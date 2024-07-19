مغامر عُماني يخوض تجربة نزول خطيرة أسفل واد بسلطنة عُمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتميز سلطنة عُمان بالعديد من المواقع الطبيعية التي تجعلها وجهة تستقطب محبي تجارب المغامرات.

وفي مغامرة مفعمة بالأدرنالين، وثق المغامر العُماني أحمد الحراصي تجربة نزوله مع فريقه أسفل وادي سيق بولاية الجبل الأخضر في سلطنة عُمان (شاهد الفيديو أعلاه).

وقال الحراصي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية إن شغفه بالاستكشاف وخوض المغامرات هو ما دفعه لخوض تجربة النزول أسفل الوادي من ارتفاع شاهق.

ويتميز وادي سيق بإطلالته على مناظر طبيعية، ويمنح النزول إليه بالقرب من شلال ماء بارد متعة إلى التجربة.

وسعى المغامر العًماني إلى توثيق مغامرة النزول من شلال وادي سيق بواسطة كاميرا الهاتف وكاميرا GoPro (جو برو)، إلى جانب كاميرا طائرة من دون طيار (الدرون) لإبراز جمالية التجربة.

وأوضح الحراضي عن المشهد الذي وثقه خلال عملية النزول: "أترك لكم المشهد ليتحدّث عن نفسه".

وأشار المغامر العُماني إلى أن هذه التجربة زادته شغفا بخوض المزيد من المغامرات، موضحًا أنه سعى لتسليط الضوء على المزيد من التجارب المماثلة ذات الإطلالات الخلابة في بلاده.

وبصفته خبيرا في هذه الرياضة، لم يجد الحراصي صعوبة بخوض هذه التجربة، ولكنه لا ينصح المبتدئين بخوضها، إذ تُعد تجربة خطيرة تتطلب استعدادات ومعدات خاصة، إلى جانب التمتع باللياقة البدنية.

وقد لقي مقطع الفيديو الذي وثقه المغامر العًماني تفاعلا واسع النطاق، حيث طلب الكثيرون خوض هذا التجربة معه في المرة المقبلة.