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من بينها نمر ينقض على تمساح.. ألق نظرة على الصور المذهلة من مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2024

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نالت صور لفقمات نائمات، ولقاء مُميت بين تمساح "كايمان" ونمر "جاغوار" وغيرها، استحسانًا كبيرًا في مسابقة مصور الحياة البرية لهذا العام.

وتلقت النسخة الـ60 من المسابقة رقمًا قياسيًا بلغ 59،228 مشاركة لأشخاص من 117 دولة ومنطقة، وفقًا لبيان صحفي صادر عن متحف التاريخ الطبيعي في العاصمة البريطانية  لندن، التي نظمت المسابقة.

ألق نظرة على الصور المذهلة من مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2024
صورة لحيوان القاقم أثناء القفز في الهواء. ووصف العلماء هذا السلوك بالرقص، ولكن الآراء منقسمة بشأن هذا الموضوع.تصوير: Jose Manuel Grandío/Wildlife Photographer of the Year

وخضعت الصور للتحكيم من قِبَل لجنة بناءً على مستوى الإبداع، والأصالة، والتميز لتقني.

وكانت الصور التي نالت استحسانًا كبيرًا منتشرة عبر مجموعة من الفئات، بما في ذلك فئة المصورين الذين يبلغون من العمر 10 سنوات أو أقل، والفن الطبيعي، والحيوانات في بيئتها، وفئة تحت الماء، وفئة المحيطات.

ألق نظرة على الصور المذهلة من مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2024
فقمات نائمات بين المياه الباردة في القارة القطبية الجنوبية.Credit: Tamara Stubbs/Wildlife Photographer of the Year

وتشمل الصور مشهدًا مؤثرًا لغزال متجمد على أرضية غابة في صباح شتوي جليدي.

ألق نظرة على الصور المذهلة من مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2024
نالت هذه الصورة لغزال متجمد في كاليفورنيا استحسانًا كبيرًا.Credit: Randy Robbins/Wildlife Photographer of the Year

وأفادت رئيسة لجنة التحكيم، كاثي موران، في بيان: "في هذه المجموعة (من الصور)، يمكن رؤية تنوع الفصائل، ومجموعة من السلوكيات، وقضايا متعلقة بالحفظ".

ألق نظرة على الصور المذهلة من مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2024
صورة مخيفة لنمر "جاغوار" يعض تمساحًا من نوع "كايمان".Credit: Ian Ford/Wildlife Photographer of the Year

ومن ثم أضافت: "تمثل هذه الصور تطور المنافسة على مرّ السنين، من التاريخ الطبيعي بشكلٍ بحت، إلى التصوير الفوتوغرافي الذي يحتضن وبشكلٍ كامل تمثيل العالم الطبيعي بجماله وتحدياته. إنّها مجموعة قوية لبدء ذكرى سنوية تاريخية".

ألق نظرة على الصور المذهلة من مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2024
مشهد لأسد ولبؤة أثناء التزاوج في محمية بتنزانيا.Credit: William Fortescue/Wildlife Photographer of the Year

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وتمت إضافة تكريم جديد إلى فئات الشباب والكبار على حد سواء، يُدعى "جائزة التأثير"، للاعتراف بقصة نجاح متعلقة بالحفظ، أو الأمل، أو التغيير الإيجابي، بحسب البيان.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بتاريخ 8 أكتوبر/تشرين الأول، وسيتم عرض 100 صورة من المسابقة بمعرض في متحف التاريخ الطبيعي في لندن اعتبارًا من 11 أكتوبر/تشرين الأول.

صور مذهلة من مسابقة مصور الحياة البرية لهذا العام
صورة لطاووسين هنديين في غابة.Credit: Shreyovi Mehta/Wildlife Photographer of the Year
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