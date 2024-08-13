ما هي أفضل 10 دول أوروبية من حيث نقاوة مياه السباحة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصبحت جودة مياه نهر السين بباريس، في دائرة الضوء بعدما أنفقت المدينة الفرنسية 1.5 مليار دولار لتنظيف النهر استعدادًا للألعاب الأولمبية لعام 2024، التي انتهت الأحد.
لكن، ثمة أخبار جيدة لمحبي السباحة البرية بشكلٍ عام، إذ تتمتّع الغالبية العظمى من مواقع السباحة في قارة أوروبا بنوعية مياه "ممتازة"، وفقًا لتقريرٍ جديد صادر عن الوكالة الأوروبية للبيئة (EEA).
عندما يأتي الأمر للسباحة في البحر، تتمتع كرواتيا بملوحة رائعة، تليها قبرص، واليونان وسلوفينيا.
وتعادلت بلجيكا وبلغاريا في المركز الخامس.
وأمّا بالنسبة للمياه الداخلية، تعادلت كل من بلغاريا، واليونان، وأيرلندا، ورومانيا في المركز الأول، ولم تكن النمسا وفنلندا ببعيدتين كثيرًا عن المجموعة.
وبالنسبة للمياه الأكثر نقاءً بشكلٍ عام، حصلت قبرص على المركز الأول، وتبعتها النمسا في المركز الثاني، وكرواتيا في المركز الثالث.
إليك أفضل 10 بلدان أوروبية من حيث نقاوة مياه السباحة:
- قبرص
- النمسا
- كرواتيا
- اليونان
- بلغاريا
- الدنمارك
- مالطا
- ألمانيا
- إيطاليا
- ليثوانيا