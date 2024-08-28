دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- على متن قطار "كاليدونيان سليبر"، الذي يعمل 6 أيام في الأسبوع من لندن إلى اسكتلندا، ستخوض تجربة فريدة لا تخلو من المناظر الخلابة على طول المسار.

بعد تناول أطعمة شهية وتذوّق شراب الويسكي، تُسنح للركاب فرصة التعرّف إلى أصدقاء جدد عبر المقاعد الدوارة والكبائن المريحة، المفروشة بأناقة باللونين البرتقالي والأزرق المائل للأخضر.

يقوم القطار برحلته 6 أيام في الأسبوع من محطة يوستون في لندن إلى مجموعة من الوجهات في جميع أنحاء اسكتلندا. Credit: Caledonian Sleeper

وتتحدث محررة CNN، مورين أوهير، عن تجربتها على متن القطار قائلة: "تركنا وراءنا صخب محطة يوستون المزدحمة في لندن الساعة 8 مساءً، وفي غضون 12 ساعة وصلنا إلى مدينة فورت ويليام، التي يُطلق عليها عاصمة أنشطة الهواء الطلق في المملكة المتحدة وهي موطن لأعلى الجبال في البلاد، بما في ذلك جبل بن نيفيس الذي يبلغ ارتفاعه 4413 قدمًا".

وتمتد هذه الرحلة على مسافة 500 ميل من جنوب بريطانيا إلى شمالها، وتُعتبر الأجمل من بين مسارات القطار الخمسة، التي تغطي المدن الاسكتلندية وأعمق المرتفعات.

الخيار الأقل تكلفة يتمثل في عربة الجلوس. Credit: Caledonian Sleeper

وخضع القطار لعملية تجديد بقيمة 200 مليون دولار في عام 2019، ويواصل إرثًا دام 150 عامًا من خدمات قطارات النوم بين لندن واسكتلندا.

وإذا كنت ترغب في تجربة شعور الدرجة الأولى المريح والإضاءة القابلة للتعديل مع مساند الرأس ووسائد ومساند القدمين، فيمكنك عادةً اختيار عربة قطار مسبق في اتجاه واحد مقابل حوالي 55 جنيهًا إسترلينيًا (72 دولارًا).

تتمتع المقاعد بمساند رأس قابلة للتعديل، وتوفر وسادة المقعد القابلة للتعديل إمكانية تغيير وضعية الجلوس دون إزعاج الراكب خلفك. Credit: Caledonian Sleeper

وهذا يزيد بنحو 20 جنيهًا إسترلينيًا عما قد تدفعه مقابل رحلة جوية ذهاب وإياب مدتها ساعة واحدة إلى إدنبرة، عاصمة اسكتلندا، ما يجعل قطار "كاليدونيان سليبر" الخيار الأكثر فخامة واستدامة بيئيًا، ولكنه أيضًا الأبطأ والأغلى على الإطلاق.

ويتمثل الخيار الأكثر فخامة في الجناح المزدوج مع سرير مناسب ووجبة فطور تصلك إلى غرفتك، وتبلغ الكلفة عادةً حوالي 325 دولارًا للشخص الواحد في اتجاه واحد.

هذا هو الخيار الأكثر فخامة على متن قطار النوم. Credit: Caledonian Sleeper

ويسافر ويل سوين، الذي لديه شغف للسكك الحديدية، على متن القطار مرة واحدة على الأقل في السنة، وكان يخطط لطلب الزواج من صديقته كلوي بيكيت على متن هذه الرحلة.

ولا يمكن إنكار أن بعض المساحات ضمن القطار قد تكون ضيقة. حتى إذا كنت مسافراً بمفردك، فهناك مساحة صغيرة لتغيير الملابس.

ومع ذلك، فإن تصميم الغرفة مريح بشكل رائع، مع أقمشة دافئة مستوحاة من نسيج التويد التقليدي والكثير من اللمسات الذكية، من المرآة الطويلة خلف الباب إلى مجموعة من المقابس الكهربائية ومنافذ "USB".

كما أن الغرف النظيفة والمراتب المريحة تضمن لك ليلة نوم هانئ للغاية.

الغرف ذات الحمام الداخلي والغرف الكلاسيكية صغيرة الحجم ولكنها مصممة بشكل مثالي. Credit: Caledonian Sleeper

وتصف أوهير تجربة النوم بأنها هادئة بشكل ملحوظ، إذ تهز عربة القطار الركاب في مضاجعهم، بينما يصدر المحرك والعجلات تهويدة إيقاعية.

واستيقظيت أوهير في السابعة صباحًا، لتشاهد، من خلال نافذتها المغبّشة بقطرات المطر، منظر غابات الصنوبر الاسكتلندية الكثيفة، والتلال التي تبرز من الضباب، واللمعان الخافت لمياه البحيرة.

تتوفر العربة ذات الثلاثين مقعدًا فقط للركاب المقيمين في غرف ذات أسرّة النوم. Credit: Caledonian Sleeper

وقالت أوهير: "قد يكون سعر الرحلة مشابهًا لكلفة قضاء ليلة في فندق خمس نجوم، لكن الاستيقاظ على مناظر المرتفعات يُعد تجربة فريدة تمامًا توازي رفاهية الفنادق من فئة 6 نجوم".