياضيات متابعة قدوتهن في وسائل الإعلام.

ووفقا لإحصاءات نشرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم تعيين ما يقرب من 35 معلقة رياضية من قبل خدمات البث الأولمبية لباريس 2024، مما رفع نسبة المعلقات الرياضيات إلى ما يقرب من 40٪ أي ما يمثل زيادة تقارب 80٪ مقارنة بطوكيو 2020 وأكثر من 200٪ مقارنة بأولمبياد ريو 2016.

تضاعفت التغطية الإعلامية الرياضية النسائية ثلاث مرات منذ عام 2019 بعد أن بقيت راكدة لمدة ثلاثة عقود عند 5 ٪ فقط، لتبلغ 16٪ في عام 2022. وإذا استمرت اتجاهات التغطية بمعدل النمو الحالي، فقد تصل حصة المرأة من التغطية إلى 20٪ بحلول عام 2025.

تتزايد جماهير الرياضات النسائية، حيث كانت بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023 هي الحدث الرياضي النسائي الأكثر مشاهدة في التاريخ بعدما بلغ عدد المشاهدين على مستوى العالم ما يقرب من 2 مليار مشاهد.