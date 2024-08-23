وفاة بطريق مثلي الجنس أسر قلوب الملايين حول العالم

إنقاذ البطريق الإفريقي من خطر الانقراض بطريقة مبتكرة.. ما هي؟

بطريق أصفر العينين.. تعرف إلى هذا النوع من البطاريق "الوقحة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فارق سفين، بطريق من فصيلة "جنتو" الأسترالية الذي أصبح رمزًا عالميًا غير متوقع للمساواة، الحياة نتيجة أسباب طبيعية على ما يبدو، عن عمر يناهز 11 عامًا، بحسب ما أعلن حوض الأسماك الذي أقام فيه، بمدينة سيدني الأسترالية، الخميس.

في عام 2018، حقق سفين شهرة عالمية، عندما دخل في شراكة مع ذكر آخر من الفصيلة ذاتها يُدعى "ماجيك"، وشوهدا يتجولان ويسبحان معًا قبل موسم التكاثر.

وجد سفين وماجيك طريقهما إلى الشهرة في عام 2018. Credit: SEA LIFE Sydney Aquarium

وألهم الثنائي المعروفان باسم "سفينجيك" الملايين بصلتهما التي لا تتزعزع، وعائلتهما.

وقام كلاهما بتربية فرخين، هما لارا، البالغة من العمر 6 أعوام، وكلانسي، 4 أعوام.

ولمساعدة ماجيك، البالغ من العمر 8 سنوات، على التأقلم مع هذه الخسارة، اصطحبه موظفو الحوض لرؤية سفين " حتى يتمكن من فهم سبب عدم عودة شريكه"، وفقًا لما ورد في بيان صادر عن حوض "سي لايف سيدني أكواريوم" (Sea Life Sydney Aquarium).

وأضاف البيان: "لقد بدأ (ماجيك) بالغناء على الفور، وهو أمر كان متبادلاً من قِبَل قاطنَي المستعمرة بشكلٍ جميل".

ألهم الثنائي الملايين بقصتهما. Credit: SEA LIFE Sydney Aquarium

وقال المدير العام لحوض الأسماك، ريتشارد ديلي: "إن فقدان سفين أمر مفجع لمستعمرة البطريق، والفريق، وكل من أخذ الإلهام من قصة سفين وماجيك، أو تأثر بها بشكلٍ إيجابي".

وأضاف: "نريد أن ننتهز هذه الفرصة للتأمل والاحتفال بحياة سفين".

وعاش سفين حياة رائعة، ويبلغ متوسط ​​عمر فصيلته حوالي 12 إلى 13 عامًا.

وكانت لديه علاقة قوية مع ماجيك، فغالبًا ما شوهد الاثنان معًا خارج موسم التكاثر، وهو أمر نادر بالنسبة لفصيلتهما.

وقال ديلي: "ينصب تركيز الفريق الآن على ماجيك، الذي سيستعد قريبًا لموسم التكاثر الأول له من دون سفين".

وألهم الثنائي منصة مزينة ظهرت في مسلسل "Atypical" على "نتفليكس"، وتم إدراجهما في المناهج التعليمية في نيو ساوث ويلز، وهي ولايتهما الأسترالية.

كما أشار حوض الأسماك إلى تطرق عدد لا يحصى من الكتب والأفلام إلى قصة حبهما أيضًا.

وفي عام 2018، أصبح سفين وماجيك أبوين بعدما تم تكليفهما بتفقيس بيضة "احتياطية" قدمها لهما زوجان آخران من البطاريق كانا قد وضعا بيضتين.



ومن الشائع أن تضع طيور البطريق من هذه الفصيلة بيضتين في كل موسم تكاثر، لكن طيور البطريق في شبه القارة القطبية الجنوبية عادةً ما تمتلك الموارد اللازمة لتربية بيضة واحدة فحسب، لذلك قد لا يتمكن الفرخ "الاحتياطي" من البقاء على قيد الحياة.

وسفين وماجيك ليسا الزوجين الوحيدين من البطاريق مثلية الجنس التي نجحت في تفقيس بيضة، إذ قامت بذلك بطاريق في نيويورك وإسبانيا أيضًا.

وخلال صعود شهرة هذا الثنائي، تمكن حوض الأسماك من زيادة الوعي وجمع الأموال لقضايا مهمة، شملت الحفاظ على البيئة، والتلوث البلاستيكي، وتغير المناخ، والحاجة إلى حماية البطاريق البرية.