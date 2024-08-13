ما هي أفضل 10 دول أوروبية من حيث نقاوة مياه السباحة؟

"ممتلئ بالفئران والقمامة".. شاهد كيف رد باريسيون بعد سؤال عن إمكانية السباحة في نهر السين

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصبحت جودة مياه نهر السين بباريس، في دائرة الضوء بعدما أنفقت المدينة الفرنسية 1.5 مليار دولار لتنظيف النهر استعدادًا للألعاب الأولمبية لعام 2024، التي انتهت الأحد.

لكن، ثمة أخبار جيدة لمحبي السباحة البرية بشكلٍ عام، إذ تتمتّع الغالبية العظمى من مواقع السباحة في قارة أوروبا بنوعية مياه "ممتازة"، وفقًا لتقريرٍ جديد صادر عن الوكالة الأوروبية للبيئة (EEA).

تتمتع جزيرة قبرص الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط بأنظف مياه للسباحة في أوروبا بشكلٍ عام، وفقًا للوكالة الأوروبية للبيئة. Credit: f8grapher/iStockphoto/Getty Images

عندما يأتي الأمر للسباحة في البحر، تتمتع كرواتيا بملوحة رائعة، تليها قبرص، واليونان وسلوفينيا.

وتعادلت بلجيكا وبلغاريا في المركز الخامس.

اختبرت الوكالة الأوروبية للبيئة 260 مسطحًا مائيًا في النمسا، وحصلت 96.9% منها على تصنيف "ممتاز". واحتلت النمسا المرتبة الثانية في قائمة أنظف مياه للسباحة في أوروبا. Credit: Axel Hoerterer/iStockphoto/Getty Images

وأمّا بالنسبة للمياه الداخلية، تعادلت كل من بلغاريا، واليونان، وأيرلندا، ورومانيا في المركز الأول، ولم تكن النمسا وفنلندا ببعيدتين كثيرًا عن المجموعة.

احتلت كرواتيا المرتبة الثالثة في قائمة أنظف مياه للسباحة في قارة أوروبا. Credit: Zvonimir Barisin/PIXSELL/DeFodi Images/Getty Images

وبالنسبة للمياه الأكثر نقاءً بشكلٍ عام، حصلت قبرص على المركز الأول، وتبعتها النمسا في المركز الثاني، وكرواتيا في المركز الثالث.

إليك أفضل 10 بلدان أوروبية من حيث نقاوة مياه السباحة: