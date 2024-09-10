صيحة قد تجعلك "أكثر شخص مكروه في المطار".. لماذا تلفت انتباه المسافرين؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ظهرت صيحة جديدة في عالم السفر، تنطوي على تصوير جميع العناصر الموضوعة في حاوية الأمن ​​بالمطارات.

وانطلقت صيحة "أجمل حاوية تفتيش في المطار" عبر مواقع مثل "تيك توك"، و"إنستغرام"، و"بينتريست"، حيث يشارك الأشخاص لقطات مرتبة بشكلٍ فني لنظاراتهم الشمسية، وأحذيتهم، ومواد التجميل، وكتبهم داخل حاويات الأمن البلاستيكية في المطار.

ولا تظهر في الصور أكياس بلاستيكية مجعدة محشوة بمعجون الأسنان أو أي أدوية، بل ما يتعلق بجماليات السفر الملهم، ما يعني أنّك سترى كاميرا فيلم بمقاس 35 مليمترًا موضوعة بجانب حذاء أنيق، والطبعة الأولى من كتاب "On the Road".

أصبحت صيحة جديدة تلفت الانتباه في المطارات. Credit: Maureen O'Hare/CNN

وهذه الصيحة هي الأحدث من بين سلسلة من الاتجاهات التي يقوم الأشخاص فيها بتنظيم ممتلكاتهم لعرضها أمام الجمهور، بدءًا من أرفف الكتب، إلى الطاولات بجانب السرير، وحتى الأجزاء الداخلية من الثلاجات، أو ما يُعرف باسم "تنسيق الثلاجات".

ولكن أزعجت هذه الصيحة العديد من الأشخاص نظرًا لضرورة تجنب التباطؤ عند الوقوف في طابور الأمن ​​في المطار.

وانتقدت صحيفة "نيويورك بوست" هذه الصيحة التي "تستهلك الوقت"، ووصفتها بأنّها "آفة يقودها المؤثرون إلى طوابير إدارة أمن وسائل النقل في البلاد".

وكتبت صحيفة "مترو" البريطانية أنّ "هذه الصيحة المثيرة للقلق تخاطر بأن تجعلك أكثر شخص مكروه في المطار".

وذكر تعليق ساخر على فيديو نشره موقع "Shop Pursue" على منصة "تيك توك" يُظهر شابات يستعدّن لـ "رحلة خاصة للفتيات" من خلال تنظيم حقائبهن على مقاعد المطار، ما مفاده: "هل تعلمون أنّ الأشخاص الذين كانوا خلفكن، شعروا بالانزعاج من الانتظار".

ومع ذلك، وتمامًا مثل العديد من الأشياء التي تحدث عبر الإنترنت، لا يبدو كل شيء كما هو.

وفي مقطع فيديو على "تيك توك" حصل على 82 ألف إعجاب حتى الآن، قدّمت المؤثرة المعروفة باسم "Chelsea as of Late" عبر مواقع التواصل، والمقيمة في مدينة نيويورك الأمريكية، نصائح حول كيفية القيام بهذه الصيحة من دون إزعاج الآخرين.

أزعجت هذه الصيحة العديد من الأشخاص. Credit: iiStockphoto/Getty Images

وأشارت المؤثرة إلى أنّ المفتاح يكمن في القيام بذلك بعد المرور عبر قسم أمن المطار، ونصحت بالبحث عن مكان هادئ، وتصوير حاويات مختلفة.

ومع ذلك، لا تزال هذه منطقة مخصصة للمسافرين الذين يحتاجون لاستخدامها لإعادة الأغراض إلى حقائبهم وأشياء أخرى. وتلوث أحذية المسافرين الكثير من هذه الحاويات البلاستيكية.

في عام 2018، وجدت دراسة أوروبية أنّ حاويات المطار هي الجزء الأقل نظافة في المطارات، إذ تحمل جراثيم أكثر من المراحيض.

ولم يكن من المستغرب أن تحقق هذه الصيحة نجاحًا كبيرًا بين فرق التسويق في جميع أنحاء العالم، حيث قامت العلامات التجارية، بما في ذلك متاجر " Anthropologie" للملابس والأدوات المنزلية، وشركة " Faber" لنشر الكتب، بنشر نسخها الخاصة لهذا الاتجاه.

وأوضحت شركة "Stackers"، وهي علامة تجارية مختصة بحلول التخزين، لـCNN ان "هذا الاتجاه يتماشى معنا بشكلٍ مثالي، فهو ينطوي على تنظيم مجموعة مختارة جماليًا، مع التركيز على منتجاتنا الملائمة للسفر".

ولا تتضمن الكثير من الحاويات المنظمة بشكل جميل أي رحلة إلى المطار على الإطلاق.

وفي أحد مقاطع الفيديو الأكثر شهرة على "تيك توك" لوسم " airportaesthetic " (جماليات المطار)، الذي حاز على 1.8 مليون مشاهدة، شرحت صانعة المحتوى، بايبر تايتش، ومقرها مدينة شيكاغو الأمريكية، أنّها اشترت حاوية الأمن الخاص بها من الإنترنت، كما أنّها صنعت بطاقة صعودها إلى الطائرة باستخدام برنامج "Photoshop".

وقالت تايتش: "إذا كنت تسأل عن المغزى من هذا الأمر، فهو ممتع، وعبارة عن شكل من الفن"، موضحة أنّها "طريقة ممتعة حقًا للتعبير عن حبي للأزياء، وشراء الأشياء المستعملة".

وبفضل وسائل التواصل الاجتماعي، وبرامج التصوير والتحرير المتقدمة والتي يمكن الوصول إليها بشكل متزايد، أصبح الأفراد لديهم القدرة على صنع تحف منزلية بشكلٍ لم يسبق له مثيل.

ولكن يرتبط هذا الأمر العديد من السلبيات، إذ مع انتشار لقطات جميلة لحياة الآخرين عبر مواقع التواصل على مدار الساعة، باتت المقارنة الاجتماعية تؤثر بشكل كبير على الصحة العقلية، وخاصة بالنسبة للشباب.

وعندما يأتي الأمر لجمالية حاويات المطار، فإن إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) لا تبدو متشائمة بشأن المخاطر.

وقال متحدث باسم الإدارة لـ CNN: "أصبحت إدارة أمن النقل على علم بهذه الصيحة مؤخرًا"، مضيفًا: "طالما أنّ الصور الرائعة لا تسبب تأخيرات أو تحديات مع الركاب الآخرين عند نقاط التفتيش، فليس هناك من مشكلة".