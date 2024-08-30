ألق نظرة على الصور المذهلة من مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نالت صور لفقمات نائمات، ولقاء مُميت بين تمساح "كايمان" ونمر "جاغوار" وغيرها، استحسانًا كبيرًا في مسابقة مصور الحياة البرية لهذا العام.
وتلقت النسخة الـ60 من المسابقة رقمًا قياسيًا بلغ 59،228 مشاركة لأشخاص من 117 دولة ومنطقة، وفقًا لبيان صحفي صادر عن متحف التاريخ الطبيعي في العاصمة البريطانية لندن، التي نظمت المسابقة.
وخضعت الصور للتحكيم من قِبَل لجنة بناءً على مستوى الإبداع، والأصالة، والتميز لتقني.
وكانت الصور التي نالت استحسانًا كبيرًا منتشرة عبر مجموعة من الفئات، بما في ذلك فئة المصورين الذين يبلغون من العمر 10 سنوات أو أقل، والفن الطبيعي، والحيوانات في بيئتها، وفئة تحت الماء، وفئة المحيطات.
وتشمل الصور مشهدًا مؤثرًا لغزال متجمد على أرضية غابة في صباح شتوي جليدي.
وأفادت رئيسة لجنة التحكيم، كاثي موران، في بيان: "في هذه المجموعة (من الصور)، يمكن رؤية تنوع الفصائل، ومجموعة من السلوكيات، وقضايا متعلقة بالحفظ".
ومن ثم أضافت: "تمثل هذه الصور تطور المنافسة على مرّ السنين، من التاريخ الطبيعي بشكلٍ بحت، إلى التصوير الفوتوغرافي الذي يحتضن وبشكلٍ كامل تمثيل العالم الطبيعي بجماله وتحدياته. إنّها مجموعة قوية لبدء ذكرى سنوية تاريخية".
وتمت إضافة تكريم جديد إلى فئات الشباب والكبار على حد سواء، يُدعى "جائزة التأثير"، للاعتراف بقصة نجاح متعلقة بالحفظ، أو الأمل، أو التغيير الإيجابي، بحسب البيان.
وسيتم الإعلان عن الفائزين بتاريخ 8 أكتوبر/تشرين الأول، وسيتم عرض 100 صورة من المسابقة بمعرض في متحف التاريخ الطبيعي في لندن اعتبارًا من 11 أكتوبر/تشرين الأول.