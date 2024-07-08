كيف كانت ستبدو السعودية في لوحات الفنان الشهير فان جوخ؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل لك أن تتخيل كيف ستبدو عليه المملكة العربية السعودية في حال رسمها الفنان الهولندي الشهير، فنسنت فان جوخ، بلوحاته؟

يمكن رؤية جانبًا ممّا سيبدو عليه الأمر بفضل الفنانة السعودية الأمريكية، رقية إسماعيل، التي عملت على مجموعة من اللوحات، مع إضافة لمساتها الخاصة.

تأثرت الفنانة، رقية إسماعيل، بالفن الانطباعي خلال مسيرتها الفنية Credit: Ruqaya Ismail

وعند حديثها عن أعمالها، قالت إسماعيل في مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية: "أردت أن أعرض ثقافتنا (السعودية) بطريقةٍ جديدة وممتعة، وابتكار مشاعر مختلفة برسمةٍ واحدة".

من الطائف إلى الأحساء

تُظهر هذه اللوحة الورد الطائفي. Credit: Ruqaya Ismail

و من خلال أعمالها الزاهية، رسمت الفنانة، المعروفة باسم "فان جوخ السعودية" (Saudi Van Gogh)، عبر موقع "إنستغرام"، ملامح مناطق مختلفة في السعودية.

وشملت لوحاتها مدينة مكة، والمدينة المنورة، ومواقع أخرى مثل محافظة الأحساء المعروفة بكثرة أشجار النخيل، والدرعية بمواقعها الأثرية العريقة.

المباني التاريخية للدرعية. Credit: Ruqaya Ismail

وعند سؤالها عن كيفية تأثرها بالفنان الهولندي، قالت اسماعيل: "لقد رسم فان جوخ بتقنيةٍ رائعة، ولكنه (رسم) بمشاعره أيضًا".

زهور دوّار الشمس في الأحساء. Credit: Ruqaya Ismail

وأوضحت الفنانة السعودية الأمريكية أنّ "فان جوخ أدخل العواطف إلى رسوماته، إذ أنها غنية بالمشاعر الإنسانية، وكانت الأجزاء التي أحبّها مبالغًا فيها".

وعلى سبيل المثال، حرصت إسماعيل على جعل الورد الطائفي وزهور دوّار الشمس في الأحساء، أكبر حجمًا في لوحاتها، بسبب حبها لهذه الورود.

وقالت: " أحب شكل البدر الجميل، والكواكب، والنجوم، لذا أجعلها بارزة في رسوماتي".

رسمت الفنانة مدينة مكة أيضًا. Credit: Ruqaya Ismail

ويُعد الفن الانطباعي من الركائز الرئيسية لإبداعات الفنانة السعودية الأمريكية، إذ أكّدت: "أنا أستمتع بحرية الانطباعية".

واعتبرت اسماعيل أنّ "الانطباعية ليست مثل الواقعية"، موضحة أن "الرسمة لا يجب أن تبدو مثل الموضوع تمامًا، بل يمكن إجراء التغييرات وفقًا لما تمليه مشاعر الفنان".

وأحبت الفنانة السعودية الأمريكية الرسم منذ طفولتها، إذ قالت: "كنت أحب أن أرسم كل ما أراه باستخدام الأقلام من أجل المتعة".

المدينة المنورة. Credit: Ruqaya Ismail

في عام 2023، عادت الفنانة إلى الرسم بعد فترة انقطاع، وجربت مختلف الوسائط حتى استنتجت أنّها تحب الرسم باستخدام الورق البني، وأقلام التحديد.

ورغم أنّها تشارك أعمالها الآن عبر صفحتها في "إنستغرام"، إلا أنّها بدأت رحلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلا الكشف عن هويتها لفترةٍ معينة، إذ قالت: " لم أشارك بداية هوايتي الجديدة مع عائلتي أو أصدقائي المقربين. كنت بحاجة إلى الوقت للاستكشاف بلا خوف من حكم الأشخاص، والتمتع بالحرية الكاملة لإجراء التجارب، والقيام بمجازفات إبداعية".