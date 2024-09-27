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أين يقع "أروع أحياء العالم لعام 2024" بحسب "تايم آوت"؟

سياحة
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أين يقع "أروع أحياء في العالم لعام 2024" بحسب "تايم آوت"؟
ويندسور، ملبورن: لقد عادت أستراليا لتحتل المرتبتين السابعة والعاشرة في لائحة تايم آوت. وحل حي ويندسو في المركز العاشر، ويعتبر نقطة الحياة الليلية الساخنة في ملبورن.Credit: Mark Lobo

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُعتبر زيارة المعالم الشهيرة في مدينة ما  ترغب بزيارتها غايةً بالأهمية، إلا أنّ ثمة أمرًا مميزًا يتمثّل بالوقوع صدفةً على حيّ محلي يتميّز بالكثير من المقاهي المريحة، ومحلات بيع الكتب الرائعة، وأماكن تناول الطعام الأنيقة.

هذه المعايير كانت أساس أحدث تقرير من دليل القائمة العالمية Time Out عن "أروع الأحياء في العالم". وبينما تغص أشهر الأماكن بالمدينة بالسيّاح عادة، فإن هذه المناطق الأقل شهرة تسمح لهم بالعمل على غرار السكان المحليين خلال فترة بعد الظهر.

قد لا تكون الوجهات المدرجة ضمن قائمة "تايم آوت" الأكثر شهرة في المدينة، لكنّها، بحسب دليل القائمة العالمية، تستحق الزيارة لأسباب عدّة منها ثقافتها، وروح المجتمع التي تميزها، والحياة الليلية، والطعام والمشروبات.

وبهدف وضع تصنيفات عام 2024، قدمت شبكة المحررين والكتّاب العالمية للشركة الإعلامية خيارات الأحياء، والتي خضعت للمراجعة بعد ذلك وفقًا لمعايير تشمل ما تسميه "تايم آوت" "النكهة المحلية الفريدة من نوعها" للمنطقة.

أروح حي بالعالم لعام 2024
كشف دليل القائمة العالمية Time Out عن أحدث تقرير له حول "أروع الأحياء في العالم". وحلّ في المركز الأول حي نوتردام دو مون النابض بالحياة في مرسيليا، فرنسا.Credit: Massimo Municchi/Marseille Tourism

وتصدّر القائمة حي "نوتردام دو مون" (Notre-Dame du Mont) النابض بالحياة في مرسيليا بفرنسا، والمشهور بفنون الشوارع والحياة الليلية. وقال صاحبا مطعم "رازيا" المحلي إنه مكان "يعرف الجميع فيه بعضهم البعض ويساعدون بعضهم البعض".

ويُعتبر مطعم "رازيا" واحد من العديد من مؤسسات حي "نوتردام دو مون" الذي تسلّط عليه مجلة "تايم آوت" الضوء، بالإضافة إلى مكتبة "Histoire de l’œil"، التي تُعتبر إحدى عناصر الحي الأساسية منذ قرابة عقدين من الزمن.

وأوضحت مالكة المكتبة ناديا شانمبيسمي لـCNN أنّ "عمر مكتبتنا يبلغ 19 عامًا، وقد شهدنا على تغيّرات الحي الكثيرة، وهذا أمر رائع للغاية". وتابعت أنّ حي "نوتردام دو مون مكان رائع حقًا للعيش والتسوّق".

وقالت ماري ديجون، مالكة مطعم "كاترين" الذي يقدم "كباب الأخطبوط الرائع" في المنطقة إن "هذا هو الحي الذي يحدث فيه كل شيء"، مضيفة أنّ التنوع الثقافي في نوتردام دو مون يساهم بجعله مميزًا.

الموازنة بين "الواقعي" و"العصري"

أروع حي بالعالم لعام 2024
حلّ حي مرسى السلطان في الدار البيضاء بالمغرب، في المركز الثاني وفق تصنيف تايم آوت الذي وصفه بأنه "لا يزال حقيقيًا، ولا يحتوي على أي مقهى عصري (أو أي شيء عصري) في الواقع".Credit: Lauren Schenkman

وحلّ في المرتبة الثانية ضمن قائمة "تايم آوت"، حي مرسى سلطان في الدار البيضاء بالمغرب، الذي أشاد به دليل القائمة العالمية لأصالته الفنية.

