في سلطنة عُمان.. مشاهد حالمة لسحب تُعانق إطلالة شعت على ارتفاع ألف متر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- "تبدو وكأنّها لوحة فنيّة من الطبيعة، حيث تجمع بين جمال البحر، وزُرقة السماء، وهدوء الجبال في مشهد واحد"، هذا ما قاله المصور العُماني، ياسر الخزيمي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

على ارتفاع يتجاوز ألف متر، تُعد إطلالة شعت إحدى أبرز الوجهات السياحية في سلطنة عُمان، إذ تطلّ على كلّ من بحر العرب والمحيط الهندي. ويبرز جمال الموقع خلال موسمي الخريف والربيع، وذلك عندما تتشكّل سحب الخريف التي تبدو وكأنها قريبة المنال، وفقاً لما ذكره تقرير وكالة الأنباء العُمانية.

ونجح الخزيمي، الذي يُمارس التصوير منذ 9 سنوات، في رصد هذا المشهد الساحر بعدسة كاميرته. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وأوضح: "تمتاز إطلالة شعت بإطلالتها الشاسعة على الساحل والبحر من جهة، والجبال والوديان من جهة أخرى، ما يخلق مزيجًا فريدًا من المناظر الطبيعية".

وواجه المصور العُماني العديد من التحديات أثناء رصد المنطقة، التي تتطلب قيادة حذرة على مساحاتها الجبلية، وتمثّل أبرزها في الظروف المناخية المُتقلّبة التي يمكن أن تؤثر على جودة التصوير.

مع ذلك، عبّر العديد من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بجمال الموقع وجوانبه الجبلية التي تبرز بشكل واضح بالطائرة بدون طيّار "الدرون".

وإذا كنت تبحث عن تجربة استكشافية في قلب الطبيعة، ينصحك الخزيمي بزيارة المنطقة خلال فصل الشتاء أو في نهاية فصل خريف ظفار، حيث تكون الأجواء مناسبة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية.

وتبعد منطقة شعت، التي تقع على سفوح جبل القمر، عن ولاية صلالة ما يقارب الـ80 كيلومترًا عبر الطريق العام الرئيسي الذي يربط صلالة بولايتي رخيوت وضلكوت.

وتتفرّد بتنوعها الجيولوجي على نحو خاص، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العُمانية، حيث تحتضن كهوفًا ومغارات ذات أعماق كبيرة، تجري عبرها منابع عيون مائية وشلالات لا يصل إليها سوى عشاق المغامرة والأدرينالين.