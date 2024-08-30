ألق نظرة على الصور المذهلة من مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2024

من الأبسوم والبط إلى السناجب.. شاهد مركز الحياة البرية هذا يرحب بوصول أكثر من 500 حيوان جديد في غضون أسبوعين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نالت صور لفقمات نائمات، ولقاء مُميت بين تمساح "كايمان" ونمر "جاغوار" وغيرها، استحسانًا كبيرًا في مسابقة مصور الحياة البرية لهذا العام.

وتلقت النسخة الـ60 من المسابقة رقمًا قياسيًا بلغ 59،228 مشاركة لأشخاص من 117 دولة ومنطقة، وفقًا لبيان صحفي صادر عن متحف التاريخ الطبيعي في العاصمة البريطانية لندن، التي نظمت المسابقة.

صورة لحيوان القاقم أثناء القفز في الهواء. ووصف العلماء هذا السلوك بالرقص، ولكن الآراء منقسمة بشأن هذا الموضوع. تصوير: Jose Manuel Grandío/Wildlife Photographer of the Year

وخضعت الصور للتحكيم من قِبَل لجنة بناءً على مستوى الإبداع، والأصالة، والتميز لتقني.

وكانت الصور التي نالت استحسانًا كبيرًا منتشرة عبر مجموعة من الفئات، بما في ذلك فئة المصورين الذين يبلغون من العمر 10 سنوات أو أقل، والفن الطبيعي، والحيوانات في بيئتها، وفئة تحت الماء، وفئة المحيطات.

فقمات نائمات بين المياه الباردة في القارة القطبية الجنوبية. Credit: Tamara Stubbs/Wildlife Photographer of the Year

وتشمل الصور مشهدًا مؤثرًا لغزال متجمد على أرضية غابة في صباح شتوي جليدي.

نالت هذه الصورة لغزال متجمد في كاليفورنيا استحسانًا كبيرًا. Credit: Randy Robbins/Wildlife Photographer of the Year

وأفادت رئيسة لجنة التحكيم، كاثي موران، في بيان: "في هذه المجموعة (من الصور)، يمكن رؤية تنوع الفصائل، ومجموعة من السلوكيات، وقضايا متعلقة بالحفظ".

صورة مخيفة لنمر "جاغوار" يعض تمساحًا من نوع "كايمان". Credit: Ian Ford/Wildlife Photographer of the Year

ومن ثم أضافت: "تمثل هذه الصور تطور المنافسة على مرّ السنين، من التاريخ الطبيعي بشكلٍ بحت، إلى التصوير الفوتوغرافي الذي يحتضن وبشكلٍ كامل تمثيل العالم الطبيعي بجماله وتحدياته. إنّها مجموعة قوية لبدء ذكرى سنوية تاريخية".

مشهد لأسد ولبؤة أثناء التزاوج في محمية بتنزانيا. Credit: William Fortescue/Wildlife Photographer of the Year

وتمت إضافة تكريم جديد إلى فئات الشباب والكبار على حد سواء، يُدعى "جائزة التأثير"، للاعتراف بقصة نجاح متعلقة بالحفظ، أو الأمل، أو التغيير الإيجابي، بحسب البيان.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بتاريخ 8 أكتوبر/تشرين الأول، وسيتم عرض 100 صورة من المسابقة بمعرض في متحف التاريخ الطبيعي في لندن اعتبارًا من 11 أكتوبر/تشرين الأول.