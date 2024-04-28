دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عادةً ما يكون إنشاء محطة جديدة للسكك الحديدية فائقة السرعة أمرًا مرتقبًا للغاية في الصين، إلا أنّ هذه المحطة أثارت الجدل عبر الإنترنت بفضل تصميمها اللافت للأنظار.

وفقًا لتقرير عبر وسائل الإعلام الحكومية الصينية، سيبدأ بناء محطة شمال "نانجينغ" للسكك الحديدية في النصف الأول من هذا العام.

ونقل التقرير عن المسؤولين قولهم إنّ التصميم مستوحى من نهر "يانغتسي"، والذي يتدفق عبر المدينة، كما أنّه مستوحى من الزهور المتفتحة.

رسم تمثيلي لمحطة سكة حديد شمال نانجينغ المستقبلية Credit: Jiangsu News/Weibo

وتشتهر مدينة نانجينغ، عاصمة مقاطعة جيانغسو الشرقية، بأزهار البرقوق التي تتفتح كل ربيع.

ولكن لم تكن ردود الفعل تجاه التصاميم التي صدرت في وقتٍ سابق من هذا الشهر إيجابية جدًا.

ولم ير العديد من المستخدمين على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "ويبو" زهرة البرقوق في التصميم. وبدلاً من ذلك، قال الكثيرون إنّهم اعتقدوا أنّه يبدو أشبه بفوطة صحيّة نسائية.

وعلّق أحدهم قائلا: "تشبه الرسوم التمثيلية لمحطة شمال نانجينغ فوطة صحية.. هل يشعر الناس وكأنهم يتسربون عند خروجهم من المحطة؟".

بينما كتب آخر: "أجنحة لحماية نانجينغ. يجب أن تكون (هذه المحطّة) قادرة على وقف أي تدفّق كثيف (للحشود)".

