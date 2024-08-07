في ألمانيا.. علاج لا مثيل له للآباء والأمهات المرهقين.. ما هو؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ما هو مؤكّد أنّ دور الأب أو الأمّ صعب ومرهق في غالب الأحيان.

والعديد من الأهالي يزورون عيادة الطبيب بسبب معاناتهم من أعراض الأرق، ونوبات الهلع، وآلام الظهر والمفاصل. لكن ليس بالضرورة أن تكون الوصفة الطبّية لأوجاعهم عبارة عن تناول حبوب أو وضع مراهم.

إذ قد ينصح الطبيب الآباء والأمهات بقضاء إجازة مدّتها 4 أسابيع في منتجع صحّي على البحر أو في الجبال.

تتمتع ألمانيا بتاريخ طويل في مجال يُعرف باسم "Kur"، أي "العلاج"، يتألف من فترات راحة طويلة تهدف لعلاج أمراض مختلفة.

ويشمل العلاج تجربة الـ"هايلباد"، أو حمامات الاستشفاء، في مدن المنتجعات الصحيّة، مثل "بادن-بادن"، و"فيسبادن"، و"باد إمس".

تحتضن ألمانيا حوالي 350 مدينة مُصنّفة كمنتجع صحّي، والعديد منها مُدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو. وعلى مرّ القرون، كان يزورها الملوك والمجتمع الراقي، وكذلك المرضى من جميع أنحاء أوروبا والعالم.

"عانيت من مشاكل حادّة بالنوم"

يُنصح بهذه العلاجات عندما يصلّ أحد الوالدين إلى نقطة الانهيار.

وكانت هذه حال ضابطة الشرطة سيسيل بوارو، من بلدة إلمسهورن، شمال ألمانيا.

وقالت لـCNN: "في ذلك الوقت، كنت لا أزال أعيش مع زوجي السابق ووالد ابنتي على بعد حوالي 220 كيلومترًا من مدينة هامبورغ، حيث كنت أعمل مع الشرطة.. لذلك، كنت غالبًا ما أقود سيارتي إلى هامبورغ عند الساعة الثانية صباحًا للذهاب إلى العمل، ثم أعود بالسيارة بعد الظهر أو في المساء".

وتابعت: "في مرحلة ما، وبعدما مارست هذا العمل لسنوات عدة، عانيت من مشاكل حادّة في النوم، ووصلت إلى مرحلة من الإرهاق الشديد والأرق.. أبلغ الأشخاص المسؤولون عن صحتنا بالشرطة عن حالتي المؤسفة، ووصف طبيبي إجازة مدّتها 4 أسابيع لنفسي ولابنتي، التي كانت تبلغ من العمر 6 سنوات".

تعتبر جزيرة "نورديرني" الألمانية موطن عيادة "MGW"، التي تهدف لمساعدة الآباء والأمهات. تصوير: Müttergenesungswerk

قائمة انتظار طويلة

بدأت رحلة علاج الأمهات والأطفال بعد الحرب العالمية الثانية، عندما تأسست منظمة Müttergenesungswerk (MGW)، والتي تعني معهد رفاهية الأمهات.

تأسست المنظمة الخيرية لمساعدة النساء على التأقلم مع الأمومة والعمل وإعادة حياتهن إلى مسارها الصحيح بعد الحرب، عندما لم يعد الكثير من الآباء إلى ديارهم.

وتقول بيترا غيرستكامب، نائبة المدير الإداري للمنظمة، إن خدمة "MGW" فريدة من نوعها في ألمانيا. ولا تتوفر خدمة مماثلة في البلدان الأوروبية الأخرى.

واليوم، تُقدّم جلسات علاج الوالدين والطفل في العيادات التي تُديرها إمّا شركات التأمين الصحّي، أو مؤسسة Müttergenesungswerk، وهي متاحة للآباء والأمهات.

ما الأعراض التي يتم البحث عنها؟

أوضحت غيرستكامب: "تُلاحظ أعراض مثل الانفعال الشديد والسريع، والخمول، والإرهاق والتعب المستمر، والأرق". وغالباً ما "يبكي" هؤلاء الأشخاص ويشعرون عادةً بالإرهاق حتى من المهام اليومية الصغيرة.

في العام 2022، كان هناك 44,525 من الأمهات و2,320 من الآباء الذين شاركوا في العلاج الوقائي أو التأهيلي في عيادات "MGW"، وفقًا لبيانات منظمة "MGW".

وتتراوح أعمار معظم الأمهات اللواتي يتلقين العلاج في مرافق "MGW" بين 36 و45 عامًا. وتُظهر الإحصائيات أن الأمهات يعملن عادةً بدوام جزئي والآباء بدوام كامل.

زارت سيسيل بوارو منتجعًا صحيًّا مع ابنتها عندما كانت تبلغ من العمر 6 سنوات. تصوير: Cécile Poirot

وبمجرد وصول الوالدين إلى العيادة، يتم تقييم وضعهم الصحّي وتحديد العلاجات المناسبة بناءً على احتياجاتهم الفردية.

يتم الاعتناء بالأطفال خلال اليوم بعيداً عن الوالدين، ولكن لديهم أيضًا خيار المشاركة في أنشطة معينة معاً.

ويمكن أن تشمل خطط العلاج ما يلي:

التشخيص

العلاج الطبي

التمارين البدنية

تمارين الاسترخاء

المناقشات الفردية والجماعية

المشاركة في برامج تحث على التفاعل بين الوالدين والطفل

وتحتوي بعض العيادات على برامج مصممة خصيصًا للآباء والأمهات في حالات معينة، مثل أولئك الذين يشعرون بالحزن على فقدان شخص عزيز أو الذين ينفصلون عن شريك حياتهم.

وأوضحت غيرستكامب: "يتم وضع حلول تساعد المرضى على التأقلم مع الحياة اليومية مجددًا والحد من حدوث أي مشاكل صحيّة إضافية".