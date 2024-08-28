في إسطنبول نوعان من القاطنين: القطط والبشر في علاقة حب تاريخية

قراءة الفنجان في مقاهي اسطنبول..ظاهرة مستمرة منذ قرون في تركيا

طائرة شحن من طراز بوينغ تهبط بدون عجلات أمامية في اسطنبول.. شاهد ما حدث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تم تتويج مطار "IGA" في مدينة إسطنبول التركية، الذي افتُتِح قبل 6 سنوات فقط في عام 2018، كأفضل مطار من ناحية الاتصال في العالم، وفقًا لبيانات جديدة من شركة "Cirium" المختصة في تحليل قطاع الطيران.

يحتل مطار إسطنبول موقعًا متميزًا حيث يلتقي الشرق بالغرب في تركيا، ويقوم بتشغيل 309 رحلة طيران بدون توقف إلى وجهات متعددة حول العالم.

وغالبية تلك الرحلات تابعة للخطوط الجوية التركية، التي تخدم أكبر عدد من البلدان مقارنةً بأي شركة طيران أخرى.

يحتل مطار إسطنبول موقعًا متميزًا حيث يلتقي الشرق بالغرب في تركيا. Credit: OZAN KOSE / Contributor

ويعبر نحو 90 مليون مسافر هذا المركز العالمي سنويًا، ما يجعله سابع أكثر المطارات ازدحامًا في العالم، وتبلغ سعته السنوية 200 مليون شخص.

وقد يكون ذلك مفيدًا، إذ تجاوزت الحركة الجوية في النصف الأول من عام 2024 مستويات عام 2019 لأول مرة منذ بدء جائحة " كوفيد-19".

وأفاد الرئيس التنفيذي للمطار، صلاح الدين بيلجن، في بيان لـ CNN: "موقعنا الاستراتيجي على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا يسمح لنا بالعمل كمركزٍ حيوي للسفر الدولي".

ويتبع المطار ثلاث مطارات أوروبية في المراتب التالية على القائمة، مع تواجد مطار فرانكفورت بالمرتبة الثانية، ومطار باريس شارل ديغول بالمرتبة الثالثة، بينما حصد مطار أمستردام سخيبول المرتبة الرابعة.

أكثر المطارات اتصالاً في أمريكا الشمالية

تقدم مدينة دبي الإماراتية رحلات مباشرة إلى 269 وجهة فريدة. Credit: Giuseppe Cacace/AFP/Getty Images

تم تتويج مطار شيكاغو أوهير، الذي تعادل مع مطار سخيبول في المرتبة الرابعة، كأفضل مطار من ناحية الاتصال في أمريكا الشمالية، مع خدمته لـ 270 وجهة بدون توقف.

واحتل مطار دبي الدولي المرتبة السادسة، بخدمته 269 وجهة بدون توقف.

وتعاملت دبي مع 87 مليون مسافر تقريبًا في عام 2023، ويشكل ذلك زيادة بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2022، بحسب بيانات مجلس المطارات الدولي.

وحصد مطار شنغهاي بودونغ الدولي المرتبة الثامنة، وهو أفضل المطارات اتصالاً في آسيا، مع خدمته لـ 243 وجهة بدون توقف.

إليك أفضل 20 مطاراً من ناحية مستوى الاتصال حاليًا:

1. مطار إسطنبول: يخدم 309 وجهة بدون توقف

2. مطار فرانكفورت: 296 وجهة

3. مطار باريس شارل ديغول: 282 وجهة

4. مطار أمستردام سخيبول: 270 وجهة (تعادل)

4. مطار شيكاغو أوهير الدولي: 270 وجهة (تعادل)

6. مطار دبي الدولي: 269 وجهة

7. مطار دالاس فورت وورث الدولي: 261 وجهة

8. مطار شنغهاي بودونغ الدولي: 243 وجهة

9. مطار أتلانتا هارتسفيلد-جاكسون الدولي: 237 وجهة

10. مطار روما فيوميتشينو (المعروف باسم مطار ليوناردو دافنشي الدولي أيضًا): 234 وجهة

11. مطار دنفر الدولي: 229 وجهة

12. مطار لندن هيثرو: 221 وجهة

13. مطار الملك عبد العزيز الدولي: 219 وجهة

14. مطار أدولفو سواريز مدريد-باراخاس: 218 وجهة (تعادل)

14. مطار لندن جاتويك: 218 وجهة (تعادل)

16. مطار فرانز جوزيف شتراوس: 217 وجهة

17. مطار برشلونة إل برات: 209 وجهة

18. مطار العاصمة بكين الدولي: 206 وجهة

19. مطار تشنغدو شوانغليو الدولي: 202 وجهة

19. مطار قوانغتشو باييون الدولي: 202 وجهة