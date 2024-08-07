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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- البدايات الجديدة لا تعني بالضرورة وضع خطط كبيرة للمستقبل. لكن، قد تُشير إلى اعتماد تغييرات صغيرة، مثل المشي، عوض قيادة السيارة.

وكانت هذه أحد العوامل الرئيسية التي أراد مايكل ستيفن غرانت أن يأخذها بالاعتبار عندما بدأ التفكير في خطوة التقاعد.

يُقسّم مايكل غرانت وقته بين مدينة نيويورك الأمريكية وبلدة "سيدجيس" الإسبانية. ويخطط للتقاعد قريبًا في "سيدجيس". Credit: Courtesy Michael Steven Grant

كان غرانت، خبير المبيعات السابق البالغ من العمر 63 عاماً، يبحث عن مكان أصغر حجماً مع إمكانية الوصول إلى مدينة أكبر.

ووقع اختياره أخيرًا على بلدة "سيدجيس" الساحلية في كتالونيا، والتي تبعد أقل من ساعة جنوب غرب برشلونة، في شمال شرق إسبانيا.

بدأ غرانت بالتخطيط للتقاعد في العام 2022، عندما قسّم وقته بين مدينة نيويورك الأمريكية، والمدينة الساحلية الإسبانية المحاطة بالشواطئ الرملية الذهبية، ومناظر البحر الأبيض المتوسط.

اشترى غرانت وشريكة حياته شقة في بلدة "سيدجيس" مقابل 235 ألف يورو، أي ما يُعادل 255 ألف دولار.

وقال: "هناك أسباب عدة دفعتنا لشراء منزل التقاعد المستقبلي في سيدجيس، أبرزها أنه يقع ببلدة ساحلية صغيرة".

وأضاف: " إنه أمر رائع أن تكون قادرًا على الذهاب للأسواق والمطاعم سيرًا على الأقدام، من دون الحاجة إلى قيادة السيارة".

وتقع الشقة المؤلفة من غرفتي نوم، وتحتوي على شرفة صغيرة، على بعد خمس دقائق فقط من الشاطئ. وتُعدّ المعيشة أقل تكلفة بكثير ممّا هي عليه في مدينة نيويورك الأمريكية.

وكان غرانت، الذي نشأ في مقاطعة أونتاريو الكندية، لكنه عاش وعمل في أماكن بعيدة ضمنًا مدينتَي هونولولو الأمريكية وسيدني الأسترالية، يبحث عن التخلص من سموم حياته السابقة المليئة بالضغوطات.

وقال: "تتمتع سيدجيس بأجواء هادئة للغاية.. نُحبّ المشي لمسافة ثلاثة إلى أربعة أميال على طول الكورنيش الذي يمتد على طول الساحل، والتوقف لشرب القهوة أو تناول وجبة خفيفة، أو التسوق من البقالة، أو السباحة لمدة ساعتين، ثم أخذ قيلولة في منتصف النهار".

ولكن الاستقرار في "سيدجيس" لم يكن أمرًا سهلًا بداية. فقد تطلّب فتح حساب مصرفي، والتعامل مع الضرائب، والحصول على قرض عقاري لشراء شقة بمساعدة المحترفين المحليين.

صورة تعكس شقة غرانت في بلدة "سيدجيس" الإسبانية. Credit: Michael Steven Grant

الاستعانة بالسكان المحليّين

وسرعان ما أدرك غرانت أن "الطريقة الإسبانية" تعني تعلّم كيفية التصرف كمواطن محلي واتباع العادات الاجتماعية التي تعتبر نموذجية في العديد من بلدان البحر الأبيض المتوسط، حيث يعتبر التواصل وتعزيز العلاقات أمراً بالغ الأهمية.

وقال: "يجب الحرص دومًا على التعبير عن امتنانك بهدية صغيرة وبطاقة شكر خاصة لكلّ شخص قدم المساعدة".

وبين أهم النصائح التي قدّمها غرانت هي الاستمتاع بأجواء المدينة والعيش مثل السكان المحليّين قبل المغامرة بشراء عقار في المنطقة.

واستنادًا إلى تجربته، يقترح غرانت زيارة المنطقة مرات عدةعلى مدار العام، وليس فقط في موسم الذروة. ومن الضروري التجوّل ليلًا والتأكد من إمكانية وصولك إلى كلّ ما تحتاجه قبل شراء المنزل.

وبمجرد أن وجد غرانت مجتمعه الجديد، حوّل حياته في "سيدجيس" إلى فرصة عمل من خلال مساعدة المغتربين الآخرين الذين ينتقلون إلى إسبانيا. وفي المستقبل، سيتقاعد تمامًا في إسبانيا، قائلًا: "أصبحت مدينة نيويورك باهظة الثمن للغاية".