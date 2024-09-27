أين يقع "أروع أحياء العالم لعام 2024" بحسب "تايم آوت"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُعتبر زيارة المعالم الشهيرة في مدينة ما ترغب بزيارتها غايةً بالأهمية، إلا أنّ ثمة أمرًا مميزًا يتمثّل بالوقوع صدفةً على حيّ محلي يتميّز بالكثير من المقاهي المريحة، ومحلات بيع الكتب الرائعة، وأماكن تناول الطعام الأنيقة.
هذه المعايير كانت أساس أحدث تقرير من دليل القائمة العالمية Time Out عن "أروع الأحياء في العالم". وبينما تغص أشهر الأماكن بالمدينة بالسيّاح عادة، فإن هذه المناطق الأقل شهرة تسمح لهم بالعمل على غرار السكان المحليين خلال فترة بعد الظهر.
قد لا تكون الوجهات المدرجة ضمن قائمة "تايم آوت" الأكثر شهرة في المدينة، لكنّها، بحسب دليل القائمة العالمية، تستحق الزيارة لأسباب عدّة منها ثقافتها، وروح المجتمع التي تميزها، والحياة الليلية، والطعام والمشروبات.
وبهدف وضع تصنيفات عام 2024، قدمت شبكة المحررين والكتّاب العالمية للشركة الإعلامية خيارات الأحياء، والتي خضعت للمراجعة بعد ذلك وفقًا لمعايير تشمل ما تسميه "تايم آوت" "النكهة المحلية الفريدة من نوعها" للمنطقة.
وتصدّر القائمة حي "نوتردام دو مون" (Notre-Dame du Mont) النابض بالحياة في مرسيليا بفرنسا، والمشهور بفنون الشوارع والحياة الليلية. وقال صاحبا مطعم "رازيا" المحلي إنه مكان "يعرف الجميع فيه بعضهم البعض ويساعدون بعضهم البعض".
ويُعتبر مطعم "رازيا" واحد من العديد من مؤسسات حي "نوتردام دو مون" الذي تسلّط عليه مجلة "تايم آوت" الضوء، بالإضافة إلى مكتبة "Histoire de l’œil"، التي تُعتبر إحدى عناصر الحي الأساسية منذ قرابة عقدين من الزمن.
وأوضحت مالكة المكتبة ناديا شانمبيسمي لـCNN أنّ "عمر مكتبتنا يبلغ 19 عامًا، وقد شهدنا على تغيّرات الحي الكثيرة، وهذا أمر رائع للغاية". وتابعت أنّ حي "نوتردام دو مون مكان رائع حقًا للعيش والتسوّق".
وقالت ماري ديجون، مالكة مطعم "كاترين" الذي يقدم "كباب الأخطبوط الرائع" في المنطقة إن "هذا هو الحي الذي يحدث فيه كل شيء"، مضيفة أنّ التنوع الثقافي في نوتردام دو مون يساهم بجعله مميزًا.
الموازنة بين "الواقعي" و"العصري"
وحلّ في المرتبة الثانية ضمن قائمة "تايم آوت"، حي مرسى سلطان في الدار البيضاء بالمغرب، الذي أشاد به دليل القائمة العالمية لأصالته الفنية.
وحلّ حي بيريرينان في بالي بإندونيسيا بالمرتبة الثالثة، وذلك بفضل "الشواطئ البكر، والمقاهي المريحة، والمتاجر الانتقائية، والهدوء الخالي من الضوضاء وحركة المرور"، وفق تصنيف "تايم آوت".
وفي المرتبة الرابعة حل حي سيونغسو - دونغ، في سيؤول، العاصمة الكورية الجنوبية. وقالت غريس بيرد، محررة السفر لدى "تايم آوت" لـCNN: "من خلال وضع تصنيفنا السنوي، نقوم بفحص الأحياء المرشحة وفقًا لبعض المعايير الرئيسية، التي تشمل ضمنًا، الثقافة، والمجتمع، والطعام والشراب بأسعار معقولة، والحياة الليلية، والحياة في الشوارع، والشركات المحلية الفريدة".
ويُعتبر حي كيرنز في بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية الأعلى تصنيفًا في الولايات المتحدة الذي اختير لأجوائه المماثلة لتلك التي نقع عليها في بلدة صغيرة.
وحلّ في المرتبة السادسة اثنان من الأحياء وهما ستوكس كروفت وسانت بول في بريستول، جنوب غرب إنجلترا.
ومن المثير للاهتمام أن حي برينسيبي ريال في لشبونة يظهر ضمن قائمة "تايم آوت" في المرتبة الثامنة، بعد مرور ست سنوات على ذكره في القائمة عام 2018.
أروع 10 أحياء في العالم لعام 2024 بحسب مجلة Time Out
- نوتردام دو مون، مرسيليا، فرنسا
- مرسى سلطان، الدار البيضاء، المغرب
- بيريرينان، بالي، إندونيسيا
- سيونغسو - دونغ، سيؤول، كوريا الجنوبية
- كيرنز، بورتلاند، الولايات المتحدة الأمريكية
- ستوكس كروفت وسانت بولز، بريستول، المملكة المتحدة
- تشيبنديل، سيدني، أستراليا
- برينسيبي ريال، لشبونة، البرتغال
- غلوريا، ريو دي جانيرو، البرازيل
- وندسور، ملبورن، أستراليا