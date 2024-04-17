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فيديو من داخل رحلة طيران ألاسكا بعد انفجار نافذة في الجو على ارتفاع 16 ألف قدم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتنقَّل المسافرون حول العالم مرة أخرى بصورةٍ كبيرة، وبشكلٍ يعزز تصنيفات عدد من مراكز الطيران الدولية ضمن قائمة المطارات الأكثر ازدحامًا في العالم.

لا يوجد أي تغيير في أعلى القائمة، إذ لا يزال مطار هارتسفيلد-جاكسون الدولي في أمريكا المطار رقم 1 من حيث حجم الركاب في عام 2023، وهذه مرتبة احتلها سنويًا لأكثر من عقدين من الزمن، باستثناء عام 2020 الذي شهد جائحة فيروس كورونا.

ولكن، حصد مطار دبي الدولي (DXB) المركز الثاني للمرة الأولى، بحسب التصنيف الأولي الذي أصدره المجلس الدولي للمطارات (ACI) لعام 2023، الإثنين.

وقال المدير العام للمجلس الدولي للمطارات، لويس فيليبي دي أوليفيرا: "خدمت دبي حوالي 87 مليون مسافر في عام 2023. وهذا يمثل زيادة سنوية بنسبة 31%، أي أعلى بنسبة 1% مقارنة بعام 2019. وقد ربطت 262 وجهة حول 104 دول بـ 102 ناقلة دولية".

وتمثل قفزة المطار من المركز الخامس في عام 2022 نموًا كبيرًا في مجال الطيران، إذ من المتوقع أن يصل توسع الصناعة في الاقتصادات الناشئة والنامية بالشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ إلى أكثر من ضعف معدل الاقتصادات المتقدمة في العقود القادمة، بحسب ما ذكره دي أوليفيرا.

وبلغ عدد المسافرين في مطار هارتسفيلد-جاكسون بأتلانتا 104.7 مليون في عام 2023. ولا يزال هذا الرقم أقل بحوالي 5% من إجمالي الركاب في مطار هارتسفيلد-جاكسون قبل الجائحة في عام 2019.

وأشار دي أوليفيرالى أنّ المجلس يتوقع أن تخدم أتلانتا حوالي 110 مليون مسافر في عام 2024، ما سيُعيد المطار إلى مستويات الركاب لعام 2019.

وعلى الصعيد العالمي، نمت حركة الركاب في عام 2023 بنسبة 27% مقارنة بعام 2022 لتصل إلى نحو 94% من نتائج عام 2019، مع انتعاش السفر المحلي بسرعةٍ أكبر بعد الجائحة، ونموه بنسبة 20% من عام 2022 ليصل إلى 97% تقريبًا من مستويات عام 2019.

السفر الدولي يعزز التعافي

لكن في عام 2023، عزّزت السوق الدولية التعافي، إذ أنّها نمت بنحو 37% لتصل إلى 90% تقريبًا مقارنة بأرقام عام 2019.

ورُغم أن مطار دبي الدولي احتل المرتبة الثانية من حيث إجمالي حركة المرور، إلا أنّه يتبوأ المرتبة الأولى عالميًا من حيث عدد المسافرين الدوليين.

وقفز مطار هيثرو في لندن، وهو لاعب دولي قوي آخر، من المركز الثامن في عام 2022 إلى المركز الرابع العام الماضي.

ولكن حقق مطار طوكيو هانيدا في اليابان أكبر قفزة، مع انتقاله من المركز الـ16 إلى المركز الخامس، ويعود الفضل في ذلك إلى حدٍ كبير لإعادة افتتاح أبواب اليابان أمام المسافرين.

واستقر مطار إسطنبول في المركز السابع، بينما تراجع مطار أنديرا غاندي الدولي في نيودلهي بمرتبة واحدة من المركز التاسع في عام 2022 إلى المركز العاشر العام الماضي.

تحسن قطاع الطيران

وتُعتبر التوقعات العالمية "إيجابية للغاية" للنمو المستمر.

وقال دي أوليفيرا: "في عام 2020، فقدنا حوالي 20 عامًا من التطور في قطاع الطيران في عام واحد، لذا نحن نتعافى بسرعةٍ كبيرة عند وضع ذلك بعين الاعتبار".

وفي عام 2023، تمكنّ النظام من التعامل بشكل أفضل مع الطلب المتزايد مقارنة بما كان عليه في وقتٍ سابق أثناء انتعاش الجائحة، بحسب ما ذكره.

ولكن لا تزال هناك عدد من نقاط الضغط، بما في ذلك النقص في عدد مراقبي الحركة الجوية بأمريكا.

وهناك أيضًا طلب مرتفع جدًا على الطائرات الجديدة الأكثر كفاءة لتقليل تكاليف الوقود وزيادة الاستدامة.

أكثر المطارات ازدحامًا في العالم بحسب حركة المسافرين في عام 2023: