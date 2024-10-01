شاهد.. بحر يتوسطه جبل شامخ في عسير بالسعودية يبدو كفوهة بركان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتمتع المملكة العربية السعودية بمجموعة متنوعة من الجزر الفريدة، التي تُعتبر بمثابة وجهات سياحية جاذبة لمُحبي الطبيعة والمغامرة.

بمشاهد ساحرة من السماء، نجح المصور السعودي فارس طيران في رصد جزيرة ليست كأيّ جزيرة سمعت عنها سابقًا. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

تقع "كدمبل" في قلب البحر الأحمر قبالة شواطئ عسير، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس". ويتطلّب الوصول إليها حوالي 30 دقيقة عبر قوارب الصيد.

وتمتاز بشكل خاص برمالها البيضاء، ومياهها الكريستالية الصافية، وجبلها الشامخ كفوهة بركانية على مساحة تُقارب الثلاثة كيلومترات مربعة.

وقال طيران في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "تُعتبر من بين أجمل الجزر التي زرتها وشهدتها في حياتي".

ويستطيع الزائر الاسترخاء في أحضان "كدمبل"، مع ممارسة هواياته المُفضّلة، مثل الصيد، والسباحة، والغوص، والتخييم، والمشي الجبلي، وأيضًا مراقبة الطيور المهاجرة والصقور النادرة، التي تحطّ رحالها بعد هجرتها الشاقّة من القرن الإفريقي على قمة "جبل كدمبل".

وحازت المقاطع التي وثقها المصور السعودي على إعجاب العديد من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكان غالبيتهم في حالة ذهول بسبب إبراز طيران للجزيرة من زاوية مختلفة.

ولجأ بدوره إلى طائرة سباقات بدون طيار "FPV" من أجل الحصول على هذه المشاهد الجوّية الساحرة.

عسير

تقع منطقة عسير في جنوب المملكة العربية السعودية، حيث تحيط بها جبال السروات الشاهقة، وتنتشر فيها الغابات الكثيفة والوديان الخلابة. وأوضح الموقع الإلكتروني "Visit Saudi" أن مناخها يمتاز بالاعتدال في غالبية أيام السنة، ما يجعلها وجهة مثالية للسياحة والاستجمام.

فهل تُفكّر بزيارتها قريبًا؟