أروع حي بالعالم لعام 2024
حلّ حي بيريرينان في جزيرة بالي الإندونيسية بالمركز الثالث ضمن القائمة، بحسب مجلة "تايم آوت". ويتمتع بالشواطئ البكر، والمقاهي المريحة، والمتاجر الانتقائية، والأجواء الهادئة الخالية من الضوضاء.Credit: Kilo Kitchen

وحلّ حي بيريرينان في بالي بإندونيسيا بالمرتبة الثالثة، وذلك بفضل "الشواطئ البكر، والمقاهي المريحة، والمتاجر الانتقائية، والهدوء الخالي من الضوضاء وحركة المرور"، وفق تصنيف "تايم آوت".

أروع حي بالعالم لعام 2024
حل حي سيونغ سو - دونغ في العاصمة الكورية الجنوبية بالمرتبة الرابعة وفق تصنيف "تايم آوت". Credit: Jocelyn Tan

وفي المرتبة الرابعة حل حي سيونغسو - دونغ، في سيؤول، العاصمة الكورية الجنوبية. وقالت غريس بيرد، محررة السفر لدى "تايم آوت" لـCNN: "من خلال وضع تصنيفنا السنوي، نقوم بفحص الأحياء المرشحة وفقًا لبعض المعايير الرئيسية، التي تشمل ضمنًا، الثقافة، والمجتمع، والطعام والشراب بأسعار معقولة، والحياة الليلية، والحياة في الشوارع، والشركات المحلية الفريدة".

أروع حي بالعالم لعام 2024
حصل حي كيرنز في بورتلاند بولاية أوريغون على أعلى تصنيف في الولايات المتحدة، واحتل المرتبة الخامسة وفق تصنيف "تايم آوت" بسبب أجواء البلدة الصغيرة التي تخيم عليه. Credit: Justin Katigbak/Travel Portland

ويُعتبر حي كيرنز في بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية الأعلى تصنيفًا في الولايات المتحدة الذي اختير لأجوائه المماثلة لتلك التي نقع عليها في بلدة صغيرة. 

أروع حي بالعالم لعام 2024
تحتل هذه الزاوية في أكبر مدن جنوب غرب إنجلترا المركز السادس ضمن القائمة. وقال أحد السكان المحليين، أليكس إيجي، لـCNN إن اثنين من الأحياء وهما ستوكس كروفت وسانت بول "يُلخصان الهوية المميزة والمتمردة للمدينة".Credit: The Crafty Egg

وحلّ في المرتبة السادسة اثنان من الأحياء وهما ستوكس كروفت وسانت بول في بريستول، جنوب غرب إنجلترا.

أروع حي بالعالم لعام 2024
يبرز حي برينسيبي ريال، في لشبونة مجددًا ضمن قائمة "تايم آوت" ويحل بالمرتبة الثامنة، وذلك بعد ست سنوات من ظهوره في قائمة عام 2018.Credit: Turismo de Lisboa

ومن المثير للاهتمام أن حي برينسيبي ريال في لشبونة يظهر ضمن قائمة "تايم آوت" في المرتبة الثامنة، بعد مرور ست سنوات على ذكره في القائمة عام 2018.

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أروع 10 أحياء في العالم لعام 2024 بحسب مجلة Time Out

  1. نوتردام دو مون، مرسيليا، فرنسا
  2. مرسى سلطان، الدار البيضاء، المغرب
  3. بيريرينان، بالي، إندونيسيا
  4. سيونغسو - دونغ، سيؤول، كوريا الجنوبية
  5. كيرنز، بورتلاند، الولايات المتحدة الأمريكية
  6. ستوكس كروفت وسانت بولز، بريستول، المملكة المتحدة
  7. تشيبنديل، سيدني، أستراليا
  8. برينسيبي ريال، لشبونة، البرتغال
  9. غلوريا، ريو دي جانيرو، البرازيل
  10. وندسور، ملبورن، أستراليا

